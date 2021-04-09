【限時活動】分享日常濕疹困擾　免費送你止痕退紅「皮膚救命水」

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-04-09 18:15

轉季天氣多雨潮濕，加上長期戴口罩，容易誘發各種皮膚過敏問題。「濕疹」是香港頭號皮膚問題，一旦發作，痕癢紅腫的情況更是令人困擾。尤其是嬰兒，幼嫩的肌膚被抓至破皮，新手媽媽必定日夜擔心。醫師Easy深深明白濕疹患者的苦況，將於4月9日至20日期間，免費送出共40支被譽為「皮膚救命水」的「濕敏敵」噴霧（價值$258）。到醫師Easy Facebook專頁參與活動，被選中即有機會贏取上述禮品！

心動不如馬上行動！立即按照以下步驟贏禮物：

１. 參加者必須下載醫師Easy應用程式及登記成為新會員。

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２. 讚好醫師Easy及濕敏敵Facebook 專頁。

３. 讚好及分享相關活動的Facebook帖文(必需設定為公開)，並於留言位置標記三個朋友，分享濕疹於日常生活中帶來的困擾，以及對抗濕疹的過程。

符合上述參加資格，完成以上步驟及獲評審選出的40位參加者，將贏得純天然草本配方調製的「濕敏敵」噴霧 (價值$258)。

「濕敏敵」的特點是一噴瞬間為敏感皮膚止痕退紅，為乾燥皮膚補濕，「由內到外」舒緩皮膚不適，增強皮膚的抗敏能力。而且免接觸的噴霧設計，減低對患處刺激，同時平均覆蓋表皮，加快渗透受損皮膚內層。

「濕敏敵」以34種珍貴天然草本複方調製，各種中藥互相補足，提供更完整的治療效果；亦無刺激性，適合嬰幼兒以及各種膚質。加上配方絕不含有任何西藥及類固醇，不會產生副作用或依賴性。常見的皮膚問題如濕疹、蕁麻疹、主婦手、汗疹、牛皮癬等，以至平日的蚊叮蟲咬，「濕敏敵」同樣有即時止痕退紅作用。對於敏感性皮膚，或因長期使用類固醇令皮膚變薄的玫瑰痤瘡患者，使用「濕敏敵」更有助增厚皮膚，增強抗敏力。

*每位用戶只限參與活動一次，重覆參加者將被取消資格，恕不另作通知。*

➤舒緩濕疹、皮膚過敏乾燥問題 「皮膚救命水」助止痕退紅