不孕｜研究:吸電子煙影響生育能力 把握戒煙黃金時間挽回10年壽命

研究證實，吸食電子煙可能會在不經不覺間損害你的生育能力！早前，英國女性健康公司 Hertility 進行了一項證明「大量人口的生育前景與電子煙之間存在關聯」的研究。



研究人員對 8,340 名女性的血液樣本進行的分析，結果顯示吸電子煙或吸煙的人的抗苗勒激素（AMH）水平較低，AMH 是一種由卵巢內的卵泡所產生的激素，檢測AMH可直接反映女性現有的生育能力

研究作者、倫敦大學學院的生殖和分子遺傳學講師、Helen O’Neill 博士表示，應該建議女性戒掉這種習慣，以免影響懷孕的機會。O’Neill 博士指，「這是第一個證明大量人口的生育能力與電子煙之間存在關聯的證據。它表明，與非電子煙使用者相比，電子煙使用者的 AMH 受到抑制，這個情況與吸煙者類似。 」

她表示，應該向計劃懷孕的女性提供「不喝酒、不吸電子煙、不吸煙、不吸毒」的明確指導。

報告亦分析了女性在懷孕前幾個月的生活習慣，並發現 7% 的人承認服用過娛樂性藥物，40%的人表示她們每週都會喝酒。O’Neill 博士強調，「最好的方法是停止，而不是減少或嘗試適度飲酒。」

電子煙不止影響女性生育！

早前亦有研究團隊進行動物研究，通過將老鼠暴露在紙菸的煙霧、電子煙的蒸汽中，以了解吸煙對生育能力的影響。結果發現，吸食電子煙可能會增加身體的「氧化壓力」，導致男性的生殖細胞壞死。

電子煙是什麼？

電子煙，又稱電子煙具、電子煙裝置或電子煙器具，是一種電子化產品，旨在模擬傳統香菸的感覺和口味，提供煙霧和尼古丁給使用者。它通常由一個電池供電，並包含一個加熱元件和一個裝有液體的儲存器。當使用者吸入時，加熱元件會將液體轉換成氣體，形成可吸入的煙霧。

電子煙的液體通常稱為電子煙液或電子煙油，它包含尼古丁、香料和其他化學物質。其中，尼古丁是一種成癮性物質，它提供了與傳統香菸相似的滿足感。

電子煙液被認為相對於傳統香菸的燃燒產生的煙霧，含有更少的有害物質，但其中仍然存在風險和爭議。電子煙的長期影響和安全性仍在研究中，並且對於未吸菸者和未成年人使用電子煙的情況，有額外的擔憂。

吸食電子煙可能會造成的健康風險

1. 尼古丁成癮：電子煙液中含有尼古丁，它是一種成癮性物質，可能導致尼古丁依賴和成癮。長期使用電子煙可能增加尼古丁成癮的風險。



2. 呼吸系統問題：吸入電子煙產生的煙霧可能對呼吸系統產生不良影響。有研究顯示，電子煙的使用與呼吸道疾病、肺部損傷和氣喘加重之間存在關聯。



3. 化學物質暴露：電子煙液中的化學物質和添加劑可能對健康產生不利影響。一些研究發現，某些電子煙液中存在有害物質，如揮發性有機化合物、重金屬和致癌物質。雖然這些物質的濃度比傳統香菸低，但仍然引起關注。



4. 心血管健康：一些研究指出，使用電子煙可能對心血管系統產生負面影響。它們可能增加心臟病、心肌梗塞和中風的風險。



戒煙的時機

戒煙什麼時機最好？就是愈早愈好！《衛生署控煙酒辦公室》引述資料指， 英國一項長達50年的研究發現，吸煙者如在30歲時成功戒煙，平均可挽回因吸煙而減少的10年壽命（按圖）：

30歲戒煙：平均可挽回10年壽命



40歲戒煙：平均可挽回9年壽命



50歲戒煙：平均可挽回6年壽命



60歲戒煙：平均可挽回3年壽命



戒煙後變化

當不再吸煙後，戒煙的好處隨著時間變化，會變得愈來愈明顯（按圖）：

+ 11

7個戒煙小貼士

戒煙是一個艱難的過程，但以下的貼士可能會幫助您成功戒煙：

1. 制定一個計劃：在開始戒煙之前，制定一個明確的計劃，包括您打算在何時戒煙、如何戒煙以及面對戒煙時可能遭遇的挑戰。



2. 詢問專業意見：請您的醫生或其他專業人士提供戒煙建議和支持。他們可以幫助您找到最適合您情況的戒煙方法，例如戒煙藥物或尼古丁替代療法。



3. 逐漸減少吸煙量：在戒煙前幾周或幾天，嘗試逐漸減少吸煙量。這可以幫助您的身體適應較低的尼古丁水平，從而減輕戒斷症狀。



4. 避免誘因：試圖避免觸發您吸煙的誘因，例如喝酒或與吸煙者在一起。把您的環境變得更加戒煙友好，例如清潔您的家中和汽車中的煙灰缸。



5. 找到替代品：找到一些健康的替代品來幫助您減輕戒斷症狀，例如口香糖、糖果、蔬菜、水果或健身運動。



6. 尋找支持：尋找支持來幫助您戒煙，例如與家人、朋友或戒煙團體交流。討論您的挑戰和成功，並尋求鼓勵和支持。



7. 積極思考：為自己的成功養成積極的思考方式。相信自己可以戒煙，並始終以積極態度對待戒煙過程中的困難。

