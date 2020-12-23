【心臟病】女性患病機會低？ 致命風險一樣高

男女身體有別，原來連患心臟病的機會都有別？沈卓盈（Jess）的一位女性朋友患上心臟病像個警號一樣提醒她，女性患心臟病的機會真的比較低？心臟專科醫生楊國傑醫生告訴Jess，很多女性都以為自己患心臟病的機會比男性低，其實並不正確。

女性患心臟病機率較低？同樣要小心。

「女性年輕的時候患心臟病的機會的確比較低，但當更年期後，因為失去女性荷爾蒙的保護，患心臟病的風險就開始上升，變得和男性差不多，尤其是冠心病的機會最高。」楊國傑醫生告訴Jess，冠心病的病徵包括做運動或操勞的時候，胸口會出現翳悶，亦可能會感到氣促。當然除了運動時候，如果在情緒波動時候心口不舒服，亦有可能是冠心病的病徵。Jess有疑問，男女性的心臟結構是否不一樣，而導致冠心病的病徵和患病率都有分別？「女性體型通常比較纖細，心血管亦會比較幼細一點。」楊國傑醫生指男性的血栓質亦較硬，不過總體來說，男女患心臟病的病徵都差不多。

楊國傑醫生指男性不幸心臟病發，有較大機會比女性複雜和嚴重。

雖然病徵差不多，但發病時候的確有些分別。可能基於男性吸煙比例相對高或其他原因，楊國傑醫生指根據經驗，當心臟病發時，男性心血管鈣化問題或堵塞問題，都比女性嚴重。另外，心臟有3條主要血管，大多時候，男性在心臟病發時較容易有多過1條血管的病變，而令病情變得複雜和相對嚴重。但另一方面，女性通常容影忽略了心臟病的可能性，而發現得比較遲，病況亦可能變得嚴重，所以無論男女，都要密切注意自己的身體狀況。

某些婦女病會增加以後發生心臟病機會。

Jess又有另一個疑問，女性婦女病會否令心臟病變得更嚴重？原來某些情況下，的確有可能。「如果患有妊娠糖尿、妊娠高血壓，都有機會增加女性將來患冠心病的機會。」楊國傑醫生再表示，雖然男性與女性心臟病發病率略有不同，但如果不幸發病，其實一樣危險，風險一樣高，女士們絕對不可以掉以輕心。

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*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有相關健康問題，請向你的家庭醫生查詢。