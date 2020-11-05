中醫剖析乳癌成因與預防　食療調理康復人生

一說到治療癌症，大多數市民都會第一時間想起西方醫學，但往往都忽略了中醫的觀點。其實兩者配合，才能雙得益彰。尤其是針對手術、化療後的整體復康、調理方法，中醫方面更有一番學問，如：減輕西醫抗癌治療的副作用、增強病人機體的免疫功能等。

香港註冊中醫師彭子芯醫師指出，中醫古籍中已有對「乳岩」的論述，例如《丹溪心法》提到：「懮郁愁遏，時日累積，脾氣消阻，肝氣橫逆，遂成隱核……名曰乳岩」，指出乳房腫瘤的成因與情緒抑鬱有關，令肝氣鬱滯，阻礙脾胃，積累形成腫塊。

中醫觀點 分析乳癌的成因

彭醫師表示，乳房與肝、脾胃、腎的關係較為密切，臨床上腫瘤性乳房疾病常見以下幾種致病因素：

１. 多由情緒、壓力、缺乏運動引起的氣血瘀滯。

（圖片：themuse）

２. 多由脾胃虛弱、飲食肥甘厚味引起的痰濕或痰火積聚。

肥膩食物（圖片：sohu）

３. 操勞捱夜、飲酒、房勞的引起的肝腎失調。

（圖片：kvne）

以上因素夾雜，再加上致癌物質、遺傳等因素，就容易形成乳癌。

因此要預防乳癌，除了避開與乳癌較密切相關的致癌物質，例如：過量雌激素攝取、高脂高糖食物、酒精等，也需要適時減壓、保持心情舒暢、減少操勞、多做運動、注意飲食等。

中醫如何治療乳癌？

彭醫師澄清，中醫治療乳癌的目標主要不是消除腫瘤，而是針對正在接服西醫腫瘤治療的患者，以內服及外用中藥主要協助舒緩腫瘤治療過程中的不適，提升患者的生活質素，例如：化療容易引起腹痛、泄瀉、困倦等副作用，可處方益氣健脾、理氣化濕等中藥改善；電療可能引起皮膚發炎情況，可以涼血清熱潤膚的內外用中藥改善。

針對因不同原因沒有接受西醫治療的患者，中醫的治療目標除了舒緩症狀，也會攻補兼施，加入有抗腫瘤功效的中藥，減慢腫瘤的發展，同時提升患者體質，雖然未必能「消滅腫瘤」，但往往可讓患者「與瘤共存」，讓癌症對患者的影響降到最低，改善生活質素，延長生命。

治療乳癌後的復康建議

對於乳癌康復者而言，除了定期覆查身體情況、改善既往不良生活習慣外，也可尋求中醫藥的協助。中醫藥的角色主要在於改善體質，消除引起癌症的體質因素，幫助康復者盡快恢復健康，提升生活質素，並且預防癌症復發。

中醫的建議食療

如希望配合食療改善體質，建議先諮詢中醫師，了解身體情況後選擇合適的食物。

根據不同情況可選擇以下食物：

症狀：肝鬱氣滯，出現胸翳悶、脇痛、呼吸不暢、心情鬱結、胃口不佳、腹脹等表現。

建議：可多服花類、橘類、瓜類食物，有疏肝解鬱作用，如玫瑰花、桂花、果皮、檸檬、絲瓜等。

檸檬、絲瓜（圖片：fulan）

症狀：痰濕或濕熱，出現痰多、噁心嘔吐、腹瀉便粘、水腫等。

建議：可多服有祛濕健脾食物，如淮山、白扁豆、陳皮、粉葛、蓮子等。

淮山（圖片：foodiesfeed）

症狀：熱毒或燥熱，出現口乾渴、皮炎、口腔潰瘍、便秘等。

建議：可多服性質清涼滋潤的瓜、菜、水果，例如白菜、芹菜、冬瓜、苦瓜、青瓜、梨子等。

冬瓜（圖片：ntdtv）

彭子芯醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）