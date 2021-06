咖啡｜青光眼冇得醫或致失明與咖啡有關　每天飲幾杯風險增4倍？

撰文: Heho健康 最後更新日期: 2021-06-20 12:02

很多人現在都有喝咖啡的習慣,尤其是在睡意昏沉的早晨,來上一杯香濃的咖啡,整個人都清醒了不少。有大量科學證據顯示,咖啡(因)的健康好處很多,比如改善肥胖、降低心血管疾病風險等。但是,喝咖啡也是有風險的,最近一項新研究指出,攝入咖啡因過多,可能增加青光眼造成失明的風險!

「青光眼」是用來描述一群眼睛疾病的綜合名詞,共同的特徵就是視神經因為無法承受本身的眼內壓力(眼壓升高或在正常範圍),而造成不同程度的傷害,而且導致對應的視野喪失與視力減退,最後變成失明。

更可怕的是,青光眼不可逆,會在不知不覺中偷走了我們的視力,常被比喻成眼病中的「癌症」,因此加強預防尤為重要。

每天3杯咖啡青光眼風險增近4倍

近日,美國西奈山伊坎醫學院的研究人員在眼科頂刊《Ophthalmology》期刊發表了一篇文章,首次證明了青光眼患者的飲食習慣與遺傳之間的關聯。研究指出,有青光眼家族史的患者每天攝入大量咖啡因,可能會使患青光眼的風險增加三倍以上。

這項研究對迄今為止世界上最全的大規模人類訊息資源庫英國生物樣本庫(UK BioBank)中121347名參與者的遺傳樣本進行數據分析,並測量他們的眼壓(IOP)。與此同時,還對77906名參與者進行飲食問卷調查,從而實現對咖啡因攝入量與眼壓、青光眼之間聯繫的強有力評估。

結果顯示,對於一般人來說,咖啡因攝入量過高與總體眼壓升高或青光眼的風險增加無關。而對比之下,那些眼壓較高且遺傳傾向較強的參與者咖啡因攝入量愈高,眼壓升高和青光眼患病風險就愈高,相關數據顯示,他們每喝4杯咖啡,眼壓就會高出0.35毫米汞柱。

研究發現,與咖啡因攝入量較低,同時遺傳風險評分也低的人群相比,遺傳風險評分較高且每日攝入咖啡因含量超過321毫克(相當於3杯咖啡)的人,青光眼患病率要高3.9倍。

40歲以上定期檢查眼睛早期發現青光眼

青光眼是導致失明的一個主要原因。為了更好保護眼部健康,美國眼科學會(American Academy of Ophthalmology)建議,40至54歲的人應該每2到4年檢查一次眼睛;55歲至65歲的人應該每1到3年檢查一次眼睛;而超過65歲的人應該每1到2年就檢查一次眼睛。當然,存在青光眼危險因素的人群應進行更頻繁的全面眼部檢查,包括眼壓、視野等。

該報告的作者之一、倫敦大學學院眼科副教授Anthony Khawaja醫學博士表示:「儘管我們還不確定能不能透過改變生活方式(此處指的是降低咖啡量攝取)來降低青光眼風險,但這項最新的研究已經為我們指引了一條明路,青光眼遺傳風險高的人群,或許可透過減少咖啡因攝入量受益。 」

總之,我們仍然要警惕「視力殺手」青光眼悄悄帶來傷害,並更注重日常的生活飲食,期望科學家繼續探索治療這一疾病的新方法,為患者帶來更多的希望。

