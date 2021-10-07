防疫貼士｜網購包裝藏危機 四大衛生原則減低健康風險

疫情持續，網購已經成為大部分人的生活習慣，不論日用品、衫褲鞋襪、食品都可以直送家中，方便至極。但早前，社交網站上有不少帖文分享，指拆除網購包裝後，不慎觸碰身體部位，繼而出現各種不適症狀。究竟便利背後，又蘊藏什麼健康風險呢？

根據Facebook群組的分享，有買家收貨後，未洗手直接用手捽眼，雙眼很快變得異常紅腫及疼痛，甚至長出水泡，要尋求專科醫生治療；亦有另一個網友分享，拆完淘寶包裝後未有徹底清潔雙手就進食，結果全日嚴重肚瀉，痛到「叔叔不行了」。兩位事主都以自身經歷去提醒網民，疫情期間要多加注意衛生。因此，醫師Easy就建議大家收貨時應遵守以下4大衛生原則！

拆完包裝後未清潔雙手就進食，致嚴重肚瀉。 (圖片: 我老公好俹簁(乸西)導致老婆崩潰關注組)

收貨四大注意事項 拆件前應先準備好口罩、消毒液

１. 選擇可信的快遞公司



據內地《人民網》報道指出，採用回收物料製成的包裝袋成本最低，一般為價錢比較低廉的快遞公司所使用；這些包裝袋成分不明，當中包括醫療廢物、化工垃圾，有機會含塑化劑、添加劑、甲醛、二噁英及重金屬等影響人體健康的有害物質。當皮膚接觸這些物質，不但會出現敏感、痕癢等症狀，還有機會影響神經系統及兒童發育，長遠更有可能增加致癌風險；相對費用較昂貴的快遞公司，會採用來自固定供應商及經嚴格審核的包裝物料，使用時比較安心。

２. 對剛收到的包裹或外賣進行消毒



長期網購人士除了要提防包裝上的有害物質之外，同時要小心網購可能會成為新冠肺炎的傳播途徑。港大醫學院曾對新冠病毒停留在不同物料的穩定性作出研究，發現病毒在硬紙板表面可存活達24小時，意味著即使收貨時未有與其他人有直接接觸，亦有機會將自己暴露於病毒中，感染風險依然存在。因此，收到貨件後即時消毒能有效殺除包裝上的細菌，減低染病機率。

收到貨件後即時消毒能有效殺除包裝上的細菌，減低染病機率。（圖片: FreePik）

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３. 拆封包裝時戴上口罩



早期研究證實新冠肺炎會經由空氣傳播，一旦包裹曾接觸過患病人士，從貨品、到運送外盒、包裝等，這些都有可能匿藏病毒，而病毒或會隨運送過程中擴散開來；同時，拆封包裝時會揚起大量灰塵，直接吸入容易引發鼻敏感、哮喘。戴上口罩則能有效隔除空氣中的塵埃及病菌，以減少傳播風險及敏感症狀。

戴上口罩則能有效隔除空氣中的塵埃及病菌。(圖片: FreePik)

４. 拆封包裝後馬上洗手



經過長時間的運輸過程，包裹有機會染有大量細菌、污染物及灰塵。建議收貨人拆封包裹後，以梘液揉搓雙手最少20秒，保持手部衛生。同時，應避免徹底潔手前觸碰身體任何部位，尤其眼口鼻，以免發生上文提及的意外。

收貨人拆封包裹後，以梘液揉搓雙手最少20秒，保持手部衛生。(圖片: FreePik)

家居消毒有妙法！誠意推薦三款防疫好物

要做好每一個防疫步驟，必先準備優質的消毒及防禦用品。醫師Easy為讀者誠意推薦三款防疫用品，不論任何時侯都能為大家提供最大的保護力。挑選消毒用品時，除了消滅病菌的成效外，老幼、孕婦及寵物能否安心使用，亦是重要的考慮因素。

由香港研發及製造的AQUA PRO+TECH消毒滅菌液經歐盟認證，不含甲醇、氯己定和重金屬，適合噴灑於大部分日常生活物品及質料上；同時消毒液性質溫和、無色無味，適合嬰幼兒，孕婦及皮膚敏感人士使用。

AQUA PRO+TECH消毒滅菌液，甚至適合用於食具。 (圖片: AQUA PRO+TECH)

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GK淨可立尤其適合家中有飼養寵物的飼主使用；經實驗證明，除了可殺滅各類型病菌病毒，更可殺滅引起異味的細菌，去除難而對付的氣味和尿味，並有效預防霉菌和黴菌滋生。採用水性溫和配方，不含刺激成分，適用於任何硬表面，清潔及消毒一步到位。使用時還會散發茉莉花香味，一噴一抹即同時殺菌、消毒、清潔，實行簡易消毒。

一噴一抹即同時殺菌、消毒、清潔，實行簡易消毒。(圖片: GK淨可立)

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戴口罩已經成為生活常態，市民對口罩的功能性、款式、透氣度要求都比疫情早期要高。有見及此，著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩，其設計加入了ESPP親膚底布，就算拆件拆到「身水身汗」，亦不會出現戴口罩時的侷促感。這款冰涼口罩的防護級別屬於ASTM Level 3，能99%有效隔除空氣中的病毒。

著名口罩生產商IAP決定引入日本技術，於本地開發冰涼口罩。 (圖片: 醫師Easy)

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