拔罐刮痧｜愈痛愈有效？消除疲勞推介這款神器「拔罐刮痧機」

打工仔「朝十晚六」，加上坐姿不正確，經常導致腰酸背痛，比起貼鎮痛貼等「治標不治本」的方法，不少人都會選擇拔罐刮痧，把「毒」弄出來。然而，坊間誤會愈痛的治療就愈有效，但中醫則指刮痧不一定痛，而拔罐更不是人人都適合做，究竟拔罐刮痧前有甚麼東西要注意呢？



可祛濕疏通經絡 孕婦切忌拔罐

在傳統的中醫學角度，拔罐吸附在身體的穴位，刺激皮膚以產生淤血，把體內的濕氣、寒氣，通過皮膚組織滲透出來。香港夏天潮濕多雨，若然長期待在冷氣房，或者大量飲用冷飲，都會加重體內的濕氣，而拔罐有緩解酸痛、疏通經絡、促進血液循環的功效，是有效祛濕的方法之一。

***按下圖即了解4類人切忌拔罐***

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刮痧不是「愈痛愈有效」

提起刮痧，坊間很多人都以為要刮到身體又紅又痛，才能夠把身體的「毒素」釋出。然而，中醫師指，所謂「痧」，就是無法消化的食物、營養素，或無法排除的代謝廢物累積而來的毒素。而刮痧盲如按摩，促進體內液體的循環，而且有毒素累積的地方，才會比較痛，而且會出現紅瘀，褪色速度也慢。

輕鬆全天侯拔罐刮痧

想保持身體健康，就需要定時拔罐刮痧，清除身體的毒素，但都市人生活繁忙，連休息的時間也沒有，更何況去拔罐和刮痧呢？Comforbot砭石溫灸拔罐刮痧機就可以一機完成拔罐和刮痧的工作。機頭以砭石製造而成，包含了30多種微量及礦物元素，有助提升出痧率，而且可以活血化瘀，具有特殊磁場通經舒絡。加上機身設有真空離心負壓氣泵，9檔刮痧功能，加血液和淋巴液，感覺有如經驗老到的中醫師手勢。

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