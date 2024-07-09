體溫升，免疫力都會一齊升？即睇「暖身」4大錦囊，翻倍免疫力！

相信大家對於「當感冒發燒時，體溫上升就是身體在出動「軍隊」增加身體防衛「外敵」的一種免疫反應，以攻擊外來侵害。」的說法並不陌生，現代有權威醫學專家指出，提升體溫1度可提高免疫力達5-6倍。因此，體溫控制可以說是增強免疫力、遠離疾病的關鍵。現代中醫學亦有人提出「百病起於寒」，主要是人體健康與氣血息息相關，當氣血虛弱，身體器官得不到足夠滋養而功能下降，自然會容易生病。



4大「暖身」錦囊

1. 適當運動

每週至少規律運動3次，每次至少20分鐘，可以有氧運動為主包含快走、單速自行車、慢跑、游泳與健行等，適度鍛練肌力，就能讓提升體溫效果，特別是以大肌肉為主，能更有效提升代謝及體溫。

2. 泡腳

泡腳能促進血液循環、加強新陳代謝。每次10-20分鐘，使用38-40度的水溫，但不宜在太飽或太餓的情況下泡腳，避免血液集中下肢，造成消化不良。飯後1-2小時或睡前是浸腳的最佳時間；睡前泡腳則可幫助睡眠。

3. 頸部保暖

血管、淋巴、神經組織等重要器官都在頸部集中了大量組織，所以要好好為頸部保暖，不讓寒氣入侵。不要以為現正炎炎夏日就大意，香港室內冷氣大，與室外溫差大反而防不勝防。

4. 穴道按摩

利用按摩活絡全身氣血，可參考幾個主要穴道：包括有助扶正袪邪的足三里穴：膝蓋下方的凹陷處往下4指寬處；幫助改善下肢血液循環的湧泉穴：腳底板人字狀紋路的交叉點。只要每天早晚按3-5分鐘，就可以提升自我體內防護。

想更進一步穩固體質，可配合服用【位元堂百草靈芝皇】，8類靈芝專方具益心氣、護養心神，兼備補肝氣、益脾氣、益肺氣、益腎氣、通九竅、利關節、養顏美容之功效，久服輕身延年。由細胞至五臟、修復身體，預防損害細胞因子入侵，讓您瞓得好，活力夠，身體細胞五臟全方位恢復。

百草靈芝皇 60 粒裝 - 標準價：HK$696

立即了解更多：百草靈芝皇 (wyteshop.com)

（資料及相片由客戶提供）