新冠肺炎 | 「疫苗氣泡」知多點 經常往返各地人士必看攻略！

疫情已在全球持續近兩年，熱愛旅遊的香港人良久未有出門旅遊，不少長輩亦有一段長時間不能回鄉探親。隨著部分地區的感染個案日漸減少，政府推行了「疫苗氣泡」計劃，一方面想鼓勵提高社區疫苗接種率；另一方面亦為有出入境需要的市民提供更便利的選擇。曾於不同地區逗留的抵港人士，只須滿足規定的檢疫條件，即可縮短強制檢疫期。其中包括提供抗體測試陽性證明；但市面上有各種針對疫苗抗體的檢測，接種者有必要接受相關檢測嗎？有出入境打算的市民又應如何挑選呢？

特區政府推行了「疫苗氣泡」計劃，為有出入境需要的市民提供更便利的選擇（圖片:Freepik）

抗體檢測分2種 怎樣才符合檢疫要求？

血清抗體檢測：

適用於政府「疫苗氣泡」計劃，可於完成疫苗接種後14天進行抽血檢測。如持有三個月有效的陽性報告可縮短回港檢疫時間。



中和抗體檢測：

適用於本地求安心，可於完成疫苗接種後14天進行抽血檢測，以了解自身抗體水平；部分檢測價錢會相較便宜。



相關閱讀：疫苗接種後想知有無效？測試了解體內有效抗體水平

血清抗體檢測是什麼？

抗體又稱為免疫球蛋白，最常見的免疫球蛋白M（IgM）及免疫球蛋白（IgG），在免疫系統中有著重要角色。當體內受到細菌或病毒入侵時，IgM是最早作出回應的免疫細胞，會即時為身體作出防禦，清除病原體。體內IgM的濃度會隨感染時間而遞減，繼而由IgG與體內其他免疫細胞，擔任主要的防衛角色，提供長遠而有效的保護。

血清抗體檢測能檢測出血液內含有新冠病毒的IgM / IgG抗體濃度，有效發現是否曾感染新冠肺炎及體內抗體的種類，以判斷感染新冠肺炎的時長。血清抗體檢測的優點是準確度高，但缺點是要在感染中後期才能進行檢測。檢測結果顯示，當IgM結果呈陽性，檢測者可能目前或最近受感染，屬感染初期；而IgG結果呈陽性，則代表檢測者過往曾受感染或已有免疫力。

簡單整合「疫苗氣泡」 符合要求者可減隔離期

政府現時的「疫苗氣泡」規定下，從不同地區抵港的人士，只要達到相應的登機及檢疫要求，就可提供更有彈性的安排。要享有這項便利措施，先要滿足兩項基本條件，包括必須於抵港前14日，已按照相關指引完成接種建議的疫苗劑量，以及抵港時必須提供檢測陰性結果證明及疫苗接種記錄。

抵港時必須提供檢測陰性結果證明及疫苗接種記錄（圖片：iStock）

「疫苗氣泡」的計劃內，將全球各地分為三個不同風險的地區，各有不同的登機及檢疫安排。以下為各個指明地區所包含的國家或地區。

「疫苗氣泡」的計劃內，將全球各地分為三個不同風險的地區，各有不同的登機及檢疫安排。（圖片: 醫師Easy）

由此可見，不論是長者往來中國內地探親，還是上班族到其他國家出差，「疫苗氣泡」能使大部分已接種疫苗的抵港人士更方便地出入境香港。對於這類需頻繁往來各地的人士而言，感染風險自然比長駐本地的市民高。為確保體內疫苗抗體指數水平能有效抵禦病毒，選擇一個能獲政府認可的抗體檢測報告至關重要。

尚醫健康Young+Wellness以精準預防醫學概念，為客戶進行全方位個人化健康評估，結合中、西方醫學、營養監控、皮膚及體重管理等專業服務。特此配合政府「疫苗氣泡」下抵港入境新安排為已接種新冠疫苗人士而設，可檢測接種疫苗後身體内的抗體水平，有助檢查人士評估自己於接種疫苗後的免疫效果，藉以減低疑慮。

➤尚醫健康 | $450 (78折 原價 $580)。

接種疫苗並不代表一勞永逸 保護力會隨時間減退

自新冠疫苗開始接種後，不少高官為宣傳疫苗成效而陸續接種，但最近行會成員葉劉淑儀於社交媒體中分享，指自己早前抽血時發現體內的中和抗體已呈陰性，意味著體內沒有抗體，有機會感染新冠肺炎；並打算參加養和醫院舉辦的第三針疫苗測試。據資料顯示，她於二月接種第一劑科興疫苗；直至五月進行身體檢查時，發現體內抗體指數下降到合格水平，甚至到今時今日，體內已經沒有任何抗體。這反映出體內抗數指數有機會隨時間而減退，因此，不只有旅遊需要的市民應接受抗體檢測，一般市民若要得知疫苗對自己的保護力，亦必須透過抗體檢測去確認體內的抗體濃度。

一般市民若要得知疫苗對自己的保護力，亦必須透過抗體檢測去確認體內的抗體濃度。（圖片:Freepik）

由莊柏醫療提供的「新冠病毒疫苗中和抗體測試」，特此為已接種新冠疫苗人士而設，測試亦成功取得美國FDA及歐盟CE認證，準確性高，可檢測接種疫苗後身體内的抗體水平，有助檢查人士評估自己於接種疫苗後的免疫效果，藉以減低疑慮。

莊柏醫療的「新冠病毒疫苗中和抗體測試」成功取得美國FDA及歐盟CE認證；完成檢查後，報告將於4-5個工作天内發出。

➤莊柏醫療｜＜新冠病毒疫苗中和抗體測試＞$800（8折 - 原價$1000）。

本港仍有部分市民未有接種疫苗，意味著他們感染新冠肺炎的風險或比已接種疫苗的市民高。為自身及身邊至親著想，理應定期進行檢測，以確定體內並未受肺炎感染；即使發現已受感染，亦可以盡快作出應對措施，防止病情擴散至社區。明白到大部分港人都比較忙碌，未必能定時抽空到社區中心進行檢測。醫師Easy特意推薦兩款能快速篩選病毒攜帶者的檢測，免卻到社區中心檢驗的繁瑣步驟。

尚醫健康現已推出用於病毒感染快速篩查的「新型冠狀病毒（COVID-19）IgM/IgG 雙蛋白抗體篩查試劑盒」。 該檢測方法已被中國疾病預防控制中心及世界各地廣泛使用。用家可隨時隨地自行檢測，只需15分鐘即有結果，方便快捷，確保私隱，準確度可達99%。

➤尚醫健康 | $98 (85折 原價$118)。

ApexHealth 傲士健康是香港特區政府認可進行2019 冠狀病毒病核酸檢測的本地醫療檢測機構，服務涵蓋不同專業檢測。現提供2019冠狀病毒病核酸檢測，包括深喉唾液測試 + 報告費用，於上午11時前遞交樣本，可即日提供測試結果，方便有需要取得核酸檢測報告人士。

➤ApexHealth 傲士健康｜＜2019冠狀病毒病核酸檢測 (非旅遊出境用途)＞$375（63折 - 原價$600）。

reference:政府新冠肺炎資訊網站,尚醫健康