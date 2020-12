猝死｜香港1周逾50工時成最過勞城市　脫髮10警號6項以上恐過勞死

香港人生活壓力大、節奏急速、工時又長,令人喘不過氣。最近美國公司KISI就公佈了2020年「最過勞城市」排行榜,香港登榜首。而「最佳工作與生活平衡的城市」(Cities With the Best Work-Life Balance) 排行榜,香港在50個城市中排尾六。過勞有什麼危機?對健康又會造成什麼影響?