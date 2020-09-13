【癌症指數】高不等於患癌　教你睇癌指數4用途測肝癌驗血就得？

癌症，一向是本港頭號殺手，大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌等不同癌症都令人聞之色變。定期體檢是及早發現癌症等疾病的方法之一，但身體檢查涵蓋不少項目，常見照X光、抽血、癌症指數（亦即腫瘤標記測試）等，你認識多少？不妨了解更多篩查癌症問題！

根據醫管局，本港癌症新增個案在2017年創下有紀錄以來新高，當中5大常見癌症分別為大腸癌、肺癌、乳腺癌、前列腺癌及肝癌。部分癌症是可以透過篩查而及早發現，愈早發現，治癒率或愈高。進行身體健康檢查時，可能會驗「癌症指數」，數值高即是患癌？由內科腫瘤科專科醫生黃曉恩和大家拆解種種疑惑。

看到驗身報告中的「癌症指數」數值高於正常值時，不用過份擔心。（Online Marketing/unsplash）

認識癌症檢查：（按圖了解👇👇👇）

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Q1：如何診斷癌症？

了解什麼是癌症指數之前，先了解如何確立患上癌症。黃醫生指，診斷一個人有否患癌一般會跟隨4步曲，包括：（按圖了解👇👇👇）

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Q2：癌症指數是什麼？

癌症指數（亦即腫瘤標記）是一些在人體體內的血液、尿液、肺水等體液的物質。這些物質可以由癌細胞釋放出來，亦可能是身體正常的細胞對癌症腫瘤產生反應而釋放出來，有助我們做有關癌症的檢查。

一般人的癌症指數數值在正常範圍，某類癌病患者的指數或較正常人為高。

癌症指數大多可透過檢驗血液得知癌症指數。（christnerfurt/unsplash）

Q3：如何檢驗癌症指數？

由於這些物質一般在血液中，所以大多可透過檢驗血液得知癌症指數。

Q4：癌症指數的正常值是多少？

癌症指數要不超過幾多才算正常？什麼數值才是正常範圍？黃醫生指，每一間實驗室或化驗所的癌症指數的正常值不同，但一般檢驗報告會列出該中心的癌症指數正常值。而且，不同的指數對應不同種類的癌症，所以沒有統一的正常數值。

Q5：癌症指數可檢驗什麼種類的癌症？

一般體檢中心也會涵蓋一至兩項的癌症指數檢驗，但癌症指數的種類眾多，不同的指數可對應不同種類的癌症監察，單靠一至兩項指數檢測無法監察所有癌症種類，可在檢驗前先了解指數對應的癌症。

常見的癌症指數包括但不限於：（按圖了解👇👇👇）

Q6：癌症指數有什麼作用？

癌症細胞有以下4大功用：

【一. 監察病情進展（大部分癌症指標都適用）】

癌症指數可用作跟進病情，並評估癌症的治療和療效的反應。在治療前後量度指數，有助評估藥物對癌細胞的效果是否顯著。

【二. 診斷癌症】

小部分癌症指數可作診斷癌症之用，並非所有指數都能診斷癌症，大部分癌症的診斷也需要抽取組織化驗才可診斷。以甲胎蛋白指數（AFP）為例，甲胎蛋白指數極高，加上配合影像檢查結果已可診斷為肝癌，或毋須抽取組織。

【三. 預後（prognosis）】

指數可作預測病情的前景之用，預測病情是否樂觀、會否容易復發。例如剛診斷癌症時，某癌症指數十分高，其復發的機會率亦會較高。

【四. 篩查癌症】

部分癌症指數可助篩查癌症，無病徵及未發現患癌者可透過檢驗指數，以篩查有否罹患癌症。如乙型肝炎帶菌者每6個月定期檢查甲胎蛋白指數指數，作肝癌篩查。

可是，但非所有癌症可透過癌症指數作篩查，因為可能有其他因素會影響某些癌症指數，如癌胚抗原指數（CEA）會受其他因素影響。

Q7：癌症指數上升等於患癌?

不是。黃醫生指有很多良性的因素會影響癌症指數，例如吸煙、良性的發炎性大腸疾病會令癌胚抗原指數（CEA）數值升高，而良性卵巢囊腫的癌抗原125指數（CA-125）數值水平會升高，並不一定代表患上癌症。

要確立是否罹癌仍需視乎患者的臨床病徵，並配合其他檢查：

情況一：數值少許偏高的患者可隔數月再檢查一次

情況二：數值極高的患者需進一步做影像檢查、抽取組織

情況三：如有癌症的病徵，會再循著病徵進行相關檢查

Q8：癌症指數正常等於健康？

數值正常也不一定代表健康或病情輕微，黃醫生舉例，約7至8成大腸癌患者的癌症指數偏高，但約有3成患者即使病情嚴重，其癌症指數也不一定高。

癌症指數或出現假陰性和假陽性。（資料圖片）

癌症指數或出現假陰性和假陽性

黃醫生強調，癌症指數只供「參考」，只是眾多檢查的其中一項，並非確實診斷癌症的檢查，有機會出現假陰性和假陽性，因此不會建議非特定群組人士將癌症指數檢驗當作身體檢查的一部分。

高風險人士應定期進行檢查

黃醫生建議大眾應進行乳癌、腸癌、子宮頸癌的常規篩查，符合以下歲數便應去做相關的篩查，例如：

50歲以上人士：大腸癌篩查

40歲以上人士：乳癌篩查

24至64歲，並有性經驗女性：子宮頸癌篩查

特定高風險人士：如乙型肝炎帶菌者進行肝癌篩查

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