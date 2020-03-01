【肥胖】晚餐吃飽半夜仍起床吃宵夜？ 夜食症候群5大症狀

夜食症候群（Night eating syndrome，NES），是過度進食和睡眠問題的綜合症。患者可能會在晚餐後又吃很多，造成睡眠困難，並會因為睡不著而起床繼續吃。需要注意的是，夜食症候群與嗜食症（Binge eating disorder，又稱暴食症）是不一樣的。 文: Jenny Hung 醫學審稿: Dr. Stephen Lai／Hello醫師

嗜食症患者會一口氣大量進食，而夜食症候群患者，則會在晚上少量但不間斷地吃。夜食症候群也與其他睡眠相關的飲食失調不同，因為夜食症候群患者，通常都會記得自己吃了哪些東西。

夜食症候群有多常見

100個人當中，大約會有1人患有夜食症候群。而過度肥胖（Obese）的人當中，則10人就有1人罹患此症。關於降低此症發生的方法，請諮詢醫生。

夜食症候群的症狀

夜食症候群患者，在晚餐過後，又會再吃下相當於每天總卡路里1/4份量的食物，並且為此感到困擾。夜食症候群患者在1週內，也至少有2天會在半夜爬起來進食。若符合以下症狀，則代表有罹患夜食症候群的可能：（按下圖了解！）

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白天沒有食慾。 在晚餐後到睡前之間，有強烈再度進食的慾望。 1週會失眠4~5天。 強烈認為自己一定要吃東西才睡得著。 心情在晚上會隨著時間愈來愈低落。

什麼時候該看醫生

若出現上述等其他未列出的症狀，請就醫診治。每個人的身體都不同，有任何疑問都請諮詢醫生。

造成夜食症候群的原因

患病的原因不明，但有醫生認為此病跟睡眠週期和某些荷爾蒙有關。

夜食症候群的風險因素

有以下情形者較容易罹患夜食症候群：

過度肥胖。 患有其他飲食失調問題。 有抑鬱症（Depression）、焦慮症（Anxeity），以及物質濫用（如酗酒、吸毒）史的人。 PER1基因受損的人，生理時鐘較容易混亂，但此因仍需更多研究佐證。

夜食症候群的診斷與治療

以下資訊並非醫療診斷，想要有進一步的資訊，請諮詢醫生。

如何診斷夜食症候群

醫生會先詢問患者的睡眠和飲食習慣，或請患者填寫問卷回答。患者也有可能進行多項睡眠生理電圖檢查（Polysomnography），以測量腦波、血氧濃度，以及呼吸和心跳的頻率。患者要在1個月內，有至少3次反應過度的現象，才算罹患夜食症候群。但若患者的睡眠與飲食問題是由物質濫用，或其他醫療、心理問題造成的，就不算罹患此症。

如何治療夜食症候群

抗抑鬱藥物、褪黑激素（Melatonin）藥物，和行為輔助治療，都可能對此症有幫助，但目前相關的研究還很少。此外，也有一個小型研究顯示，放鬆訓練有助於提升患者白天的食慾。

若有任何疑問，請諮詢醫生。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：夜食症候群】