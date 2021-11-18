Gel甲｜美甲竟然要截肢保命？長期照燈會致癌？即睇減風險方法

愛美的人特別喜歡光療指甲（Gel甲）設計花款多變，比傳統指甲油有更多創作空間，又比Soak Off Gel能保持更長時間，所以十分受歡迎。但巴西最近有位女士美甲後數天，手指公開始腫脹至發黑、流膿，最後不得不截肢保命，情況嚇人。其實Gel甲除了有機會引致細菌感染，更隱藏了多種風險，包括感染、皮膚老化甚至皮膚癌。本文將逐一探討Gel會帶來的各種健康風險，並提供預防及減低風險的方法。



Gel甲設計花款多變，近年十分受歡迎。但長期Gel甲有不少後遺症，也隱藏了多種風險，包括感染、皮膚老化甚至皮膚癌。（圖片：woman.tvbs）

據外媒報導，這位網名「jenneffersouza1」的Jenneffer Souza早前在社交網站分享，右手手指公包上厚厚紗布的照片，原來是因為感染而截肢。她表示之前去做指甲延長的Gel甲，回家就感到指甲疼痛，她沒有多留意，但幾天之後，手指公已明顯腫脹起來，甚至流膿。經醫生檢查發現，原來假指甲黏在傷口上，令它無法癒合並造成細菌感染,引發的蜂窩性組織炎，最後不得不手術將「指尖」切除。

長時間以化學物覆蓋甲面 指甲透氣度變差

指甲油的化學成分會對指甲造成傷害，例如令甲色變黃，甲質變脆弱等，早已不是新聞；而Gel甲所用的指甲油比傳統的要多，這些化學成份留在指甲表面的時間也更長，加上指甲事前經打磨已受損，傷害性更大。

雖然有說法指，底膠將真指甲和甲指油隔開，有助減低指甲油對指甲的不良影響，但Gel甲本來就較厚身，始終會令指甲透氣度變差，因而缺乏水份和營養，出現起紋、暗啞等情況。如果使用含酸蝕性的劣質固定劑，傷害性簡直難以形容。有些款式設計更會加上珠片、金線等裝飾小物，進一步增加指甲的負荷。

Gel甲時會把甲面磨粗，使之後塗的指甲油黏合得更牢固。不過，甲面經重覆打磨，會變得凹凸不平，失去健康光澤，也會變薄變脆，容易崩斷。（圖片：today.line.me）

此外，Gel甲十分牢固，卸甲時需要卸甲水和電磨配合使用，才可以徹底移除指甲油。而卸甲水會傷害指甲的角質層，再經電磨，令指甲再三受損，久而久之指甲表面會變得粗糙暗啞。

長期照燈傷害手部肌膚 或增皮膚癌風險

Gel甲與傳統指甲油最大的分別之一，就是會使用UV燈或LED燈。Gel甲所用的指甲油經照燈後可快速凝固硬化，比傳統自然風乾快捷，方便設計細緻圖案。美甲師每次塗上一層或一部分，都會照一次燈；圖案愈複雜，照燈的次數就愈多。

不過，不論是UV燈或LED燈，都會釋出其中紫外光UVA。UVA可滲透至真皮層，破壞膠原蛋白、彈性纖維及形成透明質酸的纖維母細胞。長期照射，會令肌膚鬆弛、失去彈性、出現皺紋；UVA也會增加黑色素形成，引起色斑；以及導致自由基產生，加速肌膚老化。

Gel指使用的UV燈或LED燈會釋出其中紫外光UVA，長期照射會令肌膚鬆弛、引起色斑，加速老化，更可能致癌。（圖片：freepic）

而且市面上的美甲店質素參差，所用的UA燈或LED燈並無標準，有機會照傷皮膚。更嚴重的是，紫外光會破壞皮膚基因，增加皮膚癌機會。紫外光對肌膚的傷害是日積月累的，重複使用等於慢性傷害。美國有兩名經常Gel甲的女士，兩人都無皮膚癌的家族病史，但手部卻有癌腫瘤，懷疑就是長期用UV燈所致。

Gel甲使原本的指甲脆弱，一旦受外力撞擊，有機會扯開指甲，令指甲從甲床剝離，需要極長時間康復。（圖片：twgreatdaily）

Gel甲前後應保養 各種預防措施可減風險

雖然Gel甲對指甲健康有不良傷害是不爭的事實，但其實做好護理並留意以下事項，同樣可以減低各種受傷或感染風險。

首先，Gel甲前應避免過度修剪死皮或甘皮，最好選擇信譽良好的美甲店，因為專業的美甲師具備經驗和技術，不會過度修磨指甲；而且衛生程度更高，亦會採用較優質的美甲產品，例如使用不含酸的固定劑，減低對指甲健康的傷害。

為減低防照燈時的紫外線影響，Gel甲時建議採用防曬霜或露指手套等保護措施。Gel甲後，日常要注意避免盡量擠壓、碰撞或搬移重物，減低甲床分離的的風險。

雖然Gel甲的製作過程繁複，女士通常都希望保留較長時間，但最好也不要配戴超過一個月。而且一旦發現有異常情況，便應立即狠心卸甲。（圖片：xanhcn）

雖然Gel甲的製作過程繁複，女士通常都希望保留較長時間，但最好也不要配戴超過一個月。而且一旦發現有異常情況，便應立即狠心卸甲。卸甲亦不應自行執行，因為手勢錯誤有機會令真甲受損，因此應交由專業美甲師。

不應太過頻密地Gel甲，讓指甲有至少一個月的休息期。平日應勤做手部護理，例如塗健甲油、硬甲油、潤手霜等，尤其是Gel甲前後的日子。

Reference:HK01,Dailymail