皰疹｜嘴角現紅腫、起小水泡怎麼辦？一文看懂唇皰疹、口角炎分別

疫情反反覆覆，雖然這陣子終於比較可以回歸正常生活，但家醫科醫師也觀察到，近期開始有民眾因為嘴角出現疼痛紅腫、小水泡前來就診，原來是躲在神經組織中的皰疹病毒趁機跑出來，但這與常見的口角炎又有什麼不同嗎？兩者又有什麼不同嗎？



唇皰疹、口角炎好發的部位都在嘴部周圍，常常讓民眾搞混，但兩者治病機轉、治療方式也都不同，到底該怎麼區分？台灣雙和醫院家醫科專任主治醫師陳敬睿進行分析，有三大特點不同：

口角炎很少會產生水泡：



口角炎主要是因為口水過多、皮膚有些浸潤，讓病原體入侵，且多長在上下唇交接的嘴角處。

唇皰疹會有前驅症狀：



唇皰疹是第一型簡單疱疹病毒感染引起，患者在還沒有長出水泡之前，患部就會有刺痛、灼燒感。

唇皰疹是具有傳染性：



唇皰疹因為是疱疹病毒具有傳染性，但口角炎不具有傳染性，通常沒有治療在自然狀況下兩週內會癒合。

特別是在疫情期間，陳敬睿提醒：「發現有些民眾可能為了省口罩，家人之間互戴口罩，或是口罩放在一起，把唇皰疹傳染給家人。」

▼唇皰疹、口角炎不同之處（按圖看清👇👇👇）

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不諱言這兩個常搞混的疾病確實都與個人免疫力有關，只是有一個族群要特別注意口角炎的發生！陳敬睿說：「口角炎最常發生在老人家，因為這些族群可能帶有假牙、金牙，或是年輕人帶牙套，因為皮膚保護不夠讓白色念珠菌有機可趁。」

加上近期民眾從居家上班的日子，改回通勤上下班，作息改變、連帶壓力也慢慢上升，陳敬睿分享：「連自己最近也都長了唇皰疹，而唇皰疹最常見的誘發因子就是『壓力』，其實這時候就是身體在提醒民眾該好好吃飯、好好睡覺、好好運動。」

唇疱疹小檔案：

唇皰疹是由第一型簡單皰疹病毒（HSV-1）感染引起，大部分患有唇皰疹的成人都是在兒童時期感染過HSV-1病毒，當時可能沒有症狀，也有可能發展成較嚴重的口齦炎，只要感染過後疱疹病毒就會潛伏期躲在人體的神經結裡。

因此當人開始身體疲勞、壓力大、免疫力下降時，躲在體內的皰疹病毒開始活化，起初在嘴唇周圍造成輕微紅腫，約一到兩天開始出現成串水泡，接著水泡破掉形成潰瘍而結痂，待痂皮脫落後留下淡紅色疤痕，症狀約持續兩星期。

▼公認的標準ABCDE：（按圖了解👇👇👇）

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唇皰疹需要就醫嗎？該怎麼辦呢？

如果是輕度到中度的口角炎、唇皰疹就算沒有就醫也會慢慢好，陳敬睿提醒：「有些人是頻繁復發、出現劇烈疼痛、併發全身疾病、已經影響外貌，這時候屬於很嚴重就一定要治療。」

口服或外用抗病毒藥物縮短病程，在唇疱疹發作初期（24小時內）口服抗病毒藥物，可縮短病程；擦抗病毒藥膏也可減少症狀的嚴重程度和傷口癒合時間。

唇皰疹會傳染怎麼辦？

避免病毒擴散：注意不要抓摳皰疹的患部，否則皰疹可能會再透過唾液感染身體的其他部位。

避免病毒傳染：注意不要讓傷口間接或直接接觸任何人，避免共用毛巾、餐具等器具，尤其要避免親吻或餵食嬰幼兒。嬰幼兒因身上沒有抗體，在被傳染皰疹病毒後症狀會較為嚴重，甚至造成皰疹性齒齦炎而導致嘴破、牙齦紅腫、發高燒等症狀。

在疫情期間千萬別因為有戴口罩就忽略嘴角的小病癥，也可能是稍稍透露出自己的健康狀況，儘早調整好身體狀態，維持較佳的保護力。

▼如何分辨不同的色斑？（按圖了解👇👇👇）

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