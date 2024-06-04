大腸癌｜男子誤信「吃太好才會患癌」節食後暴瘦無法承受治療病逝

癌症不一定是不治之症，患者千萬別誤信偏方，只有及早接受治療才能提高痊癒的可能性。早前，內地一名50歲男子確診了大腸癌，因誤信「腸癌就是吃得太好才會得的富貴病」，希望通過節食將癌細胞「餓死」，導致身體短時間內暴瘦，因無法承受治療所帶來的負作用，最終因病離世。



綜合內媒報道，該名李姓男子在確診大腸癌後，因從朋友的口中聽到「腸癌就是吃得太好才會得的富貴病」的說法，便閞始拒絕食用所有含有蛋白質的食物，每天只會攝取一些蔬菜水果，結果在不到兩個月的時間，他的體重就從75公斤暴跌至50公斤。

然而，沒有充足的營養又如何對抗病魔。男子由於體重急遽下降，身體無法承受化療的負作用，只接受了一次化療，他的身體就支持不住。最終在全身出現肌肉萎縮的情況下，瘦下來不到半個月男子便因病離世。

對此，醫生呼籲，腫瘤（癌症）患者一定要正常飲食，特別是吃魚、肉、蛋、奶等，以提高優質蛋白的攝取。適當的營養支持、合理的飲食攝入，對腫瘤患者維持身體功能、承受各種抗癌治療，延長存活期都極為重要。

▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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預防大腸癌４大關鍵

若想預防大腸癌，除了改善飲食習慣外，亦要留意以下４大關鍵：

1. 控制體重



肥胖是大腸癌的危險因素之一。肥胖與慢性發炎和腸道細菌群失調有關，這些因素可能會導致大腸癌的發生。因此，保持健康的體重是預防大腸癌的重要因素之一。建議採取健康的飲食和運動習慣，以達到健康的體重。

2. 良好排便習慣



保持良好的排便習慣可以減少大腸癌的風險。建議每天飲用充足的水分，增加膳食中的膳食纖維和運動，以促進腸道健康和順暢排便。膳食纖維是一種植物性的碳水化合物，可幫助促進腸道健康和順暢排便。一些膳食纖維豐富的食物包括全麥麵包、糙米、豆類、水果和蔬菜。此外，運動可以幫助提高腸道運動性，促進排便和腸道健康。

3. 定期篩檢



定期接受大腸癌篩檢可以幫助早期發現和治療大腸癌。早期發現和治療大腸癌可以大大提高治療成功的機會。常見的大腸癌篩檢方法包括驗便、結腸鏡檢查和CT結腸攝影。建議在50歲開始接受篩檢，如果您有家族史或其他風險因素，可能需要更早地開始篩檢。

4. 家族史



如果您的家族中有人罹患大腸癌，您的風險可能會增加。建議與家庭醫生討論您的家族史，了解您是否需要提早開始篩檢或採取其他預防措施。如果您的家族中有人罹患大腸癌，您可能需要在更早的年齡開始接受篩檢，例如在40歲或更早開始。

哪些人是大腸癌高危險群？（按圖👇👇👇）

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癌症病人適合什麼飲食？

當你患有癌症時，選擇進吃什麼是非常重要的，因為你的身體需要足夠的卡路里和營養來維持體能。患者應在治療前開始就裝備自己，儲備足夠的營養，將身體狀況改善到最好，以應付並不輕鬆的療程。以下是香港防癌會提出的一些建議，但請注意每個人的營養需求可能不同，若有任何疑問，最好在醫生或營養師的指導下制定個人化的飲食計劃：

1. 補充充足熱量



- 提供熱量的食物有澱粉質食品、肉類、水果、奶。若體重減輕，食慾不振，不防吃多點營養較豐富的甜品如豆腐花、紅豆沙及芝麻糊等，增加體力

- 病者不應減肥

- 熱量低的食物如清湯、清水、茶咖啡和蔬菜，只能提供飽肚的感覺，不能滿足熱量需求量，要減少選用

2. 增加攝取蛋白質



- 病人接受治療期間，蛋白質需求量是平時的一倍半至兩倍，所以要多進食含豐富蛋白質的食物和選擇一些高質素的蛋白質，如蛋、奶、肉類、海產和黃豆製品。

3. 維持飲食均衡



- 每天的食譜應包括五穀類、肉類、蔬菜、水果和奶類食品‧ 若進食不足夠，身體會消耗體內的脂肪及分解肌肉組織，以彌補熱量的不足。