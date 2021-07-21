風癩｜網紅手掌腳板反覆出疹　芒果止痛藥4大致敏源宜飲大量水？

台灣網紅YouTuber愛莉莎莎日前透過社群網站分享近況，發現她不僅前一段時間胃酸倒流（又稱胃食道逆流）到現在還沒緩解，最近又出現蕁麻疹。她透過IG動態分享全身都有蕁麻疹的照片，表示：「最近身體很差、負能量爆炸，全身長滿蕁麻疹，看了皮膚科卻仍反覆發作」，讓她崩潰超想哭。



▼生風癩的常見症狀：（按圖 👇👇👇）

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愛莉莎莎去年底才因「排膽結石飲食」惹議，今年疫情期間又因為住萬華失言抱怨「救護車來來去去太吵」，日前被父母強制帶回老家，但是在家防疫的她卻在IG限時動態上分享最近讓她快崩潰的照片。她表示最近幾乎天天都長蕁麻疹，一塊消失後不久又會換另一塊皮膚冒出蕁麻疹，連手掌心和腳板底都會長。

照片中顯示她的手、腳出現過敏的狀況，有時是整片泛紅，有時出現「神奇的紅線」，有時則是皮膚上更冒出許多凸起小點。其中一張有凸起小點的照片，她說拍照時已經特別選用淡化濾鏡，但是凸起小點仍讓有密集恐懼症的人看了感覺怕怕，她也說：「我真的很想哭，真的好噁心。」

照片中顯示她的手、腳出現過敏的狀況，有時是整片泛紅，有時出現「神奇的紅線」，有時則是皮膚上更冒出許多凸起小點。（IG@goodalicia截圖）

急性蕁麻疹，快找出過敏原

台灣皮膚科醫師趙昭明提醒，如果這些蕁麻疹是最近才出現，最好看看週遭有無過敏原？包括蚊蟲叮咬、吃到引起過敏的食物，或是布梳化、窗簾、布玩偶等可能帶有塵蟎，引起皮膚產生過敏蕁麻疹，趕快遠離過敏原，可以避免再發作。

別停藥，這樣才有機會斷根

據愛莉莎莎表示，「看了皮膚科吃的藥，讓我1天睡了15小時，蕁麻疹暫時壓下來了，隔天又長出來，也有看中醫調身體，希望大家提供痊癒的方法」，趙昭明說，皮膚科開的藥就是讓她痊癒的治療藥物。因為愛莉莎莎說症狀是近兩星期出現，表示是新出現的「急性蕁麻疹」，這個階段要趕快把蕁麻疹壓制下來。

治療方法包括打抗組織胺針劑、口服抗組織胺，全力把蕁麻疹壓制下來才有可能痊癒。如果拖過6週以上蕁麻疹沒辦法壓下來，就會變成慢性蕁麻疹，以後只要遇到過敏原，就會起蕁麻疹，未來恐怕一輩子就要靠抗組織胺來壓制這些過敏反應。

引起急性蕁麻疹的原因（點擊圖片查看👇👇👇）

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引起急性蕁麻疹有很多誘發因子，包括食物、吸入性過敏原、物理性過敏原、藥物、酒精等。

1. 食物過敏原：一般食用後30分鐘到2小時內發作，常見蝦、蟹、貝、不新鮮的魚、含酵母菌食物。堅果類如花生、核果、朱古力，水果如芒果、草莓、番茄等。其他還有蛋、奶、香菇、竹筍。

2. 藥物：消炎止痛藥、抗生素等

3. 吸入性過敏原：花粉、塵螨、動物毛髮等

4. 物理性因素：冷、熱、觸壓、震動、陽光、流汗、水



趙昭明提醒，有些蕁麻疹是因為環境中有黴菌、病毒等微生物引起感染，所以要注意環境的清潔。但使用化學用品清潔過度，也可能會因為其中的某些化學物質引起過敏的蕁麻疹。因為會誘發蕁麻疹的過敏原太多，一定要仔細觀察才能察覺到是哪些物質引起過敏，否則就會變成「過敏原來源不明」。

過敏發作期間多喝水，助排除過敏物質

愛莉莎莎提到自己最近壓力大，連胃酸倒流到現在都沒有好，醫師有提醒她要紓解壓力。趙昭明提醒，壓力造成免疫降低，會導致過敏反應反反覆覆不定時發生，建議要讓生活回到規律。過敏發作期間要大量喝水，讓過敏物質更快代謝排出，飲食要清淡、少化學添加物，避免吃到誘發過敏的食物。而且室內最好開空調，室溫維持舒適溫度，否則太冷或太熱都會讓蕁麻疹搔癢症狀更嚴重。

台灣義大醫院消化內視鏡科主任王文倫也建議維持清淡飲食，因為壓力太大、情緒緊張，交感神經過度緊繃，腹部壓力會增加，腸胃蠕動時容易把食物和胃酸往上擠壓而引起胃酸倒流。最好吃清淡、能快速消化的食物，不易在胃腸中停留、蠕動太久，減輕症狀。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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