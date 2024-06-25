中藥調理成趨勢丨工作壓力大頭痛　同仁牛黃清心丸改善腦血管健康

都市人工作壓力大，漸漸出現頭痛、情緒不穩等的情況十分常見，這或許是身體發出的警號，背後可能涉及心腦血管健康問題，須多加留意自己身體變化，切勿掉以輕心，盡早調理身體，未病先防。現時，愈來愈多人以中藥調理身體，根據香港保健食品協會委託香港大學社會科學研究中心早年的研究，發現受訪港人每月平均花費最多在購買中式保健品，這反映大眾開始以「中藥調理」的概念來達致身體健康，各式各樣的中式保健品當中，同仁牛黃清心丸含有多種珍貴成分，能益氣養血、鎮驚安神。



預防勝於治療 中醫藥調理身體 預防腦血管問題

中醫藥提倡以天然方式調養身體，引導身體回復健康狀態，並預防各種疾病，正所謂預防勝於治療，愈來愈多關注身體健康人士及早以中醫藥調理，防患於未然。傳承多年中醫藥智慧的北京同仁堂結合現代化生產科技，研發多項優質產品，針對改善心腦血管健康的問題。除了有應付突發性心腦血管問題的同仁堂安宮牛黃丸外，亦有清心養血的同仁牛黃清心丸，全面支援有潛在健康危機的疲累身體。

同仁牛黃清心丸含有多種珍貴成分，包括人工牛黃、川芎、人參、阿膠等，主治氣血不足，有助益氣養血、鎮驚安神、化痰熄風，獨有配方，效果顯著。

大學科研證：同仁牛黃清心丸助調解慢性壓力 紓緩頭痛

根據2024年1月於Frontier in Pharmacology 發表有關《牛黃清心丸對慢性壓力及情緒問題的預防及治療》的藥理研究證實，同仁牛黃清心丸有助改進大腦海馬神經新生，從而調解慢性壓力；而北京同仁堂研究院藥理研究指出，同仁牛黃清心丸對缺血性眩暈有治療作用，能夠減緩由於動脈結紮導致的前庭神經核血流下降速度。 同仁堂獨門配方同仁牛黃清心丸不再只限於預防心腦血管問題，現代科研更證產品有助改善情緒低落、頭痛、慢性壓力等，全方位支援工作繁忙的都市人，重拾健康。

同仁牛黃清心丸不再只限於預防心腦血管問題，現代科研更證實產品有助改善情緒低落、頭痛、慢性壓力等。（圖片：Shutterstock）

逾350年經典傳承 宮廷御藥大揭秘

北京同仁堂擁有悠久製藥歷史，創建於1669年（清朝康熙八年），歷經八代皇帝188年，是全國中藥行業著名的老字號。自1723年開始供御藥，350多年來，同仁堂人一直遵守祖訓「炮製雖繁必不敢省人工，品味雖貴必不敢減物力」的製藥原則，以民間宮廷秘本為方，為社會提供高品質的中成藥產品。

同仁牛黃清心丸為百年經典方，源於宋代 《太平惠民和劑局方》，後傳至清代經太醫院成為宮廷秘方，北京同仁堂在原有組方上進行加減化裁，以27味藥組成，配伍成同仁牛黃清心丸，屬同仁堂獨門配方，其傳統製作技藝更被列入非物質文化遺產名錄，傳承至今，彌足珍貴。

列入非物質文化遺產 傳承傳統技藝 護心效果顯著

北京同仁堂承載著中醫藥文化，傳承前人的製藥方法與工匠精神，擁有多項入選國家級、區級等之非物質文化遺產項目，無疑是對歷代同仁堂人智慧結晶之認可。區級非物質文化遺產項目「同仁牛黃清心丸傳統製作技藝」，見證歷代同仁堂的製藥歷史和成果，彰顯中醫藥的生命力和延續力，是對同仁堂「配方獨特、選料上乘、工藝精湛、療效顯著」的製藥嚴細精神賦予肯定。

北京同仁堂一直傳承傳統配方和技藝，同時追求創新進步，同仁牛黃清心丸現以全新包裝，沿用古法配方推出市面，匠心製作，守護大眾身體健康。

由即日起至6月30日，購買同仁牛黃清心丸可享6折優惠，詳情請到下列網址瀏覽：

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