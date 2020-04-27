【骨癌】骨痛關節腫留意4大徵狀　原發性骨癌早發覺治癒率高！

骨癌早期症狀包括關節無故腫脹、僵硬及骨痛等，不過病徵與一般腰背痠痛相似而容易為人忽略，特別是原發性骨癌，更是一種專攻年輕人的癌症。 為讓大家對骨癌有更多了解，臨床腫瘤科專科曾偉光醫生特別撰文分享這種癌症的症狀及注意事項。 撰文：臨床腫瘤科專科曾偉光醫生

原發性骨癌病徵及種類（按圖了解）：

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我們的身體由千千萬萬個細胞組成，而人體的基因則負責掌管這些細胞的分裂和增長。當基因出現損壞或突變，細胞便有可能不由自主地增生，繼而演變成惡性腫瘤，引發癌症。

惡性腫瘤除了有可能在身體器官中形成，引致如肺癌、大腸癌、乳癌等為人認知的癌症，身體上幾乎所有部位，包括骨骼、軟骨、脂肪組織、纖維組織、肌肉或神經組織其實都有機會長出癌腫瘤。

留意無故腰痠骨痛

「腰痠骨痛」是香港常見的都市病，當中患者更不乏年輕上班族，他們長時間困在辦公室面對電腦工作，即使放工後仍化身「低頭族」機不離手，姿勢不正確又缺乏運動，年紀輕輕便已飽受痛症纏擾。

不過，若平日四肢經常無故骨痛，在採取各類舒緩手段後仍不奏效，特別是上臂或膝蓋位置腫脹，便需要加倍提防「原發性骨癌」，因為此症早期病徵不易察覺，且較常見於青壯年，被視為專攻年輕一族的癌症狙擊手，長期備受痛症困擾的年輕人更需提高警覺！

擴散性骨癌及原發性骨癌

骨癌可分為擴散性和原發性，當中大部分個案屬擴散性骨癌，即是指由其他部位癌症擴散至骨組織。在癌症復發個案中，約有30%至50%的患者均會出現骨轉移情況。至於原發性骨癌則罕見得多，在所有類別的癌症個案中僅佔不足0.2%。由於原發性骨癌甚少受大眾關注，加上早期病徵不明顯，是最難以預防及察覺的癌症之一。

原發性骨癌4大病徵：

1.腫瘤附近感骨痛

腫瘤位置附近會感到骨痛，較常見於背部、盆骨、上臂、大腿、膝蓋或胸骨。早期骨癌患者或會於夜晚或活動時才感到痛楚，惟隨著病情推展，痛楚會變得更為明顯和持久

2.關節腫脹和僵硬

如腫瘤生長於關節附近，關節會變得腫脹和僵硬，患者的活動能力或會減低或活動時感到痛楚

3.骨骼變得脆弱

骨骼變得脆弱，甚至出現骨折。如腿部出現骨折，患者走路時或會出現一跛一跛的情況

4.其他病徵

患者亦有可能出現一些較少見的症狀，例如發燒、體重急降及貧血等

3類較常見的原發性骨癌：

骨肉瘤（Osterosarcoma）── 常見於上臂或膝蓋，以孩童或青少年患者居多

軟骨肉瘤（Chondrosarcoma）── 常見於髖部和盆骨，患者以中年的成人居多

尤文氏肉瘤（Ewing sarcoma）── 常見於盆骨或四肢。患者通常是孩童或青少年

骨癌症狀難察覺

曾經有青年持續一星期出現大腿及膝蓋骨痛，及後經檢查發現患上骨癌，先後接受多次化療及手術，但亦不敵癌細胞擴散，由發病至離世僅約一年；也有些中老年患者對於「周身骨痛」習以為常，直至出現咳嗽、氣促和呼吸困難等症狀始求醫，惟癌細胞早已由骨膜、骨髓或軟骨等骨組織擴散至肺部，錯失治療的黃金機會。

早期骨癌經治療存活率高

根據香港癌症資料統計中心報告，本港整體癌症的發病年齡中位數男性為68歲，女性為62歲。原發性骨癌的發病年齡卻比普遍癌症都年輕得多，雖然其新症數字每年皆不在十大癌症排名之列，但殺傷力絕對不容忽視。

若及早發現，早期骨癌可透過手術切除配合化療醫治，五年存活率可達到80%至90%。外科醫生更可以透過電腦模擬程式，精準估計切除骨組織的路徑和切口，配合3D打印，為病人度身訂造吻合度高的金屬支架，保留肢體活動能力，令病人可以在手術後盡早回復日常生活。

臨床腫瘤科專科曾偉光醫生（撰文者授權提供）

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