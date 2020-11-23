【肺癌】觀塘返工12年不煙不酒確診肺癌2期　毒空氣第1類致癌物？

癌症是香港的頭號殺手，肺癌更是致命率頭三名的癌症。近日有網民表示在觀塘上班12年，不煙不酒，最近確診肺癌，認為患肺癌與空氣污染有關。空氣污染真的會增患肺癌風險？吸煙飲酒只是肺癌成因之一，其他高危因素你又知幾多？

近日有網民在Facebook專頁「奴工處」投稿，指自己「急病要請辭」，在觀塘鴻圖道上班12年，每日上班搭地鐵，放工搭巴士。去年10月覺得有時會「抖唔到氣」並背脊痛，不煙不酒的事主最終確診肺癌第二期，他指：「醫生話觀塘啲空氣好毒，好多case都係觀塘返工」 ，他已辭工專心養病。

網民投稿指自己於觀塘返工12年，不煙不酒也確診患上肺癌。（Facebook專頁「奴工處」）

留言引起網民討論，有網民認為事主沒有醫學常識，究竟肺癌與空氣污染是否有關？

▼即睇網民回應：（按圖 👇👇👇）

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空氣污染造成健康問題可理解，有人因此長期鼻敏感又或咽喉不適，該網民歸咎長時間在污染嚴重的地區工作與患肺癌有關，也非毫無理據。而他的個案，可為大家解開肺癌的三大迷思：

▼肺癌的三大迷思：（按圖 👇👇👇）

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迷思一：空氣污染與肺癌有關？

國際癌症研究機構早於2012年將柴油引擎產生的廢氣列為「人類致癌物」（第1類），於2013年進一步將戶外空氣污染列為人類致癌物（第1類）。空氣污染物分子中，懸浮粒子PM10和PM2.5（均來自不同來源排出，包括燃料燃燒過程，車輛廢氣及工業排放等）也與污染造成的肺癌有關。

• 2016年世衛公布報告顯示，2012年全球因空氣污染誘發疾病而致死的人數有2百多萬，當中肺癌死亡率更佔14%。

• 加拿大國家乳腺癌篩查研究（CNBSS）一項2016年研究，以89,234名女性為研究對象，發現PM2.5濃度每增加10 µg/m³，女性患肺癌增加34%

• 另一項2007年發表在《國際癌症雜誌》（International Journal of Cancer）的研究，收集了歐洲15個國家的PM2.5濃度，結果發現PM2.5濃度愈高的國家，男性肺癌死亡率愈高，若PM2.5年平均濃度上升5µg/m³，患肺癌的風險隨之增加17.7%

本港的空氣污染問題一直備受關注。（資料圖片）

香港衛生防護中心也提醒，戶外空氣污染物會增加患癌風險。但空氣污染對健康所造成的影響視乎多個因素而定，包括污染物濃度、年齡、健康狀況、接觸污染物的時間等等。

▼世衛及衛生防護中心指空氣污染有機會造成以下健康影響：（按圖 👇👇👇）

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不過，衛生防護中心指在一般情況下，短時間接觸污染物所帶來的健康風險通常較低，所以於空氣污染高的日子，應避免長時間逗留在戶外。

根據衛生署資料，對非吸煙人士來說，吸入二手煙比沒有吸入二手煙增加三成多患上癌症的機會。（VCG）

迷思二：不吸煙 點解患肺癌？

該名確診癌症的網民指，自己不煙不酒也患肺癌。吸煙增加患肺癌的風險，大家都聽得多，據智友站資訊指吸煙人士患上肺癌的機會率是非煙民的20倍，有十分之一的吸煙人士患上肺癌、經常吸食二手煙的也較普通人高出2至3倍患肺癌的機會。

早前藝人陳積榮公開自己患肺癌，他聲言自己不吸煙，因背痛往檢查才發現罹肺癌末期。要降患肺癌風險，不只要戒煙，還要留意其他習慣也可能增加患肺癌風險。

▼增加肺癌的風險的因素：（按圖 👇👇👇）

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迷思三：患肺癌病徵 一定會咳？

該名網民指自己因為呼吸不順及背痛而求診。不少人以為咳是肺癌主要病徵，但其實不一定。若癌細胞已擴散，可能會引起骨痛，通常集中在背部、肩部、手臂或頸部。若能夠及早發現肺癌，能提高治癒率，所以必先了解肺癌的症狀。

▼其他肺癌症狀：（按圖 👇👇👇）

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▼肺癌可以如何預防？（按圖 👇👇👇）

▼同場加映：4種蔬菜抗癌湯（按圖了解 👇👇👇）

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