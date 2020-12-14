十個女人九個寒　中醫教你調理妙法—「備孕必先暖宮 」

「十女九寒」，現代女性一般也有宮寒問題，輕則有經痛、延經等問題，重則會引致不孕情況。若有計劃生育的女性，愈早調理身體愈好，而暖宮對於備孕十分重要。香港註冊中醫師吳盈盈為大家剖析暖宮調理的好方法，以及增加懷孕機率的妙招。

「女人最忌腹寒」？

坊間說法，女性身體屬陰，一旦受寒則容易生病、加速衰老。所以保暖措施要充足，尤其針對腹部。吳盈盈醫師表示，腹部屬人體中焦，是人體氣機流動的樞紐。如中焦受寒，氣機阻滯，便容易出現氣血流動不暢。

「宮寒」引致不育？應如何避免及解決？

常言道「子宮暖，氣色好；子宮寒，疾病生」，反映子宮的健康對於女人至關重要。而子宮位於下腹部，受寒則血凝，使子宮氣血流動受阻，宮寒有機會導致女性不孕，但並不是絕對。

宮寒，指子宮受寒。由於長期喜食凍飲，寒冷未添加衣物，使氣血流動減慢，影響各個器官的代謝功能，也是指子宫及其相關功能呈一種嚴重低下的狀態。宮寒的患者常見會月經延遲，部分患者會出現排卵障礙甚至是不排卵的情况。除了月經疼痛之外，還會出現血塊，月經顏色深紅，嚴重的話會引起子宮內膜異位症、朱古力囊腫、子宮肌瘤或腺肌瘤等婦科問題。女性一旦患上宮寒，對外表現出來的症狀，主要包括月經異常、體虛發胖、手腳冰冷、下腹部疼痛等，而這些問題也正是影響懷孕的主要原因。

（圖片：Shutterstock）

剖析「暖宮」好處、網上流傳「風筒暖風吹肚」都有效？

吳醫師指出，暖宮泛指透過外敷用藥、方劑、艾灸、甚至針灸等方法，達到溫通子宮經絡的治療。而坊間最常用的，是外敷暖宮法。暖宮能使子宮內氣血流暢增加，月經改善，促進提高女士子宮及卵巢機能。

情況輕微者，當然可以運用具有溫通經絡的日常習慣調理。例如：用暖水袋外敷下腹部，用風筒吹暖腹部及下肢等。但如果月經疼痛情況嚴重，也需要專業醫療人士評估及診斷病情，以免情況惡化。

自製暖包外敷腹部。（圖片：vitalladys）

中醫方法幫助備孕？女士體質不同，調理方法各異

中醫會根據患者體質，給予個人化的中藥、針灸、艾灸等治療，從而調節荷爾蒙及子宮卵巢，幫助卵子成熟排出受精及著床。

肝鬱女士：

肝鬱是因壓力或情緒欠佳引起身體肝氣運化受到阻礙。主要以疏肝解鬱為治療方針，除了中醫調理外，平時須留意情緒、壓力等症狀。

腎虛女士：

難受孕女士常見腎虛。腎氣是與生俱來的能量，多因爲年紀開始增長，身體功能較年輕時欠佳；或者長期捱夜，生產過多或坐月調理不足，身體勞損過度引起。治療以補腎養宮為主，平時注意飲食營養及均衡及充足休息。

陰虛女士：

在備孕過程中，減少進食辛辣食物，多食用滋陰食物，同時早睡早起，避免捱夜。

日常飲食做得好可增加懷孕機會？男士應如何協助？

吳醫師建議，如本身有婦科問題，改善體質後應盡快生育。平時避免食用寒涼生冷的食物，早睡早起，避免過度精神緊張，減少吸煙及飲酒，以及每天堅持身體鍛練都能幫助女士增加懷孕的機率。夫妻則盡量避免在行經期間行房，男士保持良好體質，提高精子質素，都能讓受精卵質素提高，增加著床機率。

醫師分享：高齡女性懷孕機率較低 應盡早做備孕安排

吳醫師表示，香港女性結婚年齡一般較遲，相對起其他亞洲地區的生育年齡較大。如高於40歲的女士，未曾懷孕過，自然懷孕的機率較低。如需要進行人工受孕，建議在受孕前，透過中醫調理，高卵子質素及增加胎兒著床機率。而懷孕初期應注意日常休息，幫助胎兒發育及吸收，著床穩定。

減少依賴外力 努力調理最為重要

（圖片：Freepik）

減肥會消耗身體大部分能量，寒氣便容易乘虛而入，侵襲子宮。此外，過度減重亦會消耗脂肪，然而適量的脂肪能為身體保暖，小腹的脂肪更有效為子宮保暖。故此，坊間指增肥、飲滴雞精、坐灸甚至是服用營養補充品可有助備孕。其實，很多女士前來調理身體容易忽略注意飲食均衡及三餐定時的重要性。在調理的前提下，改善生活作息，飲食均衡，保持好的體格才是最重要。減少過度依賴「外力」，主力調理好身體便能提高受孕機率。

吳盈盈醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫生授權刊登）