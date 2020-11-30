按摩槍︱使用時插錯按摩頭=無效？推介日本INFINITY價性比筋膜槍

電動肌肉筋膜按摩槍絕對是運動愛好者的好幫手。運動後使用電動按摩槍，一解肌肉痠痛和疲勞，就算是平日久站久坐，因姿勢不良而感到不適的話，也可以使用，成為近年的熱銷產品。

電動肌肉筋膜按摩槍絕對是運動愛好者的好幫手。（Instagram@blaupunkt_sda_tw）

電動按摩槍透過高頻震動，力量經皮膚穿過脂肪層及筋膜層，直達肌肉深處，不但可促進血液循環，還可以加快排走乳酸，放鬆緊張肌肉、紓緩身體疲勞、加快恢復體能。使用者可以自己替自己按摩，方便易用。而且按摩後能即時紓緩肌肉痠痛，特別適用於身體大肌肉部位，例如：臀部、腰間、大腿和小腿腳瓜。

哪些人適用電動按摩槍？按下圖即看按摩槍7大功能：

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市面上的電動按摩槍多配備不同形狀的按摩頭，各有針對的身體部位，加強紓緩肌肉的效果。因此使用按摩槍前亦需要先留意，切勿用錯按摩頭！同時，並不是全身任何部位都適合使用按摩槍，不小心用錯的話，有可能導致麻痺，嚴重者有機會中風，甚至癱瘓。使用前先看看以下的注意事項吧！

按下圖即看使用電動按摩槍的注意事項：

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不少使用者對電動按摩槍有不少疑問，例如按摩槍可紓緩運動後出現的任何痛楚？使用時間愈長，效果愈好？按壓時愈痛愈好？現在就一一拆解吧！

按下圖看解讀電動按摩槍3大迷思：

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市面上的電動按摩槍款式眾多，特別推介日本 INFINITY G6M 消疲按摩筋膜槍，強至弱 20 檔震動模式，按摩振幅由 1,800-4,600 rpm循序漸進深層按摩，同時配備6種按摩頭，針對不同肌肉或需要進行深層按摩。

按下圖看$369電動按摩槍推介：日本 INFINITY G6M 消疲按摩筋膜槍

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/30）

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