李偲嫣離世｜新冠肺炎氣喘3日可致命　插水式惡化2大關鍵不能拖！

正義聯盟主席李偲嫣日前離世，之後驗出新冠肺炎呈陽性，她在家不適暈倒送院途中已死亡。新冠肺炎第四波來襲，有專家指，患者病情可以是「插水式」惡化，提醒市民出現不適要及早求醫，除了發燒，有些徵狀已是緊急警號，連一、兩日都不要等！

新冠肺炎病徵似感冒，若出現發燒，大家都會提高警覺；而第四波新冠肺炎爆發，從多名病患入院或病逝者的情況來看，有些病徵出現後若遲了求醫，即使等多一兩日亦可能令病情急速變差。

▼ 正義聯盟主席李偲嫣突病情惡化，入院前死亡經過（按圖 👇👇👇）

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▼ 新冠肺炎病徵輕微卻突然「插水式」惡化 ，關鍵原因是什麼？（按圖 👇👇👇）

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避免延誤就醫留意3大重點

1 走短路程氣喘

一名42歲無長期病患的新冠肺炎女患者於12月離世。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌便提到，得知該名離世患者是氣喘了3日才入院，令病情急轉直下。患者12月3日發病，6日因發燒、咳嗽及氣促入院時已被送往深切治療部，一直需呼吸機協助呼吸，情況持續惡化，延至12日離世 。

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醫管局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲指，若病徵開始出現氣喘，病情已是十分差，「一行（走路）已經缺氧，咁差就要插喉，要用人工肺。」

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超日前亦提到，有病人會出現「無聲缺氧」，例如只是走短路程亦會氣喘，建議市民可在家中步行6分鐘，留意自己有無氣喘。

2 第二周病情急轉直下

若出現不適如氣喘、輕微發燒，常見心態是等一兩天看看情況再算，不過，等幾日可能已太遲。

醫管局總行政經理庾慧玲指出，疫情至今不少個案太遲求醫或提交樣本樽 ，「一開頭病徵比較輕微，第二星期有機會就嚴重，突然好差。」昨日（12月16日）確診個案中，分別有4人及3人在急症室時需要即時插喉，病情已是危殆及嚴重。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超也呼籲，不要再等多「一兩日」，否則病情可以是「插水式」惡化，若延醫到感染後第二個星期，病毒因子風暴（或稱免疫風暴）或令病人情況更差。

▼ 什麼是因子風暴？病情為何會急速變差？（按圖 👇👇👇）

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3 與感冒相似唯一不同是？

立法會議員梁美芬向《香港01》透露，李偲嫣患上感冒10日，有輕微發燒。感染新冠肺炎後的症狀似流感，令人防不勝防，要分辨未必容易，但大家可留意是否有下呼吸道症狀。

▼ 新冠肺炎症狀有哪些較容易被忽略？（按圖 👇👇👇）

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▼ 新冠肺炎症狀常見症狀是什麼？（按圖 👇👇👇）

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新冠肺炎常見症狀包括發燒、乾咳、有痰、呼吸急促，與流感類似，醫學期刊《刺針》刊登的一篇研究就指，肺炎可能會有下呼吸道症狀，胸悶、咳嗽時胸骨後方疼痛、走路及講話會喘、身體燥熱、易覺冷等下呼吸道症狀。

至於流感病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦和頭痛，其中咳嗽會較嚴重和持續時間較長，但其他病徵一般會在五至七天內自行減退；感冒則較少發燒、頭痛。

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醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超提醒，如果市民發覺自己發燒、咳嗽，又出現氣喘情況，就要盡快求醫。

新冠肺炎確診者曾到過本港多處（持續更新），如果你也曾在相關日子到過這些地點，有較高感染風險，擔心中招，又或感不適，可進行病毒檢測。

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大家不要以為年輕，感染新冠肺炎後病徵會好輕微，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良指出，本港在11月開始，40歲至59歲患者中，有6%受感染後病情會轉為嚴重、危殆，甚至死亡。大家都不能掉以輕心，做好防疫措施。

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