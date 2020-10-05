【脫髮】特朗普食麥當勞薯條防脫髮？6穴位防禿頭13食物食豆生髮

脫髮問題困擾不少人。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文暗示自己不掉髮的原因竟是「吃麥當勞薯條」！究竟吃薯條是否真的防脫髮？其實，脫髮除了因荷爾蒙影響、疾病等因素外，身體若缺乏蛋白質、鐵質等營養素都可能導致脫髮，若想避免秃頭、甩頭髮日常應該多吃什麼？或有什麼其他方法？

美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文暗示自己不掉髮的原因是「吃麥當勞薯條」（01製圖）

▼按圖看為什麼特朗普說自己沒脫髮竟與食麥當勞薯條有關？👇👇👇：

Twitter 特朗普於稱：「怪不得我沒有掉髮！」（No wonder I didn't lose my hair!），暗指自己沒禿頭，多得自己愛吃麥當勞薯條。

不過，「吃薯條防脫髮」的相關研究，只作了動物實驗，並無在人體上進行，所以「吃薯條防脫髮」之說仍未有足夠科學實證。根據食物安全中心的資料，炸薯條的致癌物「丙烯酰胺」的含量較高，不但無助防脫髮，更會增加患癌風險。而且高油、高鹽、高熱量，容易肥胖，增加患糖尿病及心血管疾病風險，不宜多吃。

防脫髮吃什麼？

從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，都可能導致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。

▼按圖看哪些食物、攝取哪些營養有助防止脫髮👇👇👇：

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1. 雞蛋

2. 莓果

3. 菠菜

4. 高脂魚類

5. 番薯

人體可以透過食用番薯，將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A，促進頭皮皮脂生成，加快頭髮生長速度，令頭髮更濃密，還能防止其他毛囊退化。

6. 牛油果

牛油果含豐富維他命E，那是一種抗氧化劑，可通過中和自由基幫助抗氧化，促進頭髮生長。

7. 堅果

8. 籽類

籽類食物如亞麻籽可以較少的卡路里提供大量的營養，包括維他命E、鋅和硒，有助促進頭髮生長和修復。而且，某些種子如亞麻籽和奇亞籽也含有omega-3脂肪酸，能減少脫髮情況出現。

9. 三色椒

10. 蠔

11. 蝦

12. 豆類

13. 肉類

防脫髮6個穴位

按摩頭頂太陽穴、百會穴、四神聰穴、前額頭維穴、神庭穴、耳後風池穴皆可促進頭皮血液循環，改善頭髮生長。不同穴位更能針對改善M字額、地中海。

▼按圖看清改善脫髮穴位👇👇👇：

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▼預防脫髮，除了食物和穴位，日常護理也有一些注意事項👇👇👇：