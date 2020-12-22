【猝死】60級樓梯測試行幾耐知心臟差？ 行樓梯強心肺3大注意事項

猝死來得突然，有醫生指可能與隱性心臟病有關。究竟如何得知自己的心臟是否健康？最新研究發現，行樓梯原來可以自我測試心臟健康。除了行樓梯，還有什麼其他方法？

▼運動期間猝死，未必與運動有關，大部分皆因心臟病發所引致。近日一連發生三宗運動猝死的個案，事發經過是怎樣？（按圖 👇👇👇）

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研究：行樓梯檢測心臟健康

預防猝死，想瞭解自己的心臟狀況，日常行樓梯已可做到。

《Healthline》報道，歐洲心臟學會（European Society of Cardiology ）發表研究，行樓梯是檢查心臟健康的簡單方法。心臟科專家兼研究作者Dr. Jesús Peteir表示，如你行4段樓梯（60步），需時超過1分半鐘，心臟或許就不太健康！

研究中找了165名參加者，每人首先被要求在跑步機上行或跑，直至筋疲力盡，並以代謝當量（METs，即代謝水平）紀錄各人的運動能力。休息後，測試組的參加者，需快速（不是跑樓梯）行4段樓梯（60步），然後再測量。

▼ 行樓梯點反映心臟健康？（按圖 👇👇👇）

研究發現，從心臟功能的影像檢查結果顯示，花超過1分半鐘行樓梯的參加者中，有58%的人心臟功能異常。相反，行樓梯只需1分鐘以下，只有32%心臟功能異常。可見，行樓梯的速度，或可反映出心臟功能。

結果亦發現， 只花40-45秒或以下爬樓梯的參加者，代謝當量高達9-10或以上。

過去的研究顯示，在運動測試中，代謝當量達到10，和低死亡率有關；每年的死亡率只有1%或以下，十年的死亡率，約為10%。花1分半或以上，才爬完樓梯的參加者，代謝當量少於8，也即是每年的死亡率，大約2-4%，或是在十年間的死亡率達30%。

▼ 同場加映：猝死來得都很突然，但在發作前，身體可能已經發出警號。若早發現，盡快自救及求救，或可挽回性命。究竟猝死有什麼前兆？下面就為大家整理出有關猝死的7大須知（按圖👇👇👇）：

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行樓梯測試是否人人適合？

行樓梯會令心率加速較快，心臟出問題，如心血管阻塞，在高心率時，就容易出現胸痛或是呼吸急促等症狀。不過要留意，在是次研究中，每3名參加者中，就有1人行樓梯速度快，心臟功能仍然是不正常，可能是冠心病的警號。

耶魯醫學院教授Dr. Oyere K. Onuma表示，行樓梯測試十分簡單，不需要器材；相比一般傳統的壓力測試便宜，又更為快速。不過，她指，行樓梯測試中，並沒有統一的標準，例如樓梯的種類、行樓梯的步速等，因此可能影響測試結果。長者或行動不便的患者，行樓梯時亦可能會出現困難，未必適合。

▼ 邊啲人不適合行樓梯做運動？（按圖 👇👇👇）

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所幸的是，行樓梯並不是測試心臟功能的唯一測試。日常例如能否將購物袋從超市搬上車不吃力、能否一次性行兩條街不氣喘等，其他日常活動也可被列為評估心臟健康的指標。

她補充，運動能力是評估整體心臟健康的重要指標之一。如你發現，做中等至劇烈強度的運動時，能力有所下降，代表身體可能出現問題，應諮詢醫生的意見。另外，你也可觀察心率的變化，在劇烈運動後，心率需要多長時間才能下降至正常水平。

行樓梯作體能活動小貼士

事實上，平時行樓梯也可成為體能活動，世衛建議，成年人每星期累積至少150分鐘的中等強度帶氧體能活動，不如有助控制體重，也可改善肺功能，尤其都市人經常「很快」沒時間又或沒有運動習慣，行樓梯是將體能活動融入生活的方法之一。

行樓梯既可改善心肺功能、促進血液循環、減低患冠心病、高血壓、糖尿病及結腸癌的風險，還可強化肌肉、燃燒脂肪，從而控制體重。

▼ 行樓梯當運動，為免受傷，事前準備要做足，如何揀選樓梯，以及姿勢3大事項要注意！（按圖 👇👇👇）

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（資料來源：《Healthline》、《衛生署衛生防護中心》）

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