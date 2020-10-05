【脫髮】特朗普食麥當勞薯條防脫髮？6穴位防禿頭13食物食豆生髮

撰文：何智盈
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脫髮問題困擾不少人。美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文暗示自己不掉髮的原因竟是「吃麥當勞薯條」！究竟吃薯條是否真的防脫髮？其實，脫髮除了因荷爾蒙影響、疾病等因素外，身體若缺乏蛋白質、鐵質等營養素都可能導致脫髮，若想避免秃頭、甩頭髮日常應該多吃什麼？或有什麼其他方法？
美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter推文暗示自己不掉髮的原因是「吃麥當勞薯條」（01製圖）
特朗普9月30日於Twitter轉發前總統小布殊（George W. Bush）的白宮發言人傅雷雪（Ari Fleischer）一則推文，內容關於一篇美國廣播公司（ABC）的報道，引用日本科學家研究指麥當勞薯條含一種化學物質，這種物質如何跟特朗普沒脫髮有關？
▼按圖看為什麼特朗普說自己沒脫髮竟與食麥當勞薯條有關？👇👇👇：
特朗普於Twitter稱：「怪不得我沒有掉髮！」（No wonder I didn't lose my hair!），暗指自己沒禿頭，多得自己愛吃麥當勞薯條。
不過，「吃薯條防脫髮」的相關研究，只作了動物實驗，並無在人體上進行，所以「吃薯條防脫髮」之說仍未有足夠科學實證。根據食物安全中心的資料，炸薯條的致癌物「丙烯酰胺」的含量較高，不但無助防脫髮，更會增加患癌風險。而且高油、高鹽、高熱量，容易肥胖，增加患糖尿病及心血管疾病風險，不宜多吃。
防脫髮吃什麼？
從營養的角度來說，飲食中缺乏蛋白質、鐵質、維他命B12等這些營養素，都可能導致脫髮。要預防脫髮，日常可從飲食中吸收足夠營養改善。
▼按圖看哪些食物、攝取哪些營養有助防止脫髮👇👇👇：
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1. 雞蛋
雞蛋富含蛋白質和生物素（又稱維他命H），有助維持頭髮健康，是促進頭髮生長的重要元素。根據《Dermato Parct Concept》研究發現，毛囊中的主要構成營養為蛋白質，攝取不足蛋白質會造成脫髮。
2. 莓果
漿果中富含有益的化合物和維他命C，具強效抗氧化功能，促進頭髮生長。據《Nutrients》研究發現，維他命C可以產生膠原蛋白，為其中一種蛋白質，有助頭髮健康生長，避免頭髮變得脆弱和易斷。
3. 菠菜
根據《Nutrition Data》，菠菜富含葉酸、鐵、維他命A等有益營養素，可促進頭髮生長。當中的維他命A可以幫助產生皮脂，滋潤頭皮，維持頭髮健康。
4. 高脂魚類
三文魚、鯡魚和鯖魚等高脂魚類可促進頭髮生長。《J Cosmet Dermatol》一項針對120位女性的研究發現，服用含有Omega-3脂肪酸的高脂魚類可以減少脫髮和增加頭髮密度。
5. 番薯
人體可以透過食用番薯，將β-胡蘿蔔素轉化為維他命A，促進頭皮皮脂生成，加快頭髮生長速度，令頭髮更濃密，還能防止其他毛囊退化。
6. 牛油果
牛油果含豐富維他命E，那是一種抗氧化劑，可通過中和自由基幫助抗氧化，促進頭髮生長。
7. 堅果
堅果含有多種可促進頭髮生長和維持頭皮健康的營養物質。根據《Dermatol Clin》的研究，堅果含多種維他命B群、鋅和必需脂肪酸，缺乏任何一種營養素都可能導致脫髮。
8. 籽類
籽類食物如亞麻籽可以較少的卡路里提供大量的營養，包括維他命E、鋅和硒，有助促進頭髮生長和修復。而且，某些種子如亞麻籽和奇亞籽也含有omega-3脂肪酸，能減少脫髮情況出現。
9. 三色椒
三色椒富含維他命C，有助於促進膠原蛋白的產生，從而有助增強頭髮韌度，可幫助頭髮生長。《Int J Trichology》的研究發現，維他命C作為強抗氧化劑，能保護髮束免受氧化壓力。
10. 蠔
《Dermatol Ther》的一項研究發現，蠔含有豐富的鋅，能促進頭髮的生長和延長修復周期，生蠔1安士（28克）含有的鋅是日常攝取量的71%。不過，攝入過多的鋅也會導致脫髮。
11. 蝦
蝦含有蛋白質、鋅、鐵、維他命B群和D的重要來源。《Int J Dermatol》一項研究指，維他命D3可以刺激毛囊生長，缺乏這種營養會引致脫髮。
12. 豆類
紅豆、綠豆、毛豆、蠶豆、扁豆、豌豆、大豆、四季豆等都是豆科植物。根據《Nutrition Data》指，豆類含有植物性蛋白質、鐵、生物素、葉酸和鋅，可促進頭髮生長和修護。而大豆更是豆科植物最有效改善脫髮的食物，《Food Nutr Res》一項研究中更表明，大豆中富含亞精胺（Spermidine），可促進頭髮生長。
13. 肉類
肉類中的蛋白質有助於頭髮生長，並有助於修復和增強毛囊。《Regulation of Tissue Oxygenation》一書中提到，紅肉如牛肉，含有更多的鐵，容易被人體吸收，有助於紅細胞向毛囊輸送氧氣，促進頭髮生長。
防脫髮6個穴位
按摩頭頂太陽穴、百會穴、四神聰穴、前額頭維穴、神庭穴、耳後風池穴皆可促進頭皮血液循環，改善頭髮生長。不同穴位更能針對改善M字額、地中海。
▼按圖看清改善脫髮穴位👇👇👇：
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▼預防脫髮，除了食物和穴位，日常護理也有一些注意事項👇👇👇：