【父親節禮物】15款經濟實用、高質貼心的最佳選擇　氹爸爸一流

撰文： 醫師Easy 最後更新日期： 2021-06-17 13:30

作為一家之主的爸爸，為了「擔起頭家」每日早出晚歸、辛勤工作！臨近父親節，除了食「九大簋」慶祝之外，乖仔乖女們不如把握機會，多花一點心思準備窩心的驚喜。醫師Easy已為大家精選出15款啱爸爸心水又經濟實用的禮物，感謝他一直以來的付出！



之前曾參加健康激賞第一、二回的朋友分別會獲得1000分「01積分」、會員迎新活動亦送888分「01積分」；累積足夠積分 ，就可兌換成喜愛的獎賞優惠！在01mall消費，更能用「01積分」抵扣支付金額，最多扣一半！

飲酒應酬好傷身 愛錫爸爸送護肝法寶！

對於經常外出應酬的爸爸，長期又煙又酒、加上捱夜會對肝臟造成極大的負擔；甚至可導致「脂肪肝」或其他病變！各位孝順仔女，為了父親的身體著想，可以藉著今次機會送上醫師Easy特意搜羅的護肝法寶，不單可幫助排毒，更有效修復機能、提升體質！

想清楚了解爸爸的肝臟情況，最好當然要做個專門的身體檢查。莊柏醫療推出的「肝臟健康檢查組合」共有18個項目，其中包含肝纖維化掃描（FibroScan）；使用的是全球首部無創檢測儀器，僅需數分鐘就可發現是否出現脂肪肝的問題，有助及早預防或介入治療。

➤莊柏醫療｜＜18項－肝臟健康檢查組合＞$1500 （75折 - 原價$2000）。

而日常方面，可為爸爸選擇合適的草本茶、營養補充劑等保健產品，輕鬆養肝之餘，也能維持元氣滿滿！韓國護肝殿堂是熱賣的皇牌產品，獲得多項專業認證，純天然、亦無副作用。成份包括枳椇子果實和白扁豆，可提高肝臟活性，修復肝臟細胞及防止酒後出現胃病和胃灼熱等功效。不但有助預防及改善脂肪肝，更能改善胃黏膜損傷，同時増加身體免疫力及抑制病毒。

➤香港創新媒體｜＜韓國護肝殿堂（120粒）＞$2100 （84折 - 原價$2490）。

HERBECO即沖草本茶包套裝內含有13個小茶包，主要成份黃牛木，具有清熱解毒，化濕消滯的功效，可改善肝臟引發的健康問題如肝硬化、黃疸等。味道清新之餘，也方便沖泡，適合爸爸在工作或休息時飲用。

➤御壹工房Yoyo Kitchen｜＜HERBECO即沖草本茶包套裝ｘ２—黃牛木＞ $220 （84折 - 原價$260）。

養生一族的養肝花茶亦是不錯的選擇，一包共有10小袋；以枸杞、三七花、蒲公英、菊花、葛花作為原材料，無任何添加劑。純天然配方有助於清肝明目、養胃利尿；適合經常要飲酒應酬的父親日常飲用。但要留意的是，同一訂單購買養生一族產品滿HKD200才可順豐包郵，不足HKD200則要到付。

➤養生一族｜＜ 彩花茶系列 - 養肝茶（30g）＞ $38 （56折 - 原價$68）。

感謝至愛的父親為家庭奔波 送暖心湯水解疲勞！

出外食飯慶祝固然好，亦比不上孝順仔女親自炮製一頓家常菜的驚喜。但但打工族下班多數比較遲，未必有足夠的時間為爸爸煲愛心湯水。御壹工房的燉湯系列並無添加味精、防腐劑及人造色素，只需加熱3分鐘就可即刻飲用，而且有足料湯渣，最適合爸爸滋補一下。

➤御壹工房Yoyo Kitchen｜＜湯包套裝B （5款湯水）＞ $198 （85折 - 原價$232）。

湯包套裝B： 1. 蓮藕章魚螺片燉豬展湯 2. 姬松茸嚮螺片燉竹絲雞湯 3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯 4. 雪蛤杞圓黨參燉竹絲雞湯 5. 五指毛桃椰子燉老雞湯

➤御壹工房Yoyo Kitchen｜＜湯包套裝A （5款湯水）＞ $198 （85折 - 原價$232）。

湯包套裝A： 1. 海底椰銀耳竹絲雞湯 2. 姬松茸嚮螺片燉竹絲雞湯 3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯 4. 花膠元貝海底椰燉豬展湯 5. 天麻川芎白芷魚頭湯

