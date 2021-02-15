玉竹茶｜滋陰潤肺3大功效腹脹大便爛不宜　沙參玉竹5茶療潤燥美肌

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-15 08:00

玉竹止咳滋潤、養陰潤燥，可紓緩乾咳、喉嚨痕、皮膚乾等症狀。加上玉竹補而不膩，不寒不燥，有助滋養五臟及氣血，對補脾胃十分有益。服用玉竹有什麼要注意？哪些人不適宜飲用玉竹茶？又有哪些茶療配搭可加強功效？

玉竹止咳滋潤、養陰潤燥，可紓緩乾咳、喉嚨痕、皮膚乾等症狀。（資料圖片／尹嘉蔚攝）

玉竹茶性甘，微寒，歸肺、胃經，可養陰潤燥，生津止渴。下面就由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解玉竹的食用宜忌。

玉竹的功效

▼ 玉竹，是多年生草本植物，具有養陰潤燥、止咳滋潤的功效，可有助治療口乾舌燥、乾咳、喉嚨痕、皮膚乾燥等症狀（按圖 👇👇👇）：

• 養陰潤肺

玉竹可養陰潤肺治燥咳，治療由陰虛肺燥引起的少痰乾咳、久咳聲啞，伴有潮熱盜汗、手足心熱等；常與沙參、麥冬、川貝母等同用。

此外，玉竹平補而潤，養陰功效更為突出，補而不膩，不寒不燥，有助滋養脾胃五臟及氣血。

• 養胃生津

玉竹主要治療因胃陰不足所引起的食欲不振、倦怠乏力、口乾口渴、大便乾結等症狀。服用玉竹可養胃生津、補中益氣。

• 潤膚美肌

玉竹能滋養肌膚，令皮膚變得柔嫩細膩，減緩衰老；有助改善乾燥痕癢，甚至色班，能養心安神，對失眠問題亦有幫助。

玉竹茶飲用須知

▼ 飲玉竹茶需注意什麼？哪些人要避免飲玉竹茶？（按圖 👇👇👇）：

+ 2 + 2 + 2

由於玉竹的功效很多，適合大部分人，尤其是體虛、肥胖或食慾不振人士。由於玉竹較滋補，因此一次性不可以食用太多，建議每次只服10-15克。

玉竹5大茶療

▼ 沙參玉竹茶：皮膚乾燥適宜飲用，有助滋陰潤燥，養顏美肌（按圖 👇👇👇）：

▼ 玉竹黨參茶：健運脾胃，益氣養陰，有助紓緩疲勞（按圖 👇👇👇）：

▼ 百合玉竹茶：可滋陰降火，寧心安神（按圖 👇👇👇）：

▼ 貝母玉竹茶：潤肺止咳，改善反覆咳嗽症狀（按圖 👇👇👇）：

▼ 玉竹蜂蜜露：清熱祛濕，改善經常煩躁不安、有水腫問題（按圖 👇👇👇）：

以上茶療僅供參考，如有任何疑問，請諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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