痰濕體質｜6大特徵代謝差易中風　推薦5款湯水茶療健脾去濕防水腫

香港天氣潮濕、居住環境不夠通風，體內長期吸入外界所帶來的濕氣，未能排出，就會凝聚成「痰」；再加上都市人一日三餐食無定時或暴飲暴食，喜歡吃味濃油膩的食物，加重脾的負擔；而且如果經常熬夜、運動量太少，便容易影響脾胃化濕能力，使身體多餘的廢物以及水分無法代謝。一旦氣血津液運化失調，久而久之造成痰濕體質。

痰濕體質六大特質 易中風、患糖尿病風險倍增！

痰濕會隨著身體氣血循環移動，尋找不同的出口，因此會反應在身體的各部位。要分辨是否屬於痰濕體質，可先從外表看出少許端倪。痰濕人士的身形特徵多數略偏肥胖，腹部多肥肉且鬆軟，四肢浮腫。其次，面色呈青暗有黑眼圈，臉部或頭皮十分容易出汗出油。再者，嘴巴常有黏膩感、痰多、舌苔厚膩；雖然大便頻繁，但清稀不成形，總有排不清的感覺。

由於人體內臟功能運化失調，經常會出現胸悶、身重、易倦等症狀；如缺乏適當調理和改善，會大大增加患糖尿病、中風、冠心病的風險；長期積聚甚至會形成肌瘤或腫塊，像是子宮肌瘤、乳房囊腫、腸胃的瘜肉等。

保健湯水、養生茶推薦 助日常健脾去濕

日常生活應保持環境乾爽，加強通風或可使用抽濕機將室內濕度降至75%以下；切勿長時間處於冷氣地方，會阻礙體內濕氣排出，平時可多進行戶外活動或者曬太陽。

另外，飲食方面亦要作出適當的調整。痰濕體質人士應以清淡為原則，選擇一些具有健脾、化痰、去濕功效的食材，如白蘿蔔、紫菜、洋蔥、白果、山楂、生薑、大棗、扁豆、薏仁、赤小豆、海帶、鯽魚等。盡量避免味濃肥膩、煎炸、滋補或甘酸食物、亦不宜飲酒過量。飲水方面，亦宜以溫水為主，應「口渴則飲」，因為濕盛之人體內水液過多，再不斷吸取水份，會令濕氣更加嚴重。

醫師Easy特意為大家搜羅了各類湯水及養生茶飲，最適合調理脾胃，不時飲用更有助改善體質。痰濕體質的人士，最重要就是健脾去濕，所以湯水方面應盡量選擇以清潤為主。

御壹工房的燉湯系列並無添加味精、防腐劑及人造色素，只需加熱3分鐘就可即刻飲用，而且有足料湯渣。「湯包套裝Ｃ」包含五款湯水，清淡之餘及具有健脾胃、化痰化濕的功效，亦可降低膽固醇，增強身體免疫力。

湯包套裝Ｃ：

1. 姬松茸響螺片燉竹絲雞湯

2. 猴頭菇雪梨蓮子百合川貝燉豬展湯

3. 鮑魚花膠螺片燉雞湯

4. 鱷魚靈芝燉老雞湯

5. 杏汁豬肚豬肺湯



➤御壹工房Yoyo Kitchen｜＜湯包套裝Ｃ （5款湯水）＞ $178.2 （76折 - 原價$232）。

如果有時間煲湯的話，痰濕體質人士選擇中港藥業公司的「消暑健脾去濕湯包（2人份量）」，精選道地藥材，絕無人造色素及硫黃。健脾湯水不宜太濃，也不應加入油脂太重的肉類如豬筒骨、豬踭等，否則會令體內濕氣增加，及加速痰濕徵狀；建議以去皮雞肉、瘦肉或魚類鯽魚、鱸魚為主，便煲製出清潤而不油膩的湯水。如想吸引小朋友飲用，可加入番茄、粟米、甘筍等帶清甜味及健脾開胃效果的蔬菜。

➤中港藥業公司｜＜消暑健脾去濕湯（2人份量）＞ $65（81折 - 原價$80）。

工作有空閒時，亦可沖製一些養生茶飲。Ozen生活館推出的「祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶」，使用紅豆、薏仁、芡實、桑葉、蒲公英等原材料，以低溫烘焙技術製作，不時飲用可有助身體去水腫、降血脂、補脾益氣，更有美白嫩膚的功效。

➤Ozen生活館｜＜祛濕美顏茶 - 紅豆芡實薏仁茶＞ $40。

此外，痰濕體質人士身體偏肥胖、Ozen 生活館的「降三高茶」，針對熬夜且經常進食煎炸油膩食物、喝酒應酬的人士，有助降低身體油脂積聚及三高的形成 。

➤Ozen生活館｜＜降三高茶（10個茶包）＞ $40。

最後為大家推薦「Tea Lab五行茶療 - 土系花茶」；中醫有「脾為後天之本」的說法，指出脾是氣血生化之源，意指是維持生命活動所需要的營養來源，亦為其他臟腑、經絡、四肢百骸及筋肉皮毛等提供充分營養和動力。土所對應五臟中的脾，所以花茶不但有助祛濕、脾運化功能健旺，更可紓緩身重、易倦等症狀的不適。

➤Tea Lab｜＜「五行」主題禮盒 - 土（5包裝）＞ $290。

Source：HK01