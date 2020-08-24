【白內障】太曬致3大眼疾有異物感嚴重曬傷　直望太陽１秒損視力

眼有異物感、眼痛、流眼水、眼睛泛紅、視力模糊等可能因眼睛曬傷！防曬是夏天保養重要的一環，紫外光不僅會使皮膚老化，更會傷害眼睛，令視力造成損害，出現白內障、黃斑病變、翼狀胬肉等眼疾。烈日當空下，該如何保護你的靈魂之窗？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

天文台早前發出了史上最長的酷熱警告，香港陽光之猛烈可想而知。其實，紫外線可通過多種方式出現，對我們的眼睛和視力產生負面影響，甚至有機會導致嚴重的眼疾，必須小心護眼！

紫外線有機會導致嚴重的眼疾。（christianw/unsplash）

紫外線中的UV（Ultraviolet）輻射，包括UVA（Ultraviolet A）和UVB（Ultraviolet B），其中到達地球的有95%都是UVA，也是導致我們皮膚曬黑和老化的元兇，而且會影響皮膚和眼睛的內層，並對視力造成損害。

紫外線最常導致的3大眼疾

1. 翼狀胬肉（俗稱眼翳）

眼翳常發生在喜愛户外運動或長期在户外工作的成年人身上，所以醫學界普遍認為，翼狀胬肉的出現與眼睛過量吸收紫外線中的UV輻射有關。

翼狀胬肉：患者通常會在眼白部分長出粉紅色、呈三角形的薄膜（撰稿人授權提供）

患者通常會在眼白部分長出粉紅色、呈三角形的薄膜，甚至有一小部分已延伸到眼珠。雖看上去很恐怖，但其實是很常見的眼疾。

眼翳其他症狀： （按圖）

+ 3 + 2

患眼翳應盡快求醫

若患上翼狀胬肉沒有盡快得到診治，便會持續生長，可能導致角膜結疤，從而導致永久性視力喪失或畸變。因此一旦確診，可能需要手術切除以保存視力 。

2. 白內障

白內障在長者身上較常見，但絕不是老人專利！有很多證據顯示，那些不斷暴露在陽光下的人，例如居住在靠近赤道或經常曝曬，平均會更早患上白內障。

近視度數飆升 小心白內障

若近視度數突然飆升，例如在一個月內提高200至300度，也有可能是白內障的徵兆！

白內障其他常見症狀：（按圖）

3. 黃斑病變

黃斑是我們眼底視網膜的中心部分，對視力功能非常重要。黃斑病變在50歲以上的人士身上較為常見，但也有證據顯示和陽光中的紫外線有關。

常見黃斑病變症狀：（按圖）

自我檢查老年黃斑部病變：阿姆斯勒方格表（按圖）

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治療只可減慢病情進展

根據病情的嚴重程度，有各種治療黃斑病變的方法，但大部分治療只可減慢病情進展，而不能修復已經受損的黃斑區。不過，近年發展的「低視能眼鏡」則可幫助視力受黃斑病變嚴重影響的病人。

直視太陽10秒視網膜才破損？

網上有指當我們直視太陽10秒，視網膜便會破損。但其實直視太陽極短時間已有機會令視網膜嚴重灼傷，可致永久性的視力減損，所以1秒也不應試！

直視太陽極短時間已有機會令視網膜嚴重灼傷。（overdriv3/unsplash）

1. 眼睛曬傷後最常會出現「光害性角膜炎」（即一般稱的「雪盲症」）

雪盲症，是一種由於眼睛視網膜受到強光刺激引起暫時性失明的症狀。雪地對日光的反射率極高，可達到近95%，直視雪地正如同直視陽光，因此稱作雪盲症。

引發雪盲症的因素有很多，任何產生強光條件的環境都有可能引發雪盲症，例如未配戴保護裝置的焊接工人也可能產生類似的症狀。

雪盲症的症狀：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

護理和治療方式

治療處理上以止痛及防止感染為主，閉眼休息及冰敷可以減緩疼痛。如能配合抗生素藥膏使用，更能防範角膜發生感染。

一般輕度的雪盲症可用冰敷止痛，或用人工淚液多一層保護，數天內可恢復視力，並不會造成永久失明或視力受損。

2. 眼睛異物感可能是嚴重曬傷

眼睛嚴重曬傷時眼角膜外層會被破壞，患者會感到眼睛有異物，就像有沙粒入眼。若經常眼睛嚴重曬傷，更可能會增加黃斑點病變、長期眼乾等風險，所以一旦眼睛曬傷應盡快諮詢醫生！

大家可佩戴太陽鏡護眼。（sebcomantravel/unsplash）

陽光猛烈下的護眼貼士

1. 在陽光燦爛的日子外出，應佩戴UV400的太陽鏡

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2. 戴闊邊帽以減少紫外線接觸眼睛

3. 陽光在上午10時至下午4時之間尤為猛烈，此段時間盡量避開陽光

4. 對於白內障，有研究顯示綠葉蔬菜、水果、抗氧化劑和不吸煙均可能有助減少白內障的發作，或有助抵銷部分因紫外線帶來的傷害

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

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