【全民講心事】心悸代表心律不正？醫生拆解心臟病病徵

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-04-21 06:00

心臟病一直與心跳有關，但關於心跳，你又知多少？有傳運動員體格的心跳會較慢，但心跳速度是否代表愈慢愈好？心跳突然變快又代表心律不正嗎？今次有請心臟科專科醫生陳普來拆解心臟病徵狀的迷思，同大家全民講「心」事！

迷思：運動員體格的心跳會較慢？心跳速度愈慢愈好？

醫生：一般正常人的心跳是每分鐘60至100次，運動員靜止下的心跳是比較慢，大約40至60次。正常如果慢過每分鐘60次就要視乎情況而定，有機會是心臟病的徵狀。

迷思：心跳速度突然變快是代表心律不正？可以如何監察心律？

醫生：很多人會有心悸的情況，通常稱為早搏現象。如果懂得把脈，可將食指及中指放於手腕感受脈搏有沒有規律地跳動，如果突然少跳一次，可能是早搏現象。大家亦可以利用坊間的智能手錶量度心跳，或購買儀器測出簡單的心電圖。如果有任何疑問，需要向醫生查詢。

心臟科專科醫生陳普來解釋心悸是早搏現象之一。

迷思：心跳快是心臟病徵狀？

醫生：心臟病的徵狀有心跳過快，亦有心臟跳得慢的情況。一般來說，心肌梗塞的心臟病徵狀有心口悶痛、胸悶、氣喘、頭暈，甚至冒冷汗，作悶作嘔。

迷思：心房顫動會引致中風？

醫生：沒錯，心房顫動是心房出現不規則的心跳，不規則的心跳會形成血塊，血塊經心房泵至大動脈，再游走上腦，就會變成中風。

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，詳情請向專業醫護人員查詢。