脫髮問題咪亂用偏方！要把握「黃金治療期」少走冤枉路！

無論是男性或女性,均有機會面對脫髮問題,特別對男性而言,髮量少更會令目測年齡增加10年,十分顯老。儘管坊間有不少生髮偏方,但頭皮如同泥土,亂用偏方只會對頭皮造成傷害,生髮難上加難。處理脫髮問題,最重要是把握「黃金治療期」,Regaine®生髮系列獲美國FDA及香港衛生署雙認證,更是最多美國皮膚科醫生推薦的生髮品牌,即睇內文了解Regaine®如何助你生髮!



脫髮大多屬遺傳

講起脫髮,大多數人第一個問題都是「為甚麼會脫髮」,而據統計,大約九成的脫髮個案屬遺傳性脫髮,如果家中長輩有髮量稀疏或掉髮情況,代表你亦是遺傳性脫髮的高危群組!脫髮的最大影響絕對是外觀,特別對男性而言,髮型舉足輕重,假如髮量少,除了難以變換髮型外,更會令目測年齡增加10年,十分顯老!

坊間偏方不利生髮

香港流傳不少生髮偏方,例如將生薑、辣椒、洋蔥或蒜頭等刺激性食物磨成泥,再塗抹在頭皮之上。然而,頭皮好比泥土,有好的泥土才能孕育出健康的花朵,而想要生出健康頭髮,頭皮定必要好好護理,亂用偏方只會對頭皮造成傷害,令生髮難上加難。

治療脫髮應把握「黃金治療期」

根據Norwood-Hamilton Classification System,男性脫髮分為七期,女性則分為三期。正常頭皮平均有10萬個毛囊,初期脫髮時採取行動,絕大部分毛囊都可挽救,如拖到較後期,很多毛囊已經死亡,任何方法都難以起死回生。因此,治療脫髮就要把握「黃金治療期」,以男性為例,即是一期至二期;到第三至四期雖然脫髮較嚴重,但仍屬生髮有望的「耐心治療期」;第五期或之後已成「力挽狂瀾期」,以維持髮量和不再掉髮為目標。

30年臨床實證 美國皮膚科醫生最推薦Regaine

美國殿堂級生髮品牌Regaine作為最多美國皮膚科醫生推薦的生髮品牌¹,同時經過30年以上臨床實證²,是近九成用家首選生髮品牌³,值得信賴。Regaine健髮再生劑獲美國FDA及香港衛生署雙認可,全因其含有關鍵生髮成分Minoxidil,能有助復甦毛囊⁴,並分別設有男士專用的5%配方,以及女士專用的2%配方。

頭皮保養重要,但護理亦是不可忽視的一環,乾淨的頭皮才能更有效地吸收精華。適用於中性及油性頭髮的Pregaine豐盈配方洗髮露,是專為脫髮人士研製,成分不含矽靈和色素,細緻微米泡沫,能有效清潔毛囊過量油脂、污垢和老化角質,保護頭皮及強健髮根。其pH值為5.5平衡親膚配方,低敏並適合敏弱肌使用安全有效,與Regaine健髮再生劑同時使用,效果相得益彰。

Regaine®生髮系列

Minoxidil 4 重生髮配方

16星期有明顯生髮效果*

獲美國FDA及香港衛生署雙認證

NO.1美國皮膚科醫生推薦生髮品牌

Pregaine®洗髮露 - 專為脫髮人士研製

pH5.5低敏親膚配方

徹底洗淨油脂:細微温和泡泡能溫和有效洗去頭皮隱藏油脂、老廢角質及微小污垢

保護頭皮:經皮膚測試,適合敏感肌使用

強健髮根:0矽靈、0色素,不阻塞頭皮

