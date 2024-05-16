便秘｜每次如廁都花半小時 女子用力過度令「這」都脫出肛門！

便秘是都市人常見的健康問題，但如果上廁所的時間太長，可能會衍生出風險。台灣就有一名女子日常上廁所都要花上 30 至 40 分鐘，沒想到卻因此導致直腸黏膜從肛門脫落，弄得每次上廁所都會大量出血。



（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

早前，台灣大腸直腸科醫生賴香伶在當地節目《醫師好辣》上分享這名患者案例，她指在馬桶上久坐時，肛門會成為全身的最低點，血流和重力都會集中在那裡，日子一長內痔就會容易變得下垂。

賴香伶表示，該名女患者隨了如廁時間長之外，還要不斷用力擠壓，才能順利排便。隨著情況不斷發展，患者開始發現在上廁所的時候會有「東西」掉下來，而且情況不斷惡化，到後來甚至步行時間一長都會出現脫肛的情況。

為了解患者的病情，賴香伶便請對方使用醫院的廁所。經檢查才發現，她除了整圈痔瘡的脫垂以外，就連直腸黏膜都一起掉了出來。這種情況導致患者每次解便都會不停流血，更曾因為嚴重貧血，被送往急症室接受治療。

（圖片來源：截圖自《醫師好辣》）

賴香伶提醒，上廁所時間不要超過10分鐘，如果時間到仍沒有便意就不要長時間坐在馬桶上，避免徒增風險。

馬桶坐太久恐釀5種疾病（按圖看清👇👇👇）

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▼ 怎樣才算便秘？可用以下三個基本指標判斷。（按圖 👇👇👇）

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便秘三個基本指標：

• 每周排便少於3次



• 排便後時有「痾」不清的感覺



• 糞便乾硬致排便費力



改善便秘問題從２方面著手！

1. 飲食調整

增加膳食纖維攝入：攝取足夠的蔬菜、水果、全穀類和豆類等富含纖維的食物，有助於增加腸道中的水分和蠕動，促進排便。



增加水分攝入：每天飲用足夠的水量（約8杯）有助於軟化大便，使其更容易通過腸道。同時，要避免過度飲用咖啡、茶或含酒精飲料，因為這些飲料可能引起脫水，加重便秘。



適量攝取健康油脂：例如橄欖油、亞麻籽油等，有助於潤滑腸道和促進排便。



2. 生活習慣改善

定時排便：培養定時去廁所的習慣，尤其是在早晨起床後或進食後約30分鐘內，利用身體自然的蠕動節奏進行排便。



適度運動：保持適度的體力活動有助於促進腸道蠕動和血液循環，提高消化系統功能。



放鬆壓力：長期壓力可能導致腸道功能失調，盡量避免過度壓力，並學習放鬆和應對壓力的方法。

