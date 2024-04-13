口氣｜中學生嘴飄惡臭找不到原因 醫生揭「睡眠習慣都有影響」！

一張嘴就口氣沖天，惹得旁人聞之色變，最尷尬的是自己懵然不知！



近日，台灣家庭科專科醫生羅佳琳就在健康節目《醫師好辣》中表示，當遇上口臭問題時，大部份人都優先檢查像是牙周病、蛀牙等口腔疾病；其次就是胃食道逆流、胃潰瘍患者亦有可能導致口臭問題。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

不過，很多人都不知道原來「睡眠習慣」有機會導致口臭。羅佳琳解釋，一些患有鼻過敏或睡眠窒息症的人，在睡眠會把嘴巴張開，由於嘴巴乾燥，缺乏唾液沖洗菌叢、減少菌量「這時嘴巴臭味就會起來」。

羅佳琳又分享，自己曾收治一名中學二年級的男學生，事源男生的媽媽在監督他寫功課時，突然發現男生口中傳出惡臭，然而，即使帶去洗牙和檢查胃部後都沒有發現問題，最後只好到家庭科專科求診。羅佳琳當時觀察到男生有黑眼圈、鼻子有點朝天，下巴更因為長時間張開而有些變形等，便進一步詢問媽媽，發現男生「早上會打噴嚏，會有過敏症狀」。羅佳琳便為其對症下藥，一個月後男生再度覆診時，口臭問題已逐漸減輕。

▼造成口臭的4大原因、7招改善口氣（按圖👇👇👇）

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1. 口腔



牙菌斑堆積，牙縫和牙齒周圍出現牙結石或牙周病等問題。口腔內滋生厭氧硫磺菌，經由分解蛋白質釋出難聞氣味的硫化物。

2. 消化、腸胃道系統



像胃酸倒流、胃炎、消化道不好以及便秘等。

3. 呼吸道



如慢性鼻竇炎、鼻涕倒流。

4. 體質



主要是由體內臟腑間問題引起，而不僅是內熱火氣大導致。也又受陰虛、陽虛、寒濕燥影響，或是荷爾蒙改變，像生理期前後、更年期、青春期、懷孕等。

日常7招改變口氣

1. 注重刷牙

選用含氟牙膏、漱口水和牙線使用，讓口腔清潔，口氣清新。

2. 輕刷舌苔

舌苔有可能卡著口水中的蛋白質、食物殘渣，導致口臭。

3. 正常喝水、水果攝取

喝水有助唾液分泌，維他命C則減少炎症。唾液可提供口腔氧氣，減少厭氧菌。

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4. 假牙衛生

定時假牙清潔除菌。

5. 燥熱食物少食

少吃油炸物等。

6. 睡眠充足

睡飽睡滿很重要。

7. 預防胃酸倒流

少吃辛辣刺激物、吃完東西不立刻躺下、睡前3小時不吃東西。

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▼口部健康操：（按圖👇👇👇）