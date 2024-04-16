止痛貼點揀好？實測大比拼　教你揀非藥性　治標又治本之選

周身痛並非長者專利，低頭族、久坐久站上班族、欠缺伸展運動人士、主婦/主夫們打理家務瑣事，喜愛做運動的一群，都會容易遇到肌肉筋骨痠痛、繃緊、疲勞。當疼痛不適來襲時，想立即緩解，止痛貼無疑是最方便又有效的選擇。但市面的止痛貼琳瑯滿目，到底應該如何選擇？工作排山倒海的張繼聰早前都被周身痛困擾，同樣有使用止痛貼的他又選擇了那一款呢？



張繼聰自用推薦 –【金門強效一條根】抗炎舒痛貼 直擊痛筋 治本治根

Gym Room常客張繼聰，練出一身肌肉，令男士羨慕，女士尖叫。但阿聰早前於社交平台分享，大隻背後其實都有辛酸……多年來工作拼盡，再加上高強度運動引致身體嚴重勞損，除了做物理治療，他同時全靠【金門強效一條根精油貼布系列】去急救不同部位的肌肉痠痛，幫助快速恢復，讓他能夠繼續撐起事業家庭，並全情投入興趣。阿聰又為何會選用【金門強效一條根】呢?下文實測比較幫你解構！

止痛貼實測大比拼 - 藥性VS非藥性 大不同！

市面有各式各樣的止痛貼，但大可劃分為藥性及非藥性兩大類。前者多數含水楊酸及非類固醇止痛藥物成分，會經皮膚滲入血管，發揮藥性作用。不當或過量使用，會對肝、腎及腸胃黏膜造成傷害，不但有機會於體內產生毒性，甚至會使器官功能下降，因此長期病患人士不宜使用，而一般人亦不宜常用及久貼。

非藥性止痛貼則通常含天然成分，如薄荷、辣椒素等，這些草本成分一般有助舒痛、活血、化瘀，可以針對特定部位提供舒緩。由於成分較溫和，副作用和風險都較低，適合大多數人使用，同時亦適合作為物理治療、運動療法或按摩等的輔助治療。

【金門強效一條根】 多方面完勝 安全兼治標又治本

【金門強效一條根精油貼布系列】全草本配方，採用台灣著名成分一條根，經醫學研究證實，具備抗炎*舒痛、袪風除濕、散瘀消腫多種功效，自古已被廣泛作為強筋健肌之用。另外加入多種草本萃取精油，有助放鬆肌肉、舒暢疲勞。配方天然溫和，無副作用、無依賴性，低敏親膚。不含刺激氣味，貼後無須擔心在公眾場所引起尷尬。全面功效，安全兼治標又治本，更勝藥性止痛貼！

*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)

止痛貼採用嶄新傳導技術，令有效成分能長效釋放8小時，並能深入滲透患處。無論冷感/暖感均感覺強勁，貼後瞬間舒緩痛楚疲勞。星級用家阿聰都大讚：「貼完好有feel！」

貼布柔軟親膚，緊貼皮膚不易甩的同時，又有彈力伸縮，貼後仍可活動自如，無阻日常生活郁動。加上特大尺寸 (10 x 15cm)，可以自由剪裁，身體大大小小各部位都能適用！包裝更特別配有特製密封袋，有助減低成分揮發，開封後仍能保持品質。

▼▼▼一涼一溫兩款選擇，貼合不同需要，點樣揀？▼▼▼

提供兩款選擇，一款涼感，一款溫感。不論是運動引起的肌肉拉傷，還是長期勞損引致的疼痛，【金門強效一條根精油貼布系列】都能針對你的需要，提供迅速的舒緩效果。

涼感鎮靜配方 - 金門強效一條根精油貼布

涼感配方能迅速舒緩疼痛區域，冰涼感可以減輕疼痛感，同時幫助控制炎症反應，免卻後患。

成分︰一條根萃取 + 薄荷、尤加利、薰衣草、複方精油

功效︰

• 降溫鎮靜消炎、減緩疼痛感

• 即時舒緩急性新創傷，阻止惡化

• 肌肉扭傷、拉傷必備！

溫感舒緩配方 - 金門強效薑黃一條根精油貼布

陳年舊患常伴隨著肌肉緊繃和僵硬，溫感配方能行氣活血，散寒去瘀，放鬆緊繃的肌肉，減輕相關的疼痛和不適感。溫熱效應同時可以擴張血管，增加血液流動，從而促進損傷部位的營養供應和代謝產物的排出。這有助於加速康復過程，減輕疼痛和促進組織修復。

成分︰一條根萃取 + 薑黃、薑、辣椒、薄荷、尤加利、薰衣草、玫瑰精油

功效︰

• 促進血液循環、放鬆肌肉

• 根源擊退陳年慢性舊患，加快恢復

• 肌肉疲勞、痠軟繃緊必備！

真實用家香港甲一籃球員口碑之選！強力推薦！

香港男子甲一組籃球「滿貫籃球隊」的多位星級球員蔡再懃、方誠義都是【金門強效一條根】的長期用家！面對密集高強度訓練及激烈的比賽，球員的肌肉容易勞損痠痛。全靠【金門強效一條根精油貼布系列】，令他們能極速擊退新傷舊患，可以在場訓練及比賽都長期保持最佳狀態。

蔡再懃 @tsaichoikwan︰「金門強效一條根精油貼布系列 ，一涼一溫，真正長效有感，雙效舒緩肌肉不適，酸、痛、紅、腫…通通KO~ 」

方誠義 @gax2︰「 每逢練波比賽過後，我鍾意用 「金門強效一條根精油貼布」，提供清涼感，最適合運動後cool down肌肉。」

【金門強效一條根精油貼布系列】特別適用人群：

• 老年人

• 運動愛好者

• 體力勞動人士

• 久坐久站上班族

• 操勞家務人士

• 舟車勞頓旅遊人士

• 低頭族

• 有勞損舊患人士

一日限定 萬寧出位價 全年至抵優惠！

身為OL、低頭族、24X7無休主婦/主夫，或是熱愛運動的大家注意！如不想再飽受肌肉痠痛折磨，就要把握全年最抵機會，在4月19日(星期五) 到萬寧入手【金門強效一條根精油貼布系列】看門口！

日期︰ 4月19日 (五)，只限一天

出位價︰買1件 $88 | 買2件 $99^

平均低至 $49.5/件 (標準價 $119.9/件)

銷售點︰全線萬寧門市及萬寧網店 | 獨家發售

萬寧網店：https://bit.ly/3Qbtme1

更多產品資訊：www.pain-killer.com.hk

^優惠期只限2024年4月19日。適用於萬寧門市或官網。每發票計，須買上述指定件數方享折扣優惠，每位顧客最多可購買24件出位價產品，數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。

（資料及相片由客人提供）