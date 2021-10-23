新冠肺炎｜肺纖維化後遺症難治癒？有重症患者8個月後仍沒有改善

先前的臨床報告指出，新冠肺炎確診者痊癒後，有8成會出現「肺纖維化」的狀況，對此，台灣台北市立聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰表示，有重症患者的肺纖維化問題過了8個月仍沒有改善。



蘇一峰10月初在Facebook表示，儘管有些人主張肺炎重症後產生的肺纖維化，可以讓病人等看看，說不定自己會康復，但最近門診遇到一位確診重症後，用ECMO救回一命的病患，該名病患已經等了八個月，肺纖維化不但完全沒有改善，還持續氣切，需要使用氧氣，目前抗纖維化藥物治療在他身上也沒什麼效果。

該名病患已經等了八個月，肺纖維化不但完全沒有改善，還持續氣切，需要使用氧氣，目前抗纖維化藥物治療在他身上也沒什麼效果。（Facebook@蘇一峰）

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那要讓患者等到什麼時候才能治療呢？蘇一峰強調，新冠肺炎痊癒後，產生肺纖維化的情形相當常見，必須考慮及早介入治療，要逆轉肺纖維化，就必須「把握黃金時間」。蘇一峰也貼出病患及早治療後的肺部X光照片，兩個月後，肺部纖維化問題已經改善9成。

蘇一峰指出，新冠肺炎痊癒後會產生肺纖維化的案例，在臨床上愈來愈常見，中國的研究也顯示，在284名已痊癒的患者中，出現肺纖維化的比例分別為，中度症狀患者78.9％，重症患者則是100％，整體來看，高達84.15％的痊癒者有肺纖維化的問題。

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因此，蘇一峰提醒，愈早使用抗纖維化藥物進行治療，就能減少日後發生肺纖維化的機率，但目前新冠肺炎患者的抗肺纖維化藥物，並沒有健保給付，蘇一峰擔心弱勢族群可能會無法負擔高額的費用。

事實上，針對肺纖維化問題，蘇一峰日前就曾分享一篇知名醫學期刊《刺針》（The Lancet）上的研究，這篇來自中國的研究追蹤一千多名新冠肺炎患者，一年後發現，即便患者已痊癒，毛玻璃狀變化也消失，但肺纖維化問題仍沒有改善，甚至有愈來愈嚴重的可能。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：染疫後肺纖維化後遺症會不會自己好？醫貼1張照片憂恐更嚴重：8個月後還是一片白】

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