吳孟達逝世｜肝癌尿少流牙血已後期？2體質高危陳皮玫瑰疏肝解鬱

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-03-01 15:29

70歲吳孟達（達哥）2月27日因肝癌於仁安醫院逝世。兩個月前吳孟達已進行切除腫瘤手術，之後需接受化療，但最終仍是不敵癌魔與世長辭。肝癌有什麼症狀？可以如何預防？在中醫角度，原來有兩類體質人士較易患肝癌。

吳孟達因肝癌離世，即使做了切除手術仍終告不治。不過，吳孟達2014年已曾因病毒感染導致心臟衰竭，早前於拍攝期間亦突然感心痛不適，健康狀況一直令人擔心。

▼吳孟達近年的健康狀況（按圖👇👇👇）

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肝癌是香港第三號殺手，由於肝癌初期沒有症狀，大部分患者發現時已較遲。加上肝癌病情發展較快，治療相對較困難，極易擴散，因此存活時間較短和死亡率極高。手術切除是早期肝癌的主要治療方法，但手術後復發是臨床上主要關注的地方。

肝癌從中醫角度看，屬於臌脹、黃疸、肝積、癥積等範疇，當腫瘤脹大時，會有以下臨床上的症狀。

▼肝癌主要症狀：（按圖👇👇👇）

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慢性肝炎、肝硬化、肝癌前病變、肝癌是慢性肝炎病情發展的主要病理過程，部分患者可在慢性肝炎的基礎上直接發展形成肝癌。 濕熱瘀邪積久為瘀毒，中醫認為慢性肝炎為「毒邪蘊積」。

什麼體質肝癌風險高？

1. 肝鬱脾虛 腹脹腹瀉

肝鬱脾虛證是肝癌最常見證型之一，而且發生於肝癌早期。肝癌的發生與脾胃有密切的關係。若肝失疏泄，脾失運化則會導致氣血運化失常，身體正氣虧虛，從而生濕生痰；脾失健運，則氣血生化乏源，肝臟不能得到正常的濡養，疏泄異常，導致氣滯血瘀。以上都容易引起各種病理產物累積，甚至蘊積成瘤。 因此，肝癌的患者容易出現全身乏力、胃口差、腹脹腹瀉等症狀。

成因：生活壓力大，經常晚睡、熬夜、缺乏運動，患者可能本身患有慢性肝炎等疾病

表現：胸脅脹滿、經常嘆氣、情懷抑鬱或急躁容易發怒、胃口差腹脹、大便水樣或腹痛、經常腹瀉、瀉後痛楚減輕

注意：應盡量避免刺激、辛辣食物、熬夜；宜清淡，保持心情開朗

2. 痰濁瘀血 肝功能受損

部分人士因飲食習慣（愛吃肥膩濃味的食物）、工作壓力過大、經常晚睡等，都會導致陽氣消耗過度、肝臟功能不斷損傷。 而令脾胃運化變差， 痰濁、瘀血等病理產物便不斷堆積，日積月累，在肝臟內便形成肝癌。

▼調理及預防食療：佛手瓜紅蘿蔔淮山豬展湯（按圖👇👇👇）

▼調理及預防食療：陳皮玫瑰花茶（按圖👇👇👇）

＊以上食療在飲用前請向註冊中醫師查詢！

肝癌常見症狀為腹痛，但中、後、末期的症狀都不同。（資料圖片）

在中醫來看，肝癌亦可分為中、後、末期，認識症狀以及早發現，盡早治療！

1. 肝癌中期主要症狀

▼肝癌中期可分為「氣滯血停型」和「痰瘀互阻型」，可出現水腫或脅腹疼痛等症狀：（按圖👇👇👇）

2. 肝癌後期：症狀更明顯

▼肝癌後期可分為「濕熱薰蒸型」、「絡傷血溢型」和「水濕留連型」，可出現頭身困重或尿少等症狀：（按圖👇👇👇）

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3. 肝癌末期

▼肝癌後期可分為「營血伏毒型」、「痰濁鬱蒙型」和「癌毒走注型」，可出現昏迷或血症（例如：流鼻血、吐血、牙血）等症狀：（按圖👇👇👇）

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肝癌治療

在肝癌治療方面，臨床上也需配合手術、電療、化療等治療，但臨床研究中醫藥在減輕患者介入、化療、標靶藥物的副反應，緩解癌痛，改善患者生活質素，延長患者生存期，在一定程度上的預防轉移有明顯的優勢。

預防肝癌應忌情緒波動和捱夜、切忌相信偏方、戒煙戒酒、忌刺激辛辣食物。如發現肝癌後，應盡快治療！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

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