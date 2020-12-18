猝死｜香港1周逾50工時成最過勞城市　脫髮10警號6項以上恐過勞死

香港人生活壓力大、節奏急速、工時又長，令人喘不過氣。最近美國公司KISI就公佈了2020年「最過勞城市」排行榜，香港登榜首。而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜，香港在50個城市中排尾六。過勞有什麼危機？對健康又會造成什麼影響？

香港今年被評為最過勞城市，過勞引發癌症。（Unsplash /. jeshoots）

香港被評為全球最過勞的城市，成50個城市之冠。過勞又有什麼徵兆？日常可如何消除疲勞？

你是否已經工作過勞？

世界衛生組織（WHO）指出工作過勞的三大症狀，提醒打工仔要注意：

• 有精神體力耗盡或疲憊的感覺 • 對工作產生抽離、負面或懷疑的感覺 • 工作效率降低

▼日本過勞死預防協會，提出了「過勞死的十大危險信號」，大家不妨自我檢測，看看自己可有勞死的危機？（按圖 👇👇👇）：

+ 9 + 9 + 9

測試結果：

出現2項：那就是「黃燈」警告期，不需要擔心 出現3至6項，那就是「紅燈」預報期，已經具備過勞死的徵兆 出現6項以上，那就是危險期，隨時可能過勞死

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香港成全球最過勞城市

KISI在是次調查中，先選出50個較吸引專業人材的城市，其後綜合了各地的工作強度、社會保障、城市宜居性，以及新冠肺炎疫情四大範疇；當中包括不同因素，例如總工時、休假日數、失對率、醫療、快樂指數、治安、及空氣污染指數等，排出全球「工作與生活平衡」的城市排名。

而「最過勞城市」排名，是根據過勞人口百分比來評估。國際勞工組織（ILO）建議每星期工作40小時，如每星期工作多於48小時，就為之「過量」。

▼ 全球50城市最過勞排行榜，當中首10位你猜到是哪些城市嗎？（按圖 👇👇👇）

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調查結果顯示，2020年「最過勞城市」（Top Overworked Cities），香港排行第一，而值得注意的是，首五位過勞城市都是東南亞地區城市，分別是香港、新加坡、南韓首爾、馬來西亞吉隆坡及日本東京。而在2020年，本港更有高達29.9%過勞人口，每星期工時長達50.1小時。

慢性疲勞是什麼？

人在勞動過後覺得累是很自然的事，但有一種累，卻是休息極都沒改善，甚至沒特別活動都會累，那就是慢性疲勞綜合症（Chronic fatigue syndrome）；嚴重時更可能連基本的活動，如上班、上學、甚至下床都有困難！各年齡層都有慢性疲勞症候群的案例，但好發族群為40至50歲的成年人，特別是無法適當調節壓力的人，而且女性普遍比男性更多。

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▼ 美國醫學研究所（National Academy of Medicine）早在2015年時已發表報告，列出此病的主要症狀，以及診斷時的參考指標（按圖 👇👇👇）：

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慢性疲勞的人可能會覺得累，就少點活動；但精神科專科醫生何浩賢指，長時間不活動是會令其他身體機能慢慢變差，到時活動就變得更困難。而身體問題會造成日常社交、工作的許多困難，自然影響情緒，易患情緒病，尤其患者很多時會逐漸變得害怕活動，導致被誤解是『偷懶』，很易成為惡性循環。

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過勞可致猝死及癌症

過勞會誘發不同的疾病、癌症，甚至是猝死：

• 癌症

美國華盛頓大學曾對癌症病患進行過一項調查，發現有60%的癌症患者，在確診癌症前的2~3年，因過勞使得在身心上處於極度緊張、焦慮、狂躁的狀態，而且很多都面臨著工作或感情壓力，感到苦不堪言卻又無人傾訴的狀況。

▼ 疲勞點樣一步一步致癌？（按圖 👇👇👇）

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當人體一直處於過勞或神經緊繃的狀態時，會造成免疫力下降，也使修復DNA的能力下降，導致罹癌風險提升。尤其是勞累會導致血液透支，使淋巴系統來調節代償，使淋巴無限增生，造成淋巴瘤。除了淋巴瘤以外，肝癌、肺癌也會間接受過度勞累影響，使得肝病、肺病反覆發作、不斷加重，並最終誘發癌症。

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• 猝死

《Time》報道指，工時長累積慢性壓力，容易出現不健康習慣，例如飲食習慣差、不運動等，可令血壓或膽固醇上升。而在高壓的情況下，也會增加心臟病發，和心臟衰竭的風險，尤其是本來已有心臟問題的人。

▼ 猝死幾時最高危？有咩先兆？（按圖 👇👇👇）

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消除疲勞穴位按摩

▼ 工時長、壓力大容易對肝造成負膽，可多按以下保肝穴位，不但有助消除疲勞，也有助你護肝！（按圖 👇👇👇）：

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（資料來源：KISI，WHO，Time）

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