當全家人共聚天倫享受假期時，亦可為爸爸煲健康老火湯。中港藥業公司推出的保健湯包，精選道地藥材，絕無人造色素及硫黃。所烹調出的湯水味道濃郁，又能達到藥用的功效。

其中的「降血脂通血管湯」（2人份量），材料包括紫丹參、南棗、田七及黑木耳；黑木耳被譽為「血管清道夫」，有助降低膽固醇，降低患上血管栓塞及心血管疾病的風險。

➤中港藥業公司｜＜降血脂通血管湯（2人份量）＞ $65。

而「消暑健脾去濕湯」（2人份量），湯包內含白朮、茯苓、元肉、原粒瓷實、淮山及蓮子等材料；有健脾養胃等功效，適合日常保健、老少皆宜。但要留意的是，同一訂單同一地址在中港藥業公司買滿$500以上才包郵，而$500以下則順豐到付。

➤中港藥業公司｜＜消暑健脾去濕湯（2人份量）＞ $65。

爸爸平日辛勤工作，難免出現腰酸背痛等症狀；如果讓父親放鬆身心、舒緩疲勞，可以選擇宏康醫道的「三項舒緩痛症服務體驗」，包括醫師問診、中藥貼、舒緩痛症治療。完成療程後免費領取草本足浴包，更有助改善失眠、驅寒祛濕；現時更有限時的父親節優惠！

➤宏康醫道綜合中心｜＜三項舒緩痛症服務體驗－送草本足浴包＞ $98（低至1折 - 原價$998）。

給父親最窩心的禮物 莫過於「健康保障」

除了最穩陣的家電、數碼產品之外，今個父親節不妨化關心為行動，送上合適貼心的身體檢查計劃。以往爸爸日以繼夜工作忽略了健康，隨著他開始步入中年、甚至老年，身體陸續出現各種小毛病；更加需要深入了解及正視自己的身體狀況。醫師Easy已整合好多項男士身體檢查計劃，不單範疇全面，且性價比高，必有一款切合爸爸的需求！

送給年輕父親的體檢（40歲以下）可選擇最基本的「精選健康檢查」計劃，內容包含血脂指標、肝腎功能、空腹糖尿檢測、大小便常規等共有55個主要項目；價格低廉之餘，涵蓋面亦相對廣泛。

➤莊柏醫療｜＜55項－精選健康檢查＞$560 （62折 - 原價$900）。

如果更深入檢視爸爸的健康情況，可留意「星級健康檢查」，不單包括上述項目，還另外增加了針對甲乙肝炎、血型、骨骼組合和三大癌指標等檢查，共有86項。

➤莊柏醫療｜＜86項－星級健康檢查＞$2000 （半價 - 原價$3985）。

另外，針對身形相對肥胖或家族病歷中有「三高」或糖尿病的患者，相對上風險會較平常人高。由於「三高」或糖尿病的指數超標，嚴重的更可能引發「血栓」，導致中風、心臟病、心肌梗塞等，甚至突然死亡等情況；所以針對「三高」或糖尿病的的全面的身體檢查，對預防上述慢性疾病非常重要。

➤莊柏醫療｜＜40項－精選三高健康檢查＞$560 （7折 - 原價$780）。

➤莊柏醫療｜＜42項－進階高血壓及糖尿病檢查＞$980 （68折 - 原價$1435）。

送給年長父親的體檢（50歲以上），可以選擇針對長者身體打造合適的體檢計劃 —「精選長者健康檢查」；81種項目當中，包括維他命B-12、葉酸、甲狀腺、梅毒血清等測試，可作為輔助診斷腦退化的指標。

➤莊柏醫療｜＜81項－精選長者健康檢查＞$2600 （7折 - 原價$3700）。

疫情期間，各位爸爸亦可能考慮接種新冠疫苗；不少醫生都建議應預先進行身體檢查，莊柏醫療推出精選的「安心注射疫苗驗身計劃」，涵蓋73種項目，包括血脂、糖尿病、肝腎功能檢測；有助清楚了解身體潛在狀況以評估接種風險外，同時亦可提早預防患上慢性病的機會。而在6月16日至30日期間，更有限時9折優惠，只需$1350就可立即購買！

➤莊柏醫療｜＜73項－安心注射疫苗計劃＞$1500 （65折 - 原價$2285）。

（以上資料均由客戶提供）