發燒｜退熱貼貼額原來係錯！頸腋下4位置最降溫發燒幾度焗汗都得?

撰文： 關頴琪 最後更新日期： 2021-07-05 19:00

感冒發燒，你會立即就往額頭敷退熱貼？還是會刻意穿厚衣服焗一身汗？日本健康節目《主治医が見つかる診療所》請來6名醫生，向他們請教發燒時正確的處理方法，原來退熱貼貼額頭是錯！

發燒的時候你會不會慣性透過額頭降溫？但原來這是沒效率的行為，對病情毫無幫助。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

日本健康節目《主治医が見つかる診療所》引述有些人在發燒的時候，會使用退熱貼貼在額頭降溫。現場的6名醫生，4名認為「發燒時為額頭降溫」是錯誤的行為。

節目組和50名醫生做問卷調查，發現當中四成的醫生都表示，「發燒時為額頭降溫」是錯誤的行為。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

▼既然貼額頭並不是最好的降溫方法，應該從身體哪一個部位入手？（立即按圖看清内容👇👇👇）

現場的專家表示，如果以降溫為目標，不是從大血管入手是無效的，比如是脖子、腋下和腹股溝的血管就是相對粗大的血管，要降溫的話應該從這幾個位置入手。除此以外，同場有另一位醫師提到，現時最新的降溫方法是透過手掌降溫，因為手掌集中了大量的微絲血管，只要手掌變凍，身體的深層體溫就會隨之而降低。

專家指近年運動員開始使用「手掌降溫機」，當他們覺得熱的時候使用，只需5分鐘身體就能變涼。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

發燒不用立即降溫？

此外，還有一位醫師指出「發燒就一定要馬上降溫」這想法，其實不完全是對的，醫生指身體內部當發現細菌或病毒肆虐，自然就會將體溫提高，因為高溫不利病菌生存，所以在未燒到38度以上，而自己感覺還好的話，可以讓身體透過排汗自行調溫，而這樣也代表體內正在對抗病菌入侵，但要注意出汗過後要更衣，小心着涼。

▼同場有另一位醫師指出「發燒就一定要馬上降溫」這想法不完正確，其實焗汗才是好方法？（按圖看更多👇👇👇）

正如上述提到，同場是有2位醫師認為發燒時替額頭降溫是正確的，而其中一位醫師就解釋，假如你覺得「為額頭降溫」這個行為會令你變舒服的話，你照樣去做就好了。因為醫學上都有個講法是「讓你覺得舒服的事情大多都是對身體好」，例如是身體覺得你攝取的蔬菜量不足，就自然會從大腦釋出訊號，令你想食菜。

▼高燒低燒的定義是什麼？什麼方式探熱較準確？ （按圖👇👇👇）

因此，若然你覺得為額頭降溫會令你感覺暢行一些，你依然可以照做。雖然不是最有效率的降溫方法，但也不見得會有什麼壞的影響，只是這是對病情沒什麼幫助。

▼同場加映：發燒如何處理？ （按圖👇👇👇）

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（資料來源：《主治医が見つかる診療所》）