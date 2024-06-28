長者健康｜孤獨影響健康？研究發現：中風機率增超過5成！

研究證實孤獨感真的會影響健康，如有時間不如多花點時間陪伴家中長者！近日，哈佛大學的一項針對50歲以上群體的新研究表明，與那些說自己不孤獨的長者相比，長期感到孤獨的長者中風的可能性會提高56%。



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該研究的主要作者、社會與行為科學系的研究員 Yenee Soh 表示，「孤獨愈來愈多地被人認爲是一個主要的公共衛生問題。我們的研究結果進一步強調了爲什麽會如此。」

她在哈佛大學的新聞發布會上指，「我們的研究表明，特别是在長期經曆時，孤獨可能在中風發病率中發揮重要作用，中風已經是全球長期殘疾和死亡的主要原因之一。」

該研究調查了2006年至2018年健康與退休研究(HRS)的數據，研究人員邀請了 12,161 名 50 歲及以上、從未中風的長者進行測試，以評估他們的孤獨程度。並在４年後，重新找回其中 8,936 參加者 回答同樣的問題。

根據這兩次評估的結果，參與者被分成４組：

「持續低分」（在孤獨感量表上兩次得分較低的人）；



「開始轉差」（第一次得分高、第二次得分低的人）；



「有所改善」（最初得分較低但後續得分較高的人）；



「持續高分」（兩次得分都很高的人）。



結果發現，即使考慮到抑鬱和孤立等其他心理因素，「孤獨感持續較高」的群體比「孤獨感持續較低」的群體中風的風險高出 56%。

而另外兩組——「有所改善」和「開始轉差」——中風的風險並未增加。研究人員認為，這表明孤獨對中風風險帶來的影響是長期且慢性的。

Soh 表示，「對孤獨感的重複評估可能有助於識別那些長期處於孤獨狀態、因此中風風險較高的人......如果我們不能從微觀和宏觀上解決他們的孤獨感，可能會對健康造成深遠的影響。」

Soh 又指出，孤獨感和社會隔離並不相同。哈佛大學的研究人員明確指出，社會隔離是指缺乏人際互動或有意義的人際關係，而孤獨感則是因為你的人際關係無法滿足你對連結的需求而感到孤獨。

她表示，團隊希望未來能進行更多的研究，以揭示孤獨與中風之間的關聯。

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長者如何能避免陷入孤獨的循環？

對長者來說，想避免孤獨感可以採取以下6件事：

1. 保持社交聯繫：積極參與社區活動、興趣小組或俱樂部，與其他人建立聯繫。參與社交活動可以提供與他人互動的機會，避免孤獨感。



2. 利用科技與網路：學習並利用網路和科技工具，如社群媒體、視訊聊天應用程式、線上論壇等，與家人、朋友和其他人保持聯繫。不過要留意，雖然手機是維繫人際關係的有效方式，但是如果過度依賴會使人們更容易沉浸在表面性的社交互動中。所以最好還是面對面的交流。



3. 尋求家庭和社區支持：與家人、鄰居和社區資源建立聯繫，尋求他們的支持和關注。告訴他們自己的需求和感受，讓他們了解你的情況，並提供幫助和支持。



4. 參與義工活動：參與義工工作可以提供與他人互動的機會，並給予滿足感和目的感。找到自己感興趣的志工機會，更可為社會做出貢獻。



5. 養寵物：養寵物可以成為陪伴長者的伴侶，提供情感支持與互動。寵物可以帶來喜悅和陪伴，減少孤獨感。



6. 保持身體和心理健康：關注自己的身體健康和心理健康，保持積極的心態。定期參與體能活動、保持良好的飲食習慣、進行適度的休息和睡眠，這些對於保持健康和抵抗孤獨感都很重要。



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