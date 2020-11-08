余慕蓮傳肺纖維化入深切治療部留醫插喉　肺長期受損不可復原？

資深演員余慕蓮傳因肺纖維化，在ICU深切治療部留醫，需要插喉輸血。肺纖維化是什麼？有什麼症狀？治療後肺功能會否復原？坊間有不少說法，包括流傳可自行測試肺部功能的做法，但這做法是否可靠？

▼83歲資深演員余慕蓮突然入住伊利沙伯醫院深切治療部，傳因肺纖維化需在深切治療部留醫。其實今年8月已經確診肺纖維化。（按下圖了解👇👇👇）

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肺纖維化是什麼？

呼吸系統科專科醫生盧浩然指，肺結構可形容為「一些掛上了氣球的棚架」，棚架即間質，支撐着肺部的連接組織，而氣球就是肺氣泡；當肺部發炎、水腫，就會導致間質發炎增厚，一旦肺部長期受損，復原時被疤痕組織代替，就會變成纖維化。

肺纖維化不可復原？

盧醫生指出，首先要知道造影上看見的間質發炎，有一部分是有很大機會可以康復，但真的發生了纖維化的地方，的確不會復原：「損傷了的地方之後都只會維持這個狀態」。但與原發性肺纖維化不同，一般肺炎造成的纖維化不會再擴展，「傷了多少，就纖維化多少」。

肺纖維化無法逆轉，要看其影響的範圍有多大，因為人的肺部組織其實有很充裕的儲備，盧醫生說：「有說法指人的肺夠用二百年！就算有部分組織受損，都不等於患者日常生活會受很大影響」。

肺功能嚴重受損屬少見

盧醫生續指，當然如真的到肺部九成都纖維化的地步，就有機會肺功能不夠用，「例如無法運動，甚至做不到一些日常生活需要用氣的活動，如沖涼、食飯，更可能需要用氧氣幫助」。但他強調，即使是當年沙士的患者，都只有少數人會出現這個情況，一半以上人的肺功能都能回復到以前水平。

▼同場加映：日本木田醫生設計了兩個方法測試肺容量，利用簡單道具便可。（按下圖了解👇👇👇）

【肺功能測試】易喘氣或因慢性阻塞性肺病 測肺功能靠吹保鮮紙？

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閉氣測試肺纖維化不可信？

此外，社交平台流傳一個聲稱是由台灣專家提供的自我檢測肺部功能方法，以最大深度地吸氣，如能成功「閉氣」超過10秒以上，過程中亦沒有如咳嗽、壓抑或不適等，就證明肺部沒有纖維化，基本上表示沒有感染。

該傳聞又指「於NCP新型冠狀病毒，有0～24天的潛伏期，感染病毒後，沒有任何徵兆，但肺細胞已經開始了纖維化進程，直到有一天因發燒及咳嗽去醫院檢查，此時肺部通常已經50%纖維化了，為時太晚！」

類似說法片段，今年2月曾在蔣麗芸議員的社交平台上轉載：

首先深吸氣，吸到頂的時候，然後我們屏住氣5至10秒，如果在過程中，並沒有因為咳嗽、胸悶不適，而導致這個過程失敗，那麼你的肺功能基本都是好的。 蔣麗芸議員Facebook專頁轉載短片內容

求證專家：簡易肺功能測試不可靠

不過，片段有網民質疑真確性，指「呢個唔多似真」，又指「唔多科學」等。

新冠肺炎疫情令人感擔心，坊間流傳的說法是否可信，最安全做法當然是向專家求證。由呼吸系統科專科醫生盧浩然為我們詳解。

馬上拆解有關說法孰真孰假（按圖）：

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閉氣測試方法正確嗎？

盧醫生就認為類似的簡易肺功能測試不可靠，「首先（測試）不夠準確，如普通傷風等許多輕微疾病也會因為喉嚨痕而有可能令人在閉氣時咳或不適。另外，這測試亦不夠敏感，因通常是肺功能已經出現嚴重損傷，才會持續連閉氣十秒都做不到。」

他又指，據國家衛健委高級別專家組組長鍾南山早前發表對1,000名新冠肺炎患者個案分析指，不少患者的肺部初期表現正常，沒證據顯示他們無法閉氣，故不建議以此作篩查方法。那有沒有其他可測試肺功能的方法？他就坦言：「目前是沒好的方法可以在早期自行識別問題。」

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有下呼吸道症狀就要馬上求醫

目前來看，新冠肺炎症狀與上呼吸道疾病並沒明確分別，盧醫生對此亦表示認同。「報告指有三成患者甚至沒咳，相信沒特定徵狀可告訴我們有或沒有（感染）」。他認為，若出現症狀，現階段只能以患病風險決定做法，例如高風險人士（曾回內地、曾與確診者接觸、醫護人員）盡早進行確實測試，市民則可考慮先看醫生」。

氣促、呼吸時痛需特別留意

盧醫生說，如只有流鼻水、咳等輕微上呼吸道症狀如，目前患病風險仍算較低，大家可特別留意有沒有伴隨下呼吸道症狀，「如有氣促、呼吸困難、呼吸時痛等常見肺受損症狀，第一時間就要看是否患了肺炎。以上症狀不能說能幫你分辨是否患有新冠肺炎，但如有上述症狀就應去看醫生」。

但他提醒，風險因應情況決定，如果出現了一定規模的社區爆發，那可能只是出現上呼吸道症狀也都需要接受病毒測試或肺部造影檢查，「當隨機一個市民咳，都可能有機會是（感染者）時，唯有統一到指定診所做測試，這亦是當年沙士做法。」

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