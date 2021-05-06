玫瑰痤瘡、暗瘡症狀分別一文看清　醫生：若皮膚敏感戴口罩須注意

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-05-06 08:00

臉上長出丘疹、皮膚泛紅，人們往往將其當成暗瘡，卻忽略了玫瑰痤瘡的可能性。皮膚科專科醫生指出兩者非常相似，若延遲治療或者自行購買非處方藥治療，或會令病情惡化，甚至留下永久疤痕。 新冠疫情下，不少人佩戴口罩，而有研究調查顯示，多達六成受訪者因為佩戴口罩而加劇玫瑰痤瘡的病情。皮膚科專科醫生表示，在保證防疫的情況下，可以減少長時間佩戴口罩，或在使用口罩前線塗上無香味的保濕產品，減少刺激和磨損。

皮膚科專科醫生陳俊彥。（袁澍攝）

玫瑰痤瘡是常見的慢性炎症疾病，多發於30歲以上，而全球有5.46%的成年人口受累，女性的病發率高於男性（5.41%：3.9%）。皮膚科專科醫生陳俊彥表示，玫瑰痤瘡發病成因未完全明確，包括家族病史、存在於皮膚的蠕形螨蟲、免疫系統對細菌過度反應等等。他又指，玫瑰痤瘡與暗瘡有些相似，病人需要分清症狀，及早治療，如果拖延或者自行購買一些非處方藥，可能會令病情惡化，有機會留下永久性疤痕、出現持續性紅斑、又發生眼睛相關的後遺症。

今年28歲的Kisa曾受到玫瑰痤瘡的困擾，她原本皮膚很好，2年前卻突然兩腮泛紅、痕癢、發熱、有刺痛感，加上當時有唇炎。她說曾經出過暗瘡，但是基本半小時左右面紅等問題就會「散曬」，而自己當時「整塊面都出事，好崩潰，妝都化不了。」直到在朋友建議下，Kisa才向醫生求醫，確診初期玫瑰痤瘡，其後獲得處方口服藥及外用藥膏，紓緩症狀。

Kisa兩年前突然爆發玫瑰痤瘡。（袁澍攝）

疫情期間，喜歡運動的Kisa曾在運動室帶著口罩做運動，僅僅兩日，再次出現嚴重復發，面部開始發紅時，她便立即用涼水潑面，使臉部皮膚鎮靜下來，「其實次次都提心吊膽，會減少外出，外出運動都唔夠膽。」

外國機構「The Road to clear」在2020年12月至2021年1月進行網上調查，220名來自德國、加拿大的玫瑰痤瘡患者被當眾，有63%表示因為戴口罩而加劇了症狀，爆發範圍更廣更嚴重。面對這種情況，有52%的人以口罩遮面，40%的人減少外出以減少戴口罩，30%則會話更多時間護膚，但僅有33%的人選擇求醫。陳俊彥指，以口罩遮面或會造成惡性循環，而疫情中許多人不求醫，很大機會自行用藥，可能會令疫情嚴重。他舉例，曾有患者使用類固醇類藥品，表面上症狀被壓制，實際上之後若停藥，可能會讓病情更加嚴重。

疫情下如何治療玫瑰痤瘡，陳俊彥就表示，要維持好護膚的習慣，若是敏感皮膚則可以在戴口罩前塗上無香味的保濕產品，增加皮膚屏障，減少口罩的磨損。另外避免過量酒精、進行戶外運動等等都是好辦法。