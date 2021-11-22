【11月派分活動】秋冬轉季急救錦囊　參加遊戲贏「01積分」

秋冬季節，天氣逐漸變得乾燥，皮膚缺乏水分，經常感到「扯住扯住」；加上容易敏感、痕癢，一不小心就會誘發濕疹！如果轉季期間都想維持滑嫩水潤的肌膚，減低患上呼吸道疾病、出現鼻敏感情況的機會，更可以參考一下醫師Easy為大家準備的急救錦囊。由即日起至30日期間，到醫師Easy手機應用程式參與遊戲，回答數條有關秋冬轉季的問題，最快答中最多的參加者可獲得1000分「01積分」，名額共800個。

問答遊戲玩法：

１.下載【醫師Easy】iOS／Android 手機應用程式。

２. 開啟醫師Easy手機應用程式，選擇右下角「帳戶」，點按「登入／註冊」，輸入手提電話號碼，並填寫好驗證碼，免費登記成為醫師Easy新會員。

３. 在主頁點選【轉季急救錦囊】橫幅，即可進入問答遊戲。遊戲進行期間，請勿關閉醫師Easy APP。

最快答中最多問題的參加者可獲得1000分「01積分」，名額共800個，積分將於活動完結後7個工作天內存入香港01會員帳戶內。每名用戶只可參加本活動一次，如重覆參加將會被取消資格，恕不另作通知。



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臉部清潔是每天必做的步驟。選擇產品時，建議最好因應自己膚質，以成份較天然及溫和的為佳，避免過度用力搓洗，以免損害皮膚角質層。

Suu Balm由新加坡國家皮膚中心研發，適合敏感、乾燥、痕癢及濕疹肌膚人士使用。推出的「速效舒敏保濕潔面乳」不含任何香料，具止癢、保濕的功效，以低敏和天然配方緩解肌膚，洗完臉也不會覺得緊繃。

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除了洗臉外，身體日常的清潔及護理同樣重要，洗澡時尤其要注意水溫及產品選用。如果沖洗溫度太高，皮膚表面的皮脂層很容易被清除，表皮便失去保護屏障。而熱力更加會刺激皮下神經，加劇皮膚痕癢的情況。

另外，沐浴液方面也要小心選擇，避免使用含香料、鹼性高的產品，以減低誘發過敏或濕疹的可能性。Suu Balm 「速效舒敏沐浴露」蘊含有5種保濕成份及天然薄荷醇，且配方溫和，可為肌膚補足水份及舒緩痕癢、敏感、濕疹等症狀。

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秋冬乾燥，會令皮膚油脂分泌不足，因此須更注重保濕。不少人會選擇敷面膜，但要特別留意成分。含酸類的美白面膜可能會刺激肌膚，出現發紅、過敏情況。

「NEPTUNE EC025急救面膜」採用德國洋甘菊天然配方，具消炎抑菌、深層鎖水的功效，有效補充肌膚水分及修復受損肌膚，亦可降低皮膚炎症，减少粉刺和暗瘡。經三種不同膚質（油性、乾性及敏感肌）測試，使用過後水份可即時提升48%以上，尤其適合秋冬季使用。

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摘下面膜後，可將剩餘的精華液拍打至完全吸收，或以清水沖洗乾淨；再配合乳液、面霜作鎖水之用。但多數秋冬保養品的質感比較厚重，未必適合所有膚質使用。

Suu Balm 「速效舒敏保濕乳」質地則非常輕盈，能迅速被皮膚吸收，適合不同膚質使用，尤其敏感肌、濕疹人士，且蘊含5種神經酰胺，能顯著修復皮膚屏障及保住水份。

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秋冬皮膚容易敏感；再加上紫外線的照射，有機會加劇肌膚的問題，故平日必須使用防曬產品作保護之用。物理性防曬的質地一般較為黏稠，但其主要成份不易致敏，且能有效將紫外線反射，適合膚質敏感人士或濕疹患者。

Laplanete 「SOLEIL AO 高效防曬霜」採用植物性低敏防曬配方，內含α-熊果素及玻尿酸等成分，有效為肌膚建立自然屏障之餘，更能達至保濕、抗炎的效果。

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