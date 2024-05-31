脫髮問題咪亂用偏方！要把握「黃金治療期」少走冤枉路！

無論是男性或女性，均有機會面對脫髮問題，特別對男性而言，髮量少更會令目測年齡增加10年，十分顯老。儘管坊間有不少生髮偏方，但頭皮如同泥土，亂用偏方只會對頭皮造成傷害，生髮難上加難。處理脫髮問題，最重要是把握「黃金治療期」，Regaine®生髮系列獲美國FDA及香港衛生署雙認證，更是最多美國皮膚科醫生推薦的生髮品牌，即睇內文了解Regaine®如何助你生髮！



脫髮大多屬遺傳

講起脫髮，大多數人第一個問題都是「為甚麼會脫髮」，而據統計，大約九成的脫髮個案屬遺傳性脫髮，如果家中長輩有髮量稀疏或掉髮情況，代表你亦是遺傳性脫髮的高危群組！脫髮的最大影響絕對是外觀，特別對男性而言，髮型舉足輕重，假如髮量少，除了難以變換髮型外，更會令目測年齡增加10年，十分顯老！

坊間偏方不利生髮

香港流傳不少生髮偏方，例如將生薑、辣椒、洋蔥或蒜頭等刺激性食物磨成泥，再塗抹在頭皮之上。然而，頭皮好比泥土，有好的泥土才能孕育出健康的花朵，而想要生出健康頭髮，頭皮定必要好好護理，亂用偏方只會對頭皮造成傷害，令生髮難上加難。

治療脫髮應把握「黃金治療期」

根據Norwood-Hamilton Classification System，男性脫髮分為七期，女性則分為三期。正常頭皮平均有10萬個毛囊，初期脫髮時採取行動，絕大部分毛囊都可挽救，如拖到較後期，很多毛囊已經死亡，任何方法都難以起死回生。因此，治療脫髮就要把握「黃金治療期」，以男性為例，即是一期至二期；到第三至四期雖然脫髮較嚴重，但仍屬生髮有望的「耐心治療期」；第五期或之後已成「力挽狂瀾期」，以維持髮量和不再掉髮為目標。

30年臨床實證 美國皮膚科醫生最推薦Regaine

美國殿堂級生髮品牌Regaine作為最多美國皮膚科醫生推薦的生髮品牌¹，同時經過30年以上臨床實證²，是近九成用家首選生髮品牌³，值得信賴。Regaine健髮再生劑獲美國FDA及香港衛生署雙認可，全因其含有關鍵生髮成分Minoxidil，能有助復甦毛囊⁴，並分別設有男士專用的5%配方，以及女士專用的2%配方。

頭皮保養重要，但護理亦是不可忽視的一環，乾淨的頭皮才能更有效地吸收精華。適用於中性及油性頭髮的Pregaine豐盈配方洗髮露，是專為脫髮人士研製，成分不含矽靈和色素，細緻微米泡沫，能有效清潔毛囊過量油脂、污垢和老化角質，保護頭皮及強健髮根。其pH值為5.5平衡親膚配方，低敏並適合敏弱肌使用安全有效，與Regaine健髮再生劑同時使用，效果相得益彰。

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Regaine®生髮系列

Minoxidil 4 重生髮配方

16星期有明顯生髮效果*

獲美國FDA及香港衛生署雙認證

NO.1美國皮膚科醫生推薦生髮品牌

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徹底洗淨油脂：細微温和泡泡能溫和有效洗去頭皮隱藏油脂、老廢角質及微小污垢

保護頭皮：經皮膚測試，適合敏感肌使用

強健髮根：0矽靈、0色素，不阻塞頭皮

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¹Symphony Health Solutions, ProVoice survey fielded to 506 Dermatologists which recorded the average weekly recommendations (AWRs) of OTC Hair Loss products in Q3 2013 in United States

²Regaine早於1988年在美國上市

³根據於2023年12月進行之調查，受訪者共111位

⁴Price VH. , 1999. N Eng J Med. 341(13):964-973.; Messenger AG and Rundegren J. 2004. Br J. Dermatol. 150(2):186-194.) (+Olsen EA., et al. 2002. J Am Acad Dermatol. 47(3): 377-385.成效視乎個別情況而略有不同 Ref: Regaine Product Monographs

（資料及相片由客戶提供）