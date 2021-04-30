肺炎｜多啦A夢作曲家菊池俊輔病逝！防嗆親肺炎致命每天張口5次？

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-30 17:47

曾創作多首繪人炙口動畫主題曲，包括《多啦A夢》、《蒙面超人》、《IQ博士》的日本作曲家菊池俊輔因吸入性肺炎（又名誤嚥性肺炎）病逝，終年89歲。據日媒報導，他因誤嚥性肺炎在東京一家療養機構過世。別以為只有老人家才會患上誤嚥性肺炎，食飯得快、食物未嚼爛就令食物殘渣「落錯格」誤入氣管，後果可大可小。誤嚥性肺炎成因是什麼？哪種人高危？

「人人期望可達到」大家都聽過，然而這首歌的作曲家菊池俊輔4月24日病逝，享年89歲。（圖片：資料圖片）

曾為《多啦A夢》、《IQ博士》創作主題曲

菊池俊輔的大名或者你沒有聽過，但他創作的動畫主題曲卻成為不少80後、90後的回憶，當中包括《多啦A夢》和《IQ博士》。菊池俊輔早年因年事已高和健康問題，入住東京一所療養院靜養，在4月24日因誤嚥性肺炎逝世，終年89歲。

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▼誤嚥性肺炎是什麼？原來「這樣做」都會出事致死？（點擊下圖看清！👇👇👇）

吸入性肺炎（誤嚥性肺炎）是什麼？

吸入性肺炎即誤嚥性肺炎，指在吞嚥過程中，食物殘渣和口水「落錯格」，令細菌經氣管進入肺部，引發肺炎。若你是40歲以上已屬高危，而有吞嚥困難人士亦容易引發肺炎。此外，飲醉酒嘔吐，若處理不當，令嘔吐物堵塞氣管亦會造成吸入性肺炎。如出現以下情況便要注意：

1）發燒

細菌進入氣管和器官引發炎症，身體免疫系統會起排斥反應，導致發燒。

2）劇烈咳嗽

當食物進入氣管，敏感的氣管會立即起排斥反應，試圖將食物殘渣、口水和嘔吐物排出體外，同時因氣管有異物而導致劇烈咳嗽。

3）痰中帶膿

患者的痰會呈黃綠色，同時會帶膿泡。若不即時處理會導致呼吸困難和氣促。

4）氣促

因痰和細菌堵塞在氣管，有機會出現氣促，嚴重會導致呼吸困難。

5）臉色嘴唇發紫

由於難以呼吸，患者的臉色和嘴唇顏色會發紫。當出現以上情況，即病情已到了嚴重階段，需要馬上求醫。

日本國家公員聯合會九段坂病院內科醫生石渡庸夫醫師於日本醫療網《Doctor's File》中表示，用餐時容易嗆到的人，例如食物未完全嚼爛就吞、進食速度快的人要小心嗆到，引發炎症。此外，易被食物嗆到有機會是因為喉嚨肌力退化造成。一般而言，氣管上方有會厭軟骨，進食時為免食物誤入氣管而閉上，吸入性肺炎患者的肌力衰退，令蓋子反應遲緩，令食物易進入氣管，久而久之則會令氣管和肺部細菌增加，引發炎症。

高危人士：

1）40以上人士

2）長期病患者

3）酗酒

4）手術麻醉後

5）中風及腦創傷

敏盛醫院副院長江坤俊於《健康2.0》節目中提到，用餐後不停咳，即嗆咳是吞嚥能力退化的重要訊號，特別40歲或以上人士要多注意。他曾遇過一名70幾歲的阿公因腹膜炎進行手術，康復期間因為飲水嗆到，飲水後下午又發高燒。其實，吞嚥困難、嚼不動、吞不下的人可能會較易造成吸入性肺炎（當液體食物或膠體食物進入呼吸道會造成發炎），嚴重可致命。

2020年台灣前總統李登輝亦曾因被牛奶嗆到而患吸入性肺炎被送入院治療，及後更引發了多重器官衰竭事件。吸入性肺炎足以致命，不可忽視。如你不知道自己的喉嚨肌力是否退化，可做以下測試：

一個動作檢查喉嚨肌力

1）將食指輕放左喉結上。

2）一邊確認喉結的活動，一邊吞口水。

3）30秒內能吞嚥3次口水，代表喉嚨肌力正常。

4）2次以下則代表你的吞嚥能力正在減弱，需要小心日常飲食習慣。

一片香蕉也可檢查吞嚥能力

▼一片香蕉看吞嚥力有否衰退：（按圖👇👇👇）

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訓練喉嚨肌力動作

1）嘴張開。

2）維持10秒鐘再合上。

3）以上動作重複5次。

4）早晚一次效果更佳。

一隻湯匙訓練口腔和舌根

▼兩個練口腔肌肉和舌根的動作：（按圖👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

▼同場加映：如果你在進食時或喝水時易哽到，有機會是甲狀腺問題，嚴重更可能會患上甲狀脾癌？？（按圖👇👇👇）