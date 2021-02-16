新冠肺炎｜確診者逾半曾到超市？超市5病毒黑點非繁忙時間亦中招

撰文： 張玉如 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-16 15:15

新冠肺炎疫情持續，英國一項報告指，有超過一半的確診患者，曾到超市上班或購物，有專家點名超市是傳播和感染新冠病毒的高危地方，有多個位置是高危播毒黑點，即使在非繁忙時間，亦有機會中招 ；有實驗模擬若有人在超市內咳嗽，飛沫可擴散至兩個貨架以外，大家逛超市要份外留恴！

英國《每日郵報》報道指，英國公共衛生部門（Public Health England）最新報告，截至2月11日，有53％確診新冠肺炎患者曾到超市上班或購物，提醒超市是傳播和感染新冠病毒的高危地方。

早前一田百貨沙田分店，亦曾有多名員工確診新冠肺炎。（資料圖片）

專家自己在超市內感染：超市是病毒溫床

報道引述萊切斯特皇家醫院（Leicester Royal Infirmary）病毒學家指出，超市是「病毒溫床」，原因包括：

1）超市難保持社交距離

在超市很難保持社交距離，加上很多超市的通風系統差，令病毒有機會停留在空氣中，增加受感染風險。原來他曾於5月時也曾確診，他指出，他和妻子數月沒有出門和他人有接觸，但到訪超市後便病了，其後確診新冠肺炎，他相信自己是在超市受感染。

2）結帳時風險高

他認為雖然十分困難確定感染源頭，但結帳時，和收銀員接觸，即使保持社交距離和帶口罩，仍有感染的機會。加上收銀員每日接觸很多顧客，也令他們變得高危，他們面前的收銀屏幕亦起不了保護作用。

3）前線超市職員感染風高5 倍

報道又指，面對客人的前線超市職員如收銀員，相比後勤的超市職員受感染風險高5倍。《每日郵報》還引述美國研究指，每5個確診的新冠肺炎患者中，就有3名為無症狀感染者；超市職員分分鐘為無症狀感染人士，易變成傳播者。

4）超市非繁忙時間仍中招

報道又引述一名38歲小學老師的感染經過，他曾出現少許咳嗽和喉嚨痕，並有輕微頭痛。不過咳嗽持續了數天後，因出於好奇，進行了新冠病毒檢測，結果證實確診。他感到十分驚訝和疑惑，因在封城期間，他只到超市購物，且選擇晚上較少人的時候才去。

雖然他間中也會到公園做運動，及曾經出席一次朋友的戶外聚會，但已是數周前的事。幸好，他接受治療幾天後並痊癒，而太太則沒有被確診。

病毒飛沫可遠至兩個貨架

其實，超市感染新冠病毒風險的情況，外國曾進行模擬測試，芬蘭阿爾托大學（Aalto University）曾發表研究，以3D動畫模擬，當一名新冠肺炎患者，在超市咳嗽，病毒飛沫可以飄遠至距離兩個超市貨架，還可在空氣中停留。

▼患者在超市咳嗽 ，病毒飛沫如何飄遠？停留空中多久才散去？（按圖 👇👇👇）

專家指就算新冠肺炎患者咳嗽後離開，飛沫微粒會留在原地，病毒飛沫也會隨空氣進入周邊人士的呼吸系統，防不勝防。大家逛超市要留意以下病毒黑點：

相關文章：【新冠肺炎】病毒停空氣6分鐘仍可傳染！小心18個黑點附確診地圖

▼超市的5大病毒黑點：（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

1. 購物車、購物籃手柄

你永遠無法知道之前使用同一架購物車，或同一個購物籃的顧客，手上有多少病毒及細菌。

建議：使用超市購物車或購物籃前，可用消毒紙巾清潔手柄。洗手前，切記不要摸臉，尤其是眼、鼻或嘴，也可戴上即棄手套。

2. 未經包裝的食物

超市貨架上有很多未經包裝的食物，例如水果、蔬菜，大家都可能會摸一摸後放回原位。

建議：可選擇包裝好的食物，用消毒紙巾清潔包裝表面。如購買未經包裝的蔬果，應先用流水徹底清洗至少一分鐘。或用刷子刷洗外皮然後再切，以免病原體或農藥黏附在蔬菜的斷面上，記得徹底煮熟才吃。飲品或罐頭開啟前，謹記用消毒紙巾抹拭，尤其開封口。

3. 自助收銀處

現在很多超市都設有自助收銀處，方便顧客自行處理交易，省去排隊時間。不過自助收銀處為觸控式螢幕，有機會暗藏不少病毒。

建議：使用後要徹底洗手。

4. 冷凍食品櫃門柄

除了大門的金屬門柄易沾細菌病毒，超市冷凍櫃的門柄，常被人忽略。一開一關的過程中，雙手就在不知不覺間，沾上附在門柄上的病毒和細菌了。

建議： 可使用紙巾包著門柄打開凍櫃，避免直接接觸。

5. 購物袋

現時不少人都自備購物袋，除水果蔬菜的汁液會弄髒購物袋外，附在不同產品上的病毒也可能會落在購物袋裡，又或是與他人沾滿病菌的衣服摩擦，令其充滿病菌。

建議：購物後，使用清水和皂液徹底清洗購物袋。

▼同場加映：不論是否逛超市，回家亦要謹記做足消毒步驟！（按圖 👇👇👇）

+ 27 + 27 + 27

相關文章：【新冠肺炎】除口罩除鞋一直都做錯？一分鐘看懂回家消毒10個步驟