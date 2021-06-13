夏天濕疹｜紅腫水泡穿忌用爽身粉止汗劑！濕敷4步保濕皮膚防發作

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-06-13 10:02

進入夏天，天天流汗、曬太陽，讓皮膚開始出現一粒粒的小水泡，或是開始脫皮、脫屑、變得紅腫，雖然狀況不一樣，但不管哪一種狀況，可能都會讓人覺得癢到不行、就連睡覺也會不自覺的抓。

「我長濕疹了！」很多人可能會這樣覺得，然後自己買了爽身粉、止汗劑，或是把癢到不行的水泡摳破然後吸乾，但卻一直不斷的冒出黏黏的液體，反覆發作、就這樣度過了整個夏天。

而台大醫院皮膚科醫師朱家瑜說，其實俗稱的「濕疹」在醫學上就是所謂的「皮膚炎」，所以異位性皮膚炎又可以說是異位性濕疹、慢性濕疹就是慢性皮膚炎；所以在治療濕疹的時候，其實就要用治療「皮膚炎」的方式，才能真正達到治療的效果。

了解「濕疹」和「癬」的異同：（按圖👇👇👇）

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濕疹發作時，反而需要「濕敷」！

朱家瑜提到，以異位性皮膚炎為例，還是有「急性發作期」、「紓緩期」，而急性發作的時候會有紅疹、脫皮、嚴重搔癢的狀況出現，而因為忍不住去抓皮膚，就會導致皮膚抓破，而讓皮膚發炎更嚴重，甚至會流出更多的組織液、或是流血。

1. 急性濕疹：有紅疹，非常癢、會反覆發作。 2. 亞急性濕疹：急性濕疹症狀減輕後，開始變成一粒粒的小疹子、結痂、脫皮、脫屑。 3. 慢性濕疹：皮膚開始增生、變厚。 4. 混合性病灶：反覆發生急性狀況，導致皮膚上有不同期別的皮膚病惡化。

而其實在流出組織液的時候，表示皮膚已經沒辦法鎖住水分，同時開始大量的流失水分，這時候即使不斷把組織液擦乾，它還是會不斷流出來，而且皮膚會變得更乾燥、同時持續發炎。

台灣社子和鎂皮膚科診所院長陳律安則表示，所以在濕疹的急性期可以配合「濕敷」，讓血管收縮，減少組織液產生，同時可以用外層保濕的方式，讓皮膚的水分不要再流失。

而台灣中山醫學大學附設醫院皮膚科醫師賴柏如則說，「保濕」對於皮膚是很重要的保養，如果想讓保濕效果更好，可以參考簡單的「濕敷」作法，綁上乾淨的繃帶，防止藥物或是保濕劑流失，保護受傷的皮膚，可以好得更快。

濕敷4步驟：泡水、擦乳液／藥物、綁上濕繃帶、綁上乾繃帶👇👇👇

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1. 泡水：讓病灶泡在比體溫略高一點、會覺得有一點涼意的溫水中5-15分鐘；起身後用毛巾「按乾」，不要用力摩擦，避免給皮膚刺激。

2. 擦乳液／藥物：如果有看診，可以先擦醫師給的外用藥膏，等藥膏略乾，再擦乳液等保濕劑；如果還沒看診，可以直接擦乳液。

3. 綁上濕繃帶／蓋上濕的無菌紗布：綁上濕繃帶，保持皮膚發炎的地方濕潤，表皮會長得比較快，密合保護底下的真皮，讓真皮恢復健康，重新形成抵禦外來物的皮膚屏障；如果沒有濕潤，可能會讓皮膚增厚、變成一塊突起。

4. 綁上乾繃帶／蓋上乾的無菌紗布：這個步驟是為了避免外來空氣導致水分流失。

如果症狀不是很嚴重，可以先濕敷4小時試試看，通常這樣做了之後，因為皮膚水分保護住，會變得比較滑潤，原本因為濕疹而導致的粗糙皮膚狀況會改善很多；不過即使濕疹好了，也建議可以每天擦乳液保養皮膚，比較不容易再度發作。

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