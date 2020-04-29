【喉嚨痛】吞嚥困難是流感？扁桃腺炎？6大症狀辨別4種喉嚨痛疾病

最近天氣忽冷忽熱，許多民眾開始有喉嚨痛急著到門診掛號，耳鼻喉科幾乎天天爆滿，甚至過半的患者有喉嚨痛的症狀，但偏偏「扁桃腺炎」、「喉嚨炎」、「流感」、「感冒」，四種都會有喉嚨痛、發燒，甚至有的病症會合併出現，醫生最常被問到的「我喉嚨痛是感冒嗎？還是流感？是扁桃腺發炎？」

一早起床，發現吞下口水時有刺痛感，導致喝水、吃東西，甚至講話都受到影響，這樣情況許多人都經歷不少次，多數人第一反應都是覺得自己「是不是要感冒了」，覺得放著「一定會好」，但有些喉嚨痛的情形，其實沒這麼簡單，有可能是扁桃腺發炎，或是咽喉炎，放著不管的話嚴重起來還是有可能危及生命的。

急性扁桃腺炎與感冒最明顯的差異是「喉嚨劇痛」，甚至「吞嚥困難」，同時還會有頭痛、耳朵痛及頸淋巴結腫痛，但卻不會有鼻水、鼻涕，症狀急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，但嚴重時頸淋巴結腫痛、頸部觸痛的症狀，患者可能扁桃腺化膿，連講話都會變得含糊不清，也有人是慢性扁桃腺炎，長期扁桃腺長期反覆發炎。

台北市聯合醫院耳鼻喉醫生余育霖指出，感冒、流感、扁桃腺炎、咽喉炎都是完全不一樣的病症，感冒有時不用吃藥也會好，症狀通常較輕微，患者多休息就有可能自行痊癒。但如果是扁桃腺要吃抗生素，有時候還會吃到類固醇。部分的患者初期可能先感冒，細菌再趁虛而入，引發成扁桃腺炎，也有可能是兩者同時發生，醫生會依照病症進行治療。

只有喉嚨痛該怎麼辨別是哪種病？點圖放大看辨別四種「喉嚨痛」疾病的方法↓↓↓

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只是別以為單純「喉嚨痛」是小事而忽略，有時候扁桃腺腫得太大，阻礙鼻子的呼吸暢通，嚴重的可能腫大到阻塞上呼吸道，使病人呼吸困難甚至窒息。

余育霖醫生指出，目前臨床近期就診的患者大多還是感冒，當然其中大多數都會伴隨喉嚨痛的症狀，也有可能再引發扁桃腺發炎的問題，因此他們會先辨別是細菌性還是病毒性感染。通常鏈球菌引起的細菌性扁桃腺炎多發生在兒童身上，少有咳嗽、流鼻水、打噴嚏等感冒症狀。如果確定是需要投予抗生素治療10天。若是病毒性的咽炎扁桃腺炎只需症狀治療而不需要使用抗生素。

但如果你只有喉嚨痛的症狀，初步要怎麼辨別？ 醫生當然會就理學檢查，扁桃腺如果非常紅腫又化膿，就是細菌感染扁桃腺，所以醫生們會仔細檢查發炎部位，但發生部位在咽喉就會是咽喉炎。

只有喉嚨痛？ 該怎麼辨別是哪種病（Heho健康授權使用）

「喉嚨痛」吃的東西要注意！

因為喉嚨痛，帶來劇烈的疼痛感，難以吞下食物，因此吃的東西要更加注意！可以選擇較軟及流質物品，以及食用營養價值高的食物，避免任何擾亂消化道、和免疫系統的食物，如下列：

- 常見的過敏原。如乳製品、麩質、大豆、貝類或茄科植物 - 含防腐劑和人工成分的加工食物 - 高含糖的精緻食品 - 太刺激性食物：炸物、麻辣鍋 - 抽煙也不適合

余育霖醫師小檔案

現職：台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫生、法國Portmann耳科中心顳骨手術進修、林口長庚醫院耳鼻喉部研究醫生、台大醫院耳鼻喉部研究醫生

專長 ：耳鼻喉科/頭頸部腫塊/睡眠呼吸中止症/吞嚥困難/耳鼻喉局部治療/鼻內視鏡手術

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