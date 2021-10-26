護眼｜戴大眼仔可塞眼皮瞼板腺？淚水缺油脂恐針眼頻生眼睛發炎

畫眼線、戴大眼仔、搽睫毛液等相信已成為不少女士出門前的化妝習慣，不過回家後卸妝時萬一清潔得不夠徹底，卻隨時令眼睛發炎，甚至不斷生針眼，繼而影響視力，而這些症狀可能與「瞼板腺功能障礙」有關。

眼皮肌膚十分薄而敏感，假睫毛膠水長時間附於眼皮上，會為眼皮造成沉重負擔；而拆去假睫毛時的拉扯動作，亦會傷及眼皮肌膚。（圖片：my-best）

瞼板腺油脂助製健康淚水

據眼科專科醫生湯文傑介紹，瞼板其實位於眼皮裡一個呈半圓形狀的小軟骨結構，分佈於上眼皮及下眼皮，其作用是維持眼皮的形狀。而瞼板裡則有直向一條條稱為「瞼板腺」的腺體，當中上眼皮大約有40條瞼板腺，下眼皮就大約有25條，每一條瞼板腺的出口都在眼睫毛對下的毛孔位置附近。

瞼板腺的主要功能就是分泌油脂，這些油脂為淚水的成分之一。而要成為滋潤度高的淚水，瞼板腺所分泌的油脂則不可或缺，透過油分和水分從中取得平衡，淚水才可保持眼睛表面滋潤，避免出現眼乾。

▼瞼板腺位置在哪?功能又是甚麼?﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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內眼線、「大眼仔」屬高危

不過，湯文傑醫生指出女士使用化妝品的習慣，特別是在化眼妝時，下列的「化妝行為」就有堵塞瞼板腺的風險，繼而導致「瞼板腺功能障礙」。

1. 卸妝不夠徹底



此舉可導致眼妝、睫毛液等殘留物遺漏在眼皮邊緣，特別是瞼板腺的出口，有機會引致瞼板腺阻塞、發炎等。

2. 植入假眼睫毛



植入假眼睫毛的效果一般需維持數月，部份女士因而不敢大力卸妝，擔心假眼睫毛會掉下來，以致眼皮周邊遺留很多殘留物，長久的話會刺激眼部，堵塞瞼板腺的出口。

3. 畫「內眼線」



女士一般畫內眼線的位置，其實正正就是瞼板腺的出口位置，因此可以想像如果內眼線畫得多，該位置經常被塗上不同成分的油脂和顏料，自然更容易令瞼板腺出現堵塞。

4. 戴「大眼仔」隱形眼鏡



「大眼仔」和一般隱形眼鏡一樣，佩戴時間一長就會刺激眼部，加上「大眼仔」比一般隱形眼鏡更大，自然更容易增加細菌在瞼板腺出口等眼睛周邊滋生的情況，一旦處理不妥引致發炎的機會就更高。

▼同場加映，10大護眼食物﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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恐致視力不穩針眼頻生

湯文傑醫生指出，如果瞼板腺長期堵塞，會引致淚水不穩定、眼睛時而乾澀時而黏膩、眼皮周邊反覆出現米白色小顆粒、眼周泡沫狀分泌物、反覆性針眼或霰粒腫、眼皮搔癢泛紅、異物感、反覆紅眼、視力不穩定、睫毛倒插、瞼板腺萎縮等，但對日常生活構成長遠的困擾。

在治療方法方面，湯文傑醫生表示如病情不算嚴重，則可透過熱敷、按摩、藥物治療及滴人工淚液等作為短期的治療手段，不過如病情相對嚴重，則可能需要採取以下長期的治療手法。

強脈衝光：



即一般皮膚美容常用的彩光技術，透過光熱原理軟化油脂、抑制發炎反應及加強代謝，製造質素更好的油分，令眼睛可產更質素理想的淚水。一般每二至四周需治療一次，整個療程約三至四次，完成後可改善乾眼症狀約一年。

要注意的是，強脈衝光治療「瞼板腺功能障礙」要適當地配合擠壓方法，即擠壓瞼板位置，「透過唧走」裡面的堵塞物，才能達至最佳效果。

▼同場加映，六大護眼營養素﹙按圖了解👇👇👇﹚：

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眼屎忽劇增須留神

至於日常生活中，化妝的女士除了要徹底卸妝，適當的護理也是必須的。湯文傑醫生建議女士如發現眼睛出現忽然眼屎、眼膠增加等異常現象時，都應諮詢眼科醫生。

同時也可注意日常的飲食習慣，湯文傑醫生表示，傳統上「眼屎多因常吃『熱氣』食物」的說法，其實也不是完全沒根據，因為飲食的確可以影響瞼板腺的分泌。但某類食物是否「熱氣」可能因人而異，所以若發覺吃了某些東西後眼屎、眼膠增加，就應少吃了。