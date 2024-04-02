研究發現：懷孕時的飲食習慣或影響胎兒相貌 懷孕後應如何飲食？

人類面部特徵的起源長期以來一直困擾著科學家，但新的研究表明，懷孕母親的飲食實際上可能會影響胎兒的相貌特徵！



據外媒報道，科學期刊《自然通訊》近日發表的一項新研究表明，母親在懷孕期間的飲食是影響胎兒面部特徵塑造的一個重要因素，這項研究將母親的蛋白質水平與基因活性聯繫起來，特別是影響「胚胎顱面形狀」的「mTORC1」基因。

通過改變飲食，能「微調」胎兒的臉部特徵。

研究人員觀察基因改造的懷孕老鼠和斑馬魚，並通過餵食它們不同的飼料，以得出飲食會影響面部特徵的結論。最終發現，「mTORC1」基因會影響孩子外觀的各個方面，例如鼻子的長度和寬度、臉頰的形狀以及下巴輪廓的突出程度。其中，高蛋白飲食會導致明顯的臉部特徵，例如更強壯的下巴輪廓和更大的鼻子，而低蛋白飲食則可以導致更苗條、更尖的臉部特徵。換言之，通過母親的飲食可以「微調」孩子的臉部特徵，例如鼻子或下巴的形狀和大小。

研究人員解釋，「mTORC1」基因會在胚胎髮育過程中塑造臉部特徵中發揮關鍵作用。當孕婦在懷孕期間進行高蛋白質飲食，便會增強該基因的活性，從而改變嬰兒的臉部特徵。

孕婦懷孕後應如何飲食？

懷孕初期（前13週）：



- 葉酸：在懷孕初期，補充葉酸非常重要，可以預防胎兒神經管缺陷。 每天服用400-800微克的葉酸補充劑，並增加葉綠菜、柑橘類水果、豆類和全穀物的攝取。

- 多吃蛋白質：蛋白質是胎兒發育所需的重要營養素。 攝取瘦肉、魚類、家禽、豆類、乳製品和堅果等富含蛋白質的食物。

- 控制咖啡因攝取：盡量減少咖啡因的攝取量，最好不要超過每天200毫克。

懷孕中期（14-27週）：



- 鈣和維生素D：鈣和維生素D對胎兒骨骼發育至關重要。 食用低脂乳製品、豆腐、魚類、綠葉蔬菜和鈣強化食品。

- 鐵質：孕婦在中期需要更多的鐵質來滿足胎兒和自身的需求。 食用瘦肉、魚類、豆類、深綠色蔬菜和富含維生素C的食物，以幫助鐵質吸收。

懷孕後期（28週後）：



- 控制體重增長：在後期，孕婦應該注意控制體重增長，避免過度肥胖。 增加蔬菜、水果和全穀物的攝入，同時限制高糖和高脂肪食物的攝取。

- 高纖維食物：繼續攝取足夠的膳食纖維，以預防便秘。 食用水果、蔬菜、全穀類和豆類等高纖維食物。

哺乳期：



- 增加卡路里攝取：哺乳期需要額外的能量來支持乳汁的生產。 增加每日約500卡的卡路里攝入，但要確保這些卡路里來自健康食物。

- 蛋白質：繼續攝取足夠的蛋白質，以支持乳汁的合成和寶寶的生長發育。

- 飲水：保持良好的水分攝入，以滿足乳汁的需求。

孕婦應該遵循一個均衡多樣的飲食，確保攝取足夠的營養素。 此外，定期諮詢醫生或專業營養師，以獲得個人化的飲食建議和指導，能更有效的滿足自身和胎兒的營養需求。