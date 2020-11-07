【大腸癌】三兄弟1年內接連確診！誘發9大因素少吃牛肉減風險

大腸癌已連續多年蟬聯台灣人十大癌症發生率第1名，且家族遺傳性非常高！台灣苗栗就有3兄弟在短短1年內陸續被確診為大腸癌，追溯病史發現4年前他們的母親就是大腸癌病人。醫師也透露有家族遺傳，罹患大腸癌的「恐怖機率」，提醒民眾不可不慎。

台灣大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，偶發性大腸癌亦即沒有家族遺傳，佔所有大腸癌的70%，通常好發於50歲以上，發生原因與生活飲食相關，例如：少吃蔬果、常吃肉類與油炸燒烤類食物，另外30%的大腸癌病人與家族遺傳有關。

根據研究發現，家族若有大腸癌病史，罹病的機率較常人高出1.5倍，若有2位一等親皆罹患大腸癌，風險將提高3倍。

▼大腸癌症狀（點擊下圖看清！👇👇👇）

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由於大腸癌家族遺傳性機率高，馮啟彥主任都會提醒曾治療過的病人家屬務必接受檢查，但許多家屬因忙碌或不在意而未放在心上，此次收治的3兄弟在4年前母親發病時，都因害怕做大腸鏡而不願接受建議，導致後來其中一位兄弟發現時已是大腸癌第三期，所幸3兄弟經治療後皆已狀況穩定。

馮啟彥主任提醒，大腸癌是能夠早期發現、早期治療的癌症，除了做糞便潛血篩檢外，也可透過大腸鏡做進一步的檢查，目前已可搭配做無痛大腸鏡，因此民眾不用因害怕而忽略自身健康。另外，若家族中有大腸癌病史的民眾，更要儘早並定期做檢查，才不致延誤病情。

根據台灣衛福部統計，台灣平均每37分鐘就有一人罹大腸癌。究竟還有哪些危險因素容易誘發大腸癌？台灣肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目中分析，大多數的疾病都是遺傳加上環境所導致，而腸胃道疾病更是如此，天天吃外食增加罹癌風險，而他也貼心傳授「癌症指數」怎麼測：

▼哪些危險因素容易誘發大腸癌？（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 肥胖：肥胖會產生胰島素抗性加上慢性發炎，兩者相加即會促進癌症發生。

2. 家族史：因家族遺傳，導致本身帶有遺傳基因，體質較不好，罹癌風險自然高於一般人。

3. 50歲以上：隨著年齡增長，接觸外來致癌物的機會也較多。

4. 紅肉：由於紅肉裡含有許多「亞硝基」的物質，其與亞硝酸鹽類似，會破壞腸胃道細胞黏膜DNA，造成細胞容易突變。此外，有些研究認為紅肉中的鐵質本身會損傷腸胃黏膜細胞，WHO及國際癌症研究機構都明文建議：紅肉實際上對人類可能有害。

人們愛吃紅肉，但根據研究發現，一天多吃100克紅肉，罹患大腸癌風險將提高12%；英國又有一項50萬人研究發現，假如一組人每天吃76克紅肉，另一組人一天吃21克紅肉，追蹤5～15年後，前者得大腸癌機率多20%，也應證了紅肉真的是造成大腸癌的主要因素。

5. 加工肉品：像是香腸、火腿、煙肉等大人小孩都喜歡，但裡頭添加亞硝酸鹽，吃多了傷身。

6. 不吃蔬果：蔬果中含有很多植化素、吲哚、維他命C等可抗癌的抗氧化物，若只吃肉不吃菜，吃進致癌物的同時又不吃抵抗癌症的食物，當然容易得癌症。

7. 不愛運動：不喜歡運動導致代謝率下降、免疫力下降、抵抗力也會跟著下滑。

8. 油炸物：如炭烤、油炸類食物，經過高溫烹調後，容易產生致癌物質多環芳香烴。

9. 吸煙：吸煙可說是「萬惡之首」，就像肥胖一樣，百害而無一益。

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