肺炎｜俄仔Ansheles發文講述自身病況 一文了解肺炎４大常見成因

現年29歲的俄仔Ansheles於本月22日因急病被送入院。其後，他雖然有在社交平台上報平安，但卻未有透露詳細。今日（5月31日），Ansheles 終於在IG上發文講述自身患病經過。



（圖片來源：IG@ansheles_artem）

Ansheles在文中表示，「首先我要好多謝大家，連日嚟我都收到大家好多好多嘅支持同關心。令我喺呢段身體同精神上都好困難嘅時間得到力量。」

他指，「大概一個月前，我開始感覺胸口痛，持續咗個幾星期。原先我唔為意，意為只係壓力大。因為十年前都試過類似嘅胸痛，當時醫生話只係焦慮。」由於一週後胸痛開始自行減輕，他亦沒有再加理會。

豈料，再過了一週時間，Ansheles發現自己的膚色開始變黃，期間雖曾通過血液檢查，發現 C反應蛋白（C reactive protein）過高，但他指，「但我當刻又唔特別覺得有咩大痛或症狀，所以我再一次不以為意」，直到後來才知到這項數值代表身體發炎。

Ansheles指，又過了一週，他開始發高燒，胸痛開始加劇，後來甚至半夜睡覺時都會痛醒，終於決定就醫檢查，結果發現罹患肺炎。他表示，「原來呢一段時間我一直有肺炎而無好好治療，導致胸腔積液由肺部流向心臟。我即時被照肺嗰間診所call白車送去醫院，但送到去個間醫院唔收我，因為佢哋話我有心包填塞嘅風險，而嗰間醫院無醫生可以處理呢種case，但其他醫院亦唔願意接收...當醫生同我講我心臟有可能停頓嗰刻，我個心已經嚇到停咗。呢一段時間我都覺得好震驚、困惑、難以置信。我自問唔煙唔酒、一個星期做6日運動、嚴格控制飲食，點解都會搞成咁？究竟係邊到出錯呢？」

幸好，在經過治療後 Ansheles目前並無大礙。他亦指自己通過令次事件，學會了「『放鬆啲啦，香港人』。對自己嘅身體唔好迫得太緊，同埋病向淺中E~」

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什麼是肺炎？

肺炎是指肺部組織的感染和發炎。它可以由不同的病原體引起，包括細菌、病毒、真菌和其他微生物。當病原體進入呼吸系統並感染肺部時，免疫系統會釋放發炎細胞和化學物質，以抵抗感染，但同時也導致肺組織的發炎。

肺炎的症狀可以因病原體的種類和感染的嚴重程度而有所不同，但通常包括以下症狀：

咳嗽：可能是乾咳或有痰的咳嗽。



呼吸困難：感到氣促或呼吸急促。



胸痛：可能感到胸部不適或疼痛。



發燒：體溫升高，可能伴隨寒顫和發冷。



咳痰：可能有黃綠色或帶血絲的痰。



疲倦和虛弱感：感到極度疲倦和沒有精神。



肺炎的嚴重程度可以因個人的健康狀況、年齡和病原體的種類而有所不同。對於一些人，特別是年長者、免疫功能受損者和患有其他慢性疾病的人，肺炎可能會導致嚴重的併發症，甚至危及生命。

肺炎４大常見成因

肺炎通常是由病毒和細菌引起，包括：

1. 細菌



肺炎球菌、金黃色葡萄球菌、甲型溶血性鏈球菌和流感嗜血桿菌等細菌是肺炎的常見病原體。細菌性肺炎通常病情發展迅速且嚴重，可能伴隨高燒、咳嗽、胸痛和咳痰等症狀。

2. 病毒



冠狀病毒、腺病毒、流感病毒、呼吸道合胞體病毒和人類偏肺病毒等病毒也是引起肺炎的常見原因。病毒性肺炎通常伴隨感冒症狀，如傷風、咳嗽、氣促和喘鳴等。

3. 非典型病原體



肺炎還可以由一些非典型的病原體引起，例如軍團菌、支原體和衣原體等。這些病原體引起的肺炎症狀可能不典型，且疾病發展較緩慢。

4. 肺結核



肺結核由結核桿菌引起，相對於小童，青少年更容易感染結核桿菌並發展成肺結核。肺結核的症狀包括慢性咳嗽、咳血、體重減輕和全身乏力等。

想預防肺炎就要留意以下６點！

1. 接種疫苗：接種相應的疫苗是預防特定種類肺炎的最有效方法。例如，肺炎球菌疫苗和流感疫苗可以預防肺炎球菌和流感病毒引起的肺炎。詳情可以諮詢家庭醫生，了解適合你的疫苗接種計劃。



2. 保持良好的個人衛生：勤洗手是預防感染的關鍵步驟。用肥皂和水徹底洗手至少20秒，尤其在接觸口鼻眼或接觸可能被病原體污染的表面後。避免接觸已被感染的人或物品，特別是在流感季節或疫情流行時。



3. 強化免疫系統：保持健康的生活方式可以增強免疫系統的功能，使身體更能抵抗病原體。這包括飲食均衡、充足的睡眠、適度的運動、減壓和適當的水分攝取。



4. 戒煙和避免吸二手煙：吸煙會傷害呼吸系統，使肺部更容易感染。 戒煙和避免吸二手煙可以減少肺炎的風險。



5. 注意呼吸道衛生：咳嗽或打噴嚏時，用紙巾或手肘遮住口鼻，以避免病原體的傳播。丟棄用過的紙巾並及時清潔雙手。



6. 定期清潔和通風：保持居住環境的清潔和通風，有助於減少病原體的滋生和傳播。

