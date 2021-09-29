睡眠窒息症｜嚴重鼻鼾是先兆？簡單評估即知自己是否高危人士

每晚睡覺時感覺呼吸困難，甚至有短暫窒息感而驚醒？別以為是「鬼壓床」，其實這些都是睡眠窒息症的徵兆，就連台灣前總統陳水扁都曾在社交平台，展示正進行睡眠呼吸檢查、身上纏滿喉管的照片，他慨嘆「只要還能呼吸，活着就有希望」。很多人以為只有肥胖人士才會患上睡眠窒息症，但其實大人小朋友都有可能患病，若不及早治療，更有死亡風險。



睡眠窒息症患者會在睡眠時，多次出現呼吸暫停而窒息。（圖片：cpapsupplies）

睡眠窒息症屬於睡眠障礙的一種，一般會在淺睡期和作夢的快速動眼期（Rapid Eye Movement Stage）發生。患者會在睡眠時，多次出現呼吸暫停而窒息，而在窒息期間，血液含氧量會降低，令患者在窒息後掙扎醒來，待回復正常呼吸後，便會再度進入睡眠。這種情況可在一晚內發生十數次甚至數百次不等，每次的暫時窒息可維持數秒至一分鐘以上。

睡眠窒息可分三大類 40至50歲男性發病率較高

睡眠窒息症可分為三個類別。最常見的是阻塞性睡眠窒息症（Obstructive Sleep Apnoea），有90%睡眠窒息症患者都屬此類。其導致患者窒息的成因，主要是喉嚨附近的軟組織鬆弛而阻塞上呼吸道，令呼吸道收窄而造成窒息。

肥胖人士是睡眠窒息症的高危一族。（圖片：Common Health）

第二類為中樞性睡眠窒息症（Central Sleep Apnoea），即是腦部的「呼吸中心」因受到中風、創傷等的損害而不能發出呼吸指令，以致身體無法進行正常的呼吸律動。至於第三類為混合性睡眠窒息症（Mixed Sleep Apnoea），即上述兩類同時發生在患者身上。

在香港，有超過十萬人受到睡眠窒息症的困擾。很多人以為，只有肥胖人士會患有睡眠窒息症，但其實任何人都有潛在的患病風險。資料顯示，男性的發病率約為女性的二至八倍，而平均每20個成年人中就有一人患上此症，當中老人患病比率較年青人高，而兒童的發病率則約為1%至2%。

而在眾多年齡層，又以40至50歲的中年男性最為高危。另外，肥胖、頸圍較一般人大、下顎後縮或過小、患有甲狀腺功能過低等內分泌疾病、有酗酒和吸煙習慣等人士，也是患上睡眠窒息症的高危群組。

嚴重鼻鼾或是睡眠窒息症先兆

要辨別自己或身邊人是否患有睡眠窒息症，可多留意日常生活的細節。其中與睡眠窒息症息息相關的徵兆為嚴重的鼻鼾。

鼻鼾的成因是由於上呼吸道的軟組織於睡眠時放鬆，導致呼吸道收窄，而呼吸時所產生的震動，便會形成鼻鼾聲。鼻鼾聲愈大，代表阻塞的情況愈嚴重，而當呼吸道被完全阻塞，便會導致窒息。故一般睡眠窒息症患者都會有嚴重鼻鼾，不過並不代表所有有鼻鼾的人都會患上睡眠窒息症。

一般睡眠窒息症患者都有嚴重鼻鼾。（圖片：Shutterstock）

而除了透過鼻鼾辨別，睡眠窒息症患者還有其他病徵，包括睡覺時呼吸會間歇性停止、睡覺時習慣用口呼吸、睡夢中驚醒、覺醒後感到呼吸困難及心跳加速、早上頭痛、日間疲倦、容易打瞌睡、難以集中精神、反應遲鈍、記憶力衰退、脾氣暴躁，以及性機能減退。

影響日常生活 嚴重或致猝死

睡眠窒息僅屬短暫性，雖不會直接致命，但可能會誘發其他問題。如患者因睡眠質素下降，導致休息不足，因而影響日間精神及工作，亦容易引發交通意外。

患者因睡眠質素下降，導致休息不足，影響日常生活。（圖片：19+）

以阻塞型睡眠窒息症為例，如果沒有獲得即時的治療，而患者睡眠時經常缺氧，有機會令腦中風的機率增加1.6倍，高血壓風險增加近3倍，而心肌梗塞風險為5倍。此外，呼吸短暫中止導致腦部長期缺氧，會連帶讓全身呈現慢性發炎的狀態，長遠而言，不只容易患上心血管疾病，甚至連癌症都比較可能找上身，亦有可能引致中風、肺功能受損、紅血球增多症、第二型糖尿病；嚴重的更會突然猝死。

睡眠測試評估是否患病

若發現自己或身邊人擁有上述病徵，卻不確定是否患病，可到醫院進行詳細的睡眠測試。醫護人員會在患者的頭部、身上，裝上記錄用的外用裝置，記錄其腦電波、呼吸、心電圖、血氧等，再由專科醫生進行深入分析記錄及分析患者的睡眠，以診斷患者是否患有睡眠窒息症，以及處方相應的治療方法。

懷疑自己有否患上睡眠窒息症，可到醫院進行詳細的睡眠測試。圖為陳水扁正進行睡眠呼吸檢查。（圖片：陳水扁新勇哥物語）

例如阻塞性睡眠窒息症的患者，可利用連續正氣壓睡眠機進行治療，睡眠機會輸出醫生處方的預設壓力，經鼻罩輸送到患者的呼吸道，將阻塞呼吸道的軟組織吹開，使呼吸暢通。另外，患者睡覺時亦可將特製的牙膠，配戴在上及下齒列，拉前下顎，減少呼吸管道受阻。

除了到醫院檢查，大眾亦可在家中自行檢查。例如利用愛普沃斯嗜睡量表，計算特定活動時打瞌睡情況，以初步計估嗜睡程度。0-7分 : 嗜睡情況正常；8-11分 : 嗜睡情況稍多；12-15分 : 嗜睡情況明顯；16-24分 : 嗜睡情況嚴重。患睡眠窒息症的人一般分數都會高於16分。需要配合其他的檢查作更詳盡的診斷。

Reference:HK01,香港醫院管理局