鼻竇炎｜轉天氣鼻塞流鼻水？別以為是鼻敏感　慢性鼻竇炎隨時上門

在這個步入初秋的日子，在街上不難聽到有人打噴嚏、擤鼻涕。打噴嚏和流鼻涕的原因有很多，由於過敏性鼻炎即是俗稱的鼻敏感在香港太普遍，所以令人誤會轉季時出現鼻塞和流鼻涕就是患有鼻敏感。事實上，慢性鼻竇炎和鼻敏感一樣，都會出現鼻塞、嗅覺遲鈍的徵狀，但兩者的影響就大有不同。慢性鼻竇炎的病菌有機會擴散至眼睛及腦部，帶來嚴重的併發症，本文將詳解兩者之別。



在香港，每4個人就有1個有機會是鼻敏感患者，鼻癢、流鼻水、鼻塞、打噴嚏為常見症狀。（圖片：Shutterstock）

鼻敏感是鼻腔的發炎病症，由致敏原引發，如溫差、灰塵、塵蟎、動物毛屑，或空氣中的污染物等。在香港，可能每4個人就會有一個患有鼻敏感，是常見的免疫系統疾病，病徵包括經常鼻癢、流鼻水、鼻塞、打噴嚏、眼睛發癢、流眼水、咳嗽、流鼻血等。而鼻竇炎則可分為急性和慢性，急性鼻竇炎較為常見。嗅覺出現異常、經常聞到怪味、發燒、鼻水倒流、面部疼痛、流鼻血等都是慢性鼻竇炎的徵狀。

鼻敏感嚴重可致失明 長期會引發鼻竇炎

嚴重的鼻敏感會導致鼻黏膜腫脹，阻塞鼻竇出口，令細菌積聚。當鼻液流入鼻竇並造成堵塞，長期不理會有機會引發鼻竇炎，約有40%慢性鼻竇炎患者同時患上鼻敏感。在2018年曾有報道指，一名8歲男童有4、5年嚴重鼻敏感史，並已引起鼻竇炎，某日其右眼持續紅腫和發燒，情況持續3至4日後到急症室求醫，電腦掃描檢查發現其眼睛周邊組織發炎，眼鼻之間的眼底位置更含膿，相信因為眼鼻之間只有很薄的骨頭相隔，膿液感染了眼組織令眼底含膿。醫院需即時安排男童於1、2小時內做手術放膿，醫生指出若男童短時間內不做手術，有機會致盲。

鼻竇炎的X光片，可見中間開口已阻塞。（圖片：自由時報）

而當鼻液流入耳咽管則可致中耳炎，由於部分兒童習慣「索」鼻涕，若加上患感冒或鼻敏感，可把細菌吸入耳咽管引致中耳炎，導致耳朵流膿或「谷爆」耳膜。若延誤治理，膿水滯留在中耳，會影響聽覺，一旦感染頭骨，炎症和有機會壓近腦部和眼睛而併發眼發炎或腦膜炎，最嚴重可致聽力下降甚至失聰。

鼻竇炎分急性與慢性 兒童較易出現嚴重病情

鼻竇炎有急性與慢性之分。急性鼻竇炎常見於感冒後的病毒感染，情況較緊急，症狀亦較強烈，會出現發燒、臉痛、鼻涕有膿液、鼻涕倒流等情況，有機會影響眼睛及腦部，影響視力，甚至性命；而慢性鼻竇炎多因慢性鼻炎或感冒拖延太久，令鼻竇滋生細菌，發炎含膿，阻塞鼻竇通道而發生。當眼睛明顯受到感染，病人多數已經求醫，在適當治療下，惡化至盲的機會不高。雖然鼻竇炎患者無分年齡，但兒童患者要加倍小心，因為他們的鼻骨較薄，更易影響眼睛。再加上他們表達力較弱，當家長察覺有問題時，病情可能已經轉趨嚴重。

人的頭顱內有不同的竇，而鼻竇炎是指膿液或鼻分泌倒流入內並造成倒塞。（圖片：egentcenters）

舒緩敏感症狀有法 熱水洗床品可殺死塵蟎

歸根究柢，要避免鼻敏感演變成鼻竇炎，患者可以先要透過皮膚點刺法或驗血找出致敏原，並盡量避免與致敏原接觸，減低發病的風險。患者平日亦可以使用鹽水沖洗鼻腔，可以有助沖走過敏原及鼻內分泌物，以達致舒緩的功效。除了生理鹽水之外，亦可以在溫水中加入食用鹽來沖洗鼻腔。另外，食用味道較濃的食物，如辣椒、芥末及大蒜等辛辣食物， 當中含有活性成分有暫時性的減充血作用，有助稀薄鼻粘液，亦能活化身體的血液循環、促進新陳代謝。

要更全面的減少致敏原的話，就必要從環境着手。家居要保持清潔，經常打開窗戶，使室內空氣流通。時常更換床單和被鋪，更應用攝氏60度以上的熱水清洗，才可以殺死塵蟎霉菌。此外，冷氣機及空氣清新機的隔塵網也務必要定期更換。平日要注意均衡飲食、定時運動，以保持身體抵抗力及改善體質。若情況嚴重，應諮詢醫生意見，處方藥物治療或考慮進行脫敏治療。

鼻敏感患者可以每天用鹽水沖洗鼻腔，沖走致敏原以減少復發機會。（圖片： verywellhealth）

